AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-09-06 07:09:00

Antec DF500 RGB Miditower

Sidepanel i hærdet glas, tjek... RGB-lys via tre 120 mm blæsere, tjek... Det er disse to ting som primært er gået igen og igen ved stort set alle kabinetter i 2018. Antec melder sig ind i kampen med med deres DF500 RGB kabinet, som ikke koster en herregård, men stadig tilbyder både lys og glas.

De sidste to kabinetter fra Antec som har været forbi testbænken har begge været basic modeller, uden en masse bling bling og lys. Dette laver vi dog om på i dag, hvor vi skal hilse på et tredje kabinet som har navnet DF500 RGB. Vi har at gøre med et miditower som blandt andet byder på sidepanel i hærdet glas, samt hele tre inkluderede RGB-blæsere som enten kan styres via den indbyggede controller, eller tilsluttes direkte til bundkort med RGB-stik.

Men hvordan med de funktionelle ting? En ting er jo at skinne som et sodavands diskotek i provinsen, en anden er at være funktionel og kunne huse hardware og køling. Læs med når vi tager et grundigt kig på DF500 RGB-kabinettet, og kommer med vores vurdering nederst, i konklusionen. Inden vi når dertil, skal vi dog først have styr på specifikationerne, en tur rundt om kabinettet og have noget hardware monteret.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Antec’s hjemmeside og fundet lidt oplysninger på DF500 RGB-kabinettet til jer. Nedenfor har jeg først listet specifikationerne op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features der også tilbydes:

Type: Miditower

Dimensioner: 470 x 200 x 480 mm (DxBxH)

Vægt: 6.7 kilo

Materialer: Metal, plastik og glas

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Frontpanel: 2x USB 3.0, lyd ind/ud, power og RGB knap

PCI-slots: 7 stk

Støvfiltre: Top, front og bund

Drevpladser: 2x3.5” + 4x2.5” (6x2.5” hvis 3.5” ikke bruges)

Kabelføringsplads: 20 mm

Grafikkort maksimal længde: 380 mm

Maksimal CPU-køler højde: 155 mm

Strømforsyning max længde: 200 mm

Blæser support:

- Front: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 / 3x120 mm (3x120 mm RGB inkluderet)

-Top: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 / 3x120 mm

- Bagende: 120 mm

- Front: 120 / 140 / 240 / 360 mm (max 55 mm tyk inklusive blæser)

- Bagende: 120 mm

En tur rundt om Antec DF500 RGB ude og inde

Da vi nu ved alt der er værd at vide omkring det tekniske i DF500 RGB-kabinettet, kan vi tage en tur rundt om det og se hvordan det tager sig ud både ude og inde. Nedenfor starter vi som altid ud med et par overbliksbilleder. Her kan vi se det store glas sidepanel i venstre side, som er fastgjort med tommelskruer og har en mørk kant – lækkert at se, sidst nævnte her.

Fronten består af plastik med et stort vindue i plexiglas, hvor de tre præmonterede blæsere kan skimtes igennem. Vi kigger meget nærmere på disse senere, når vi får gang i det indbyggede lys.

Frontpanelet finder vi øverst på kabinettet, bestående af lyd ind/ud, RGB-lys og power knap, samt to USB 3.0 porte. Bag frontpanelet er der et kæmpe område med ventilation, som dækker stort set hele toppen på kabinettet. Her er der mulighed for at montere op til 2x140 / 3x120 mm blæsere eller en 360 mm radiator, som gemmes væk under et stort magnetisk støvfilter.

Som på stort set alle andre kabinetter, kan fronten let afmonteres ved at tage fat i bunden og give et lille ryk. Her inde bag kommer der tre præmonterede 120 mm blæsere til syne, som alle er udstyret med indbygget RGB-lys. Dette lys kan både styres via den førnævnte RGB-knap på toppen, men også via software på understøttede bundkort fra for eksempel Asus, MSI med videre.

I bagenden finder vi et layout som vi er vandt til at se på 99% af alle nyere kabinetter. Det betyder en strømforsyning placeret i bunden, efterfulgt af syv PCI-slots og øverst hullet til bundkortets I/O panel og en 120 mm blæser. Der er ingen blæser inkluderet her, men til prisen er det helt fair, da der er hele tre af slagsen i fronten.

Bunden på DF500 RGB består af fire fødder i plastik, som alle har gummi monteret for at minimere vibrationer. Der er også et støvfilter foran indsugningen til strømforsyningen – dog af den billige og stive type som kan være svær at få ud og montere igen. Ikke desto mindre er det stadig et plus at der er noget. Harddiskburet er også fastgjort via fire tommelskruer hernede. Det er muligt at rykke det frem og tilbage, eller helt afmontere det, hvis man ønsker dette.

Som nævnt lidt tidligere er sidepanelet i hærdet glas, fastgjort med fire tommelskruer. Dette er måden hvorpå de fleste producenter gør det, og det fungerer også okay, så længe kabinettet ligger på siden når glasset skal af og på. Det er lækkert at se at Antec har brugt lidt ekstra tid, og gjort kanten rundt om glasset sort for at dække metalrammen – tommel op!

Med begge sidepaneler afmonteret, er det blevet tid til at se nærmere på hvordan det indre design på DF500 RGB-kabinettet ser ud. På det første billede herunder, kan vi se at vi har med et åbent design at gøre, hvilket betyder at der er fri passage fra blæserne i fronten, hen over resten af hardwaren. Da vi tidligere havde fronten afmonteret og så nærmere på de tre 120 mm blæsere, nævnte jeg ikke noget omkring støvfilter. Dette skyldes at det er gemt væk på indersiden, og er af samme magnetiske type som det vi finder i toppen.

Da det bliver monteret inde i kabinettet betyder det at det er lidt mere besværligt at rengøre, da sidepanelet først skal afmonteres. Samtidig betyder det også at støv lettere har adgang til blæserne, da det først er på den modsatte side af disse, at støv fanges. Dette er en af de ting man må tage med, når udseendet er i første række, som netop er tilfældet med DF500 RGB.

Hvis vi vender blikket mod bagenden i kabinettet, ser vi her en af de tydeligste eksempler på at vi har med et budget kabinet at gøre. Seks ud af de syv PCI-slots skal nemlig brækkes af, hvilket betyder at de ikke kan genbruges. Jeg hader når producenter gør dette, da det virkelig ikke kan koste mange ekstra kroner af montere genanvendelige covers. Man skulle tro at Antec havde læst nogle af mine tidligere tests, idet vi finder tre ekstra covers i tilbehørs kassen, som altså kan monteres hvis du skifter bundkort og grafikkortet ikke hænger hvor det plejer eller lignende. Det er de små ting der tæller, og det har Antec styr på her.

PSU-coveret dækker hele bunden på DF500 RGB-kabinettet, og kan ikke afmonteres. Her kunne jeg godt have tænkt mig at se et ekstra kabelføringshul eller to. Det havde for eksempel været rart at se et hul hvor PCI-Express strømkablerne kunne trækkes igennem. Dog er det rart at se at Antec har tænkt på pladsen i fronten, hvor der er et indhak der gør det muligt at montere radiatorer på op til 360 mm, med 55 mm plads i tykkelsen til radiator og blæser. Med andre ord kan du montere radiatorer i fronten med en maksimal tykkelse på 30 mm før du løber ind i problemer.

Lad os vende blikket mod bagsiden af kabinettet, inden vi smider noget hardware i det. Producenter er ofte gode til at trække de præmonterede kabler i kabinetter, men i DF500 RGB er det lidt af en rotterede her omme. Vi finder et stort hul til udskiftning af CPU-køler, samt to beslag til SSD’er, mens der er yderligere to pladser i fronten på bundkortpladen. 3.5” diske monteres i kælderen i harddiskburet som har plads til to drev, og let kan justeres eller afmonteres som nævnt tidligere. Det lille PCB er til at styre det indbyggede RGB-lys i blæserne, hvis man ikke har et bundkort med det rigtige stik, og stadig ønsker noget bling bling.

Montering af hardware og RGB-lyset

Sidste stop inden konklusionen er nået, det er blevet tid til at få noget hardware monteret i kabinettet. Som altid starter vi ud med få vores harddiske monteret. Hvis du benytter en normal 3.5” disk, kan du klare monteringen uden brug af værktøj og blot klikke diske fast i en af de to skuffer. 2.5” diske og SSD’er skal der i mod fastgøres med skruer, hvad end du monterer dem på de to beslag, direkte på bundkortpladen eller i harddiskskufferne.

I dyrere modeller af kabinetter som også har fastmonterede PSU-covers, monteres strømforsyningen ofte fra bagenden, men ikke i DF500 RGB. Her skal strømforsyningen skubbes ind fra bagsiden, som vist på billede to nedenfor. Det kan være en god ide at tilslutte alle de kabler du får brug for, inden du skubber strømforsyningen ind i kabinettet, da pladsen er ret trang. Alt efter hvor lang din strømforsyning er, kan det også være at du skal rykke harddiskburet ved at løsne de fire tommelskruer i bunden.

Dette var ikke nødvendigt i vores tilfælde da vi bruger en yderst kompakt 1000 watt strømforsyning fra Seasonic. Nedenfor ser vi to billeder af det færdige resultat – på den lidt kedelige bagside. Som jeg nævnte lidt længere oppe, er der ikke nogen steder hvor kabler kan fastgøres med strips eller velcro på bagsiden, hvilket er lidt skuffende. Det betyder at du skal være opmærksom på dine kabeltræk, og lave dem så flade som muligt uden at kunne fastgøre dem. Dette kan give problemer hvis man ikke er særlig erfaren med at bygge computere, så vær opmærksom på dette og afsæt lidt ekstra tid til din kabelføring.

Hvis vi vender kabinettet og tager et kig på den anden side, som er lidt sjovere da der her er noget hardware at se på, mødes vi af synet nedenfor. Selv med et fuldstørrelse ATX bundkort og et fuldvoksent GTX780 grafikkort er der stadig en god portion plads forrest i kabinettet. Hvis du ikke monterer en radiator eller et par SSD’er her, er pladsen mere eller mindre spildt. Selv med det interne støvfilter monteret, ser lyset fra de tre blæsere i fronten alligevel lækkert ud – hvis man altså er hoppet med på RGB bølgen, ellers var man nok for længst hoppet ud af denne test.

Billedet nedenfor er en god illustration af hvorfor det kunne have været lækkert at se et ekstra hul eller to i det integrerede PSU-cover. Strømkablerne til grafikkortet kunne have været trukket pænere, i stedet for at skulle helt ind til bundkortpladen.

Jeg er faktisk lidt overrasket over pladsen i toppen over bundkortet. Antec nævner ikke noget omkring radiator support her oppe, hvilket jeg også til dels kan forstå. Monteringshullerne til blæsere og radiator er centreret og ikke rykket ud mod venstre side, hvilket havde givet mere plads. Jeg vil dog bedømme at det burde kunne lykkedes at montere en 120/240 mm radiator i toppen, såfremt man er opmærksom på højden på sine RAM og køleprofiler på bundkortet. Men behøver man virkelig en radiator her oppe, når der er fint plads i fronten? Sikkert ikke.

Vi runder af med tre billeder hvor der er gang i det indbyggede RGB-lys i blæserne, inden vi springer til prisen og konklusionen nedenfor. Når du har fået stillet din RGB-trang kan du rulle videre og læse lidt mere om hvad kabinettet rent faktisk koster og vores endelige vurdering.

Pris

I skrivende stund d. 03/09 2018 kan DF500 RGB-kabinettet fra Antec findes på nettet til omkring 600,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk en okay fair pris for et miditower kabinet hvor man både får tre inkluderede RGB-blæsere, samt sidepanel i hærdet glas.

Alle detaljerne på DF500 RGB kan naturligvis også findes direkte hos Antec selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

DF500 RGB fra Antec, er kabinettet for dig der ønsker at være med på RGB-moden, men ikke vil betale en herregård for et kabinet. Antec har skabt et fint miditower som sidder flueben ved de fleste af de ting vi forventer af et moderne kabinet i 2018. Designet er en smule specielt og det er lidt en smagssag om man kan lide det eller ej. De tre 120 mm RGB-blæsere i fronten skinner pænt igennem fronten i plexiglas, som ser lækkert ud – hvis man er til den slags lir. Jeg er overrasket over at vi finder hele tre blæsere, og sidepanel i hærdet glas i et kabinet i denne prisklasse. Ikke nok med at lyset kan styres via den indbyggede controller, så er der også support for at tilslutte RGB-lyset i blæserne direkte til bundkort med RGB-stik. Både Asus, Gigabyte, MSI med videre er understøttet.

Designet inde i kabinettet er åbent med PSU-cover i bunden hvor kabler kan gemmes væk, hvilket gør kabelføringen lidt lettere. Dette er nemlig et punkt hvor DF500 RGB-kabinettet godt kunne være bedre. Der er omkring 20 mm plads til at trække kabler på bagsiden, men der er stort set ikke nogen steder hvor kablerne kan fastgøres med strips eller velcro. Nu vi er ved de lidt negative ting, så er jeg også nødt til at nævne støvfiltret i bunden som er af den billige stiv plastiktype, som både er svær at få ud og genmontere. Dog er filtrene i toppen og fronten magnetiske og super enkle at have med at gøre.

Overall er DF500 RGB fra Antec et ganske fornuftigt miditower hvor man får en del for sine penge, selvom der er punkter hvor budgetdelen i kabinettet skinner igennem. Men hvis du ønsker et kabinet med plads til det meste, som også har RGB lys og sidepanel i hærdet glas, men samtidig ikke ønsker at det skal koste alverden. Så er DF500 RGB måske et nærmere kig værd. Vi lander på et solidt 8-tal denne gang, for et fint miditower med plads til enkelte forbedringer.

Godt

Solidt miditower med åbent design

Tre inkluderede RGB-blæsere

Designet er lidt specielt (for nogen)

Lyset i blæserne kan styres via diverse bundkort

Indbygget PSU-cover hvor kabler kan gemmes

Magnetiske støvfiltre i top og front

Harddiskburet kan justeres/afmonteres

Knap så godt

Designet er lidt specielt (for nogen)

Billigt og stift støvfilter i bunden

Kabelføringsmulighederne kunne være bedre

Score: 8