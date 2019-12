AUTHOR :

Alphacool fremviser deres første Mining Rig 12 open air frame kabinet til vandkøling

Alphacool fremviser deres første Mining Rig 12 Open Air Frame kabinet, og som det fremgår af produktnavnet, kan det huse op til 12 grafikkort. Hertil kommer mulighed for at montere to bundkort og op til 4 strømforsyninger.

Det åbne design på Mining Rig 12, giver ligeledes mulighed for montering af vandkøling, og op til seks 360mm radiatorer, og mindst to reservoirer med plads til tilsvarende pumper, hvis det er nødvendigt.



Hertil åbner Alphacool for mulighed for at du kan mounte vandkøling med forskellige NexXxoS radiatorer, Eisbecher reservoirer og forskellige pumper.



Der er gjort plads til 7 fans, som blæser kølig luft direkte ind over grafikkortene, for at holde varmeudviklingen nede.



Specifikationer på Alphacool Mining Rig 12



– Dimensions (WxDxH): 878 x 403 x 430mm

– Colour: black

– Material: Aluminum

– Possible radiator assembly

– 6x 360mm + 2x 280mm + 1x 240mm or

– 6x 280mm + 2x 360mm + 1x 240mm



Alphacool har tænkt ud af boksen, og Mining Rig 12 giver mulighed for, at du kan stable op til tre kabinetter oven på hinanden.



“These can simply be attached together using an easy screw system on the feet, this ensures a secure and stable stack. In this way, you can build your mining systems space-saving with up to 36 graphics cards and place it safely in the desired location. Due to the relatively open structure, the components can be easily exchanged and the structure adapted to your requirements. The Alphacool Mining Rig 12 ensures that you have a professional mining rig option, whilst ensuring performance and cooling doesn’t suffer.”

Prisen er sat til €149 pr. kabinet.



Du kan læse mere nedenstående link.