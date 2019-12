AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Antec P110 Luce Kabinet

Anonymt design, hærdet glas og RGB lys, er blot nogle af de features der kan nævnes omkring det nye P110 Luce kabinet fra Antec. Vi har taget et grundigt kig på kabinettet, og kommet med vores vurdering. Uden at røbe for meget, kan vi vidst godt sige at P110 Luce er et af de fedeste og mest unikke kabinetter fra Antec længe.

Hærdet glas og RGB lys… behøver vi sige meget mere? Disse to ting fandt i den grad vej til vores kære computer kabinetter i løbet af 2017. Denne gang skal vi se på et af de nyeste skud på stammen fra Antec. Vi har modtaget deres P110 Luce kabinet, som ud over at have de to ovennævnte ting integreret, også har en masse andre spændende features i ærmet.

Hvad disse er, og om Antec formår at imponere os med deres seneste kabinet, kan du læse meget mere om ved at rulle lidt ned af siden. Som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik, med et kig på specifikationerne og nogle af de features som P110 Luce tilbyder.

Specifikationer og features på P110 Luce

Et smut forbi Antec’s hjemmeside, eller rettere deres online shop afslører de vigtige detaljer på deres P110 Luce kabinet. Der er flere informationer på deres webshop, end der er på deres rigtige side, hvilket er lidt spøjst. Nedenfor finder du specifikationerne listet op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features kabinettet tilbyder:

Type: ATX miditower

Dimensioner: 518 x 230 x 489 mm (HxBxD)

Vægt: 11.7 kilo

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og standard ATX

Maksimal grafikkortlængde: 390 mm

Støvfiltre: Top, front og bund

PCI-slots: 8+2

Frontpanel: 2x USB 3.0, lyd ind/ud, RGB kontrol og HDMI port

Radiator support:

- Front: 120 / 240 / 280 og 360 mm

- Top: 120 / 240 og 280 mm (vær opmærksom på RAM højde)

- Bagende: 120 mm

- Front: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 eller 3x120 mm (1x120 mm inkluderet)

- Top: 120 / 140 / 2x120 eller 2x140 mm

- Bagende: 120 mm (1x120 mm inkluderet)

Et kig på P110 Luce kabinettet

Det er nu blevet tid til at kaste det første blik på P110 Luce kabinettet fra Antec. Som vi kan se på de første to billeder herunder, er designet meget anonymt. Vi finder en front i sort aluminium, hvilket også er den farve som resten af kabinettet er. Venstre side er præget af et stort hærdet glaspanel, mens at den højre blot er metal som vi er vant til. Det er dog en sjov detalje, at det er fire tommelskruer der holder både venstre og højre sidepanel fast, og ikke skruer som vi kender dem i bagenden.

Øverst på fronten finder vi kabinettets I/O panel, som består af en power knap, RGB controller/knap, lyd ind/ud, to USB 3.0 porte, og sidst men ikke mindst en HDMI port. Dette er en feature som de færreste kabinetter kan prale med, men som er særdeles kærkommen. Hvis du spiller med VR headset, gør en HDMI port på fronten af kabinettet tingene betydeligt lettere.

Længere bagud på toppen, finder vi et stort magnetisk støvfilter, som dækker over et område med ventilation. Her kan der monteres op til 2x140 mm eller en 280 mm radiator. Du skal dog være opmærksom på pladsen fra bundkortet og op til toppen – mere om det senere.

Ved at tage fat i bunden og give et ryk, kan frontpanelet afmonteres. Herinde finder vi én 120 mm blæser præinstalleret bag et stort støvfilter som let kan klikkes af for rengøring. Der er maksimalt plads til tre 120 mm i fronten på P110 Luce, eller sågar en 360 mm radiator hvis man er til vand. Det er dejligt at se frontpanelet med de forskellige stik være fastgjort til selve rammen, og ikke fronten som på billigere kabinetter. Dette betyder at du ikke skal være bange for at trække og eventuelt ødelægge kabler, når fronten skal afmonteres.

I bagenden finder vi øverst hullet til bundkortets I/O panel, ved siden af endnu en 120 mm blæser. Denne blæser kan justeres op og ned, på de aflange skinner skruerne er fastgjort til. Under denne er der otte plus to PCI-slots som alle er ventilerede. Dette betyder at du i princippet kan montere dit grafikkort vertikalt i stedet for horisontalt, og se det bedre igennem vinduet. Dette kræver naturligvis en PCI-Express forlænger, som du skal have fat i separat. Bunden byder på hullet til strømforsyningen, som i alle andre nyere kabinetter.

Nu da vi alligevel er i bunden, fortsætter vi en tand længere ned og kigger under selve kabinettet. Her finder vi fire solide plastikfødder som alle har gummi monteret for at minimere vibrationer. Der er også et enormt støvfilter som dækker HELE bunden, hvilket er lækkert at se. Dette støvfilter skal trækkes ud i venstre side (den hvor glasset er), hvilket er genialt, da ens computer ofte står med bagenden op mod en væg -gennemtænkt Antec!

På hver tommelskrue er der et lille gult Antec ”A” – for at matche det anonyme design, burde farven måske have været grå/hvid?

Med de otte tommelskruer skruet ud, kan begge sidepaneler nu let løftes af og vi kan tage det første kig inden for i P110 Luce kabinettet. Som vi kan se nedenfor er designet meget åbent, hvilket betyder at luften fra blæserne i fronten har fri passage hen over grafikkort, CPU og bundkort. På det indbyggede cover til strømforsyningen, finder vi to store harddisk beslag. Hvor normale kabinetter kan huse 2.5” drev her, er Antec gået all in og åbnet op for support for normale 3.5” diske også. Dette er ret imponerende, men gør også udseendet lidt mere voldsomt, end hvad vi er vandt til.

Umiddelbart ser det ud til at der er godt med plads til en radiator i toppen af kabinettet. Dette kan vi dog først rigtig se når vi får noget hardware monteret – stay tuned for dette.

I fronten finder vi ud over den før nævnte 120 mm blæser også en grafikkort støtte, samt ”kabelskjuler”. Støtten kan justeres op/ned og flyttes frem/tilbage for at matche et hvert grafikkort. Især store custom grafikkort har det med at være tunge, hvilket betyder at de godt kan hænge skævt på bundkortet. Dette skal denne lille støtte hjælpe med at modvirke.

Med blikket vendt mod bagenden kan vi nu rigtig se de otte plus to PCI-slots. Selvom Antec ikke nævner noget omkring det på deres hjemmeside, ser det ud til at de to harddiskbeslag oven på coveret til strømforsyningen skal afmonteres for at der er plads nok. Dette ville have været en smart ting at gøre opmærksom på, da det er en væsentlig ændring og halvering af 3.5” harddiskpladserne.

Vi fortsætter vores tur om på bagsiden af P110 Luce kabinettet. Her bliver vi mødt af synet fra endnu et harddiskbeslag med gule detaljer. Lige ledes springer det store hul til udskiftning af CPU-kølere i øjnene. I modsætning til mange andre moderne kabinetter i samme prisklasse er der overraskende få steder hvor strips kan fastgøres i dette kabinet, hvilket er lidt en skam. Antec gør dog dette lidt godt igen, ved at have integreret kabelskjuleren fra forsiden med nogle kabelclips som især kan holde det store 24-pin ATX kabel på plads.

Beslaget med den gule tekst kan holde to 2.5” diske, mens at vi finder plads til yderligere to 3.5” eller 2.5” diske i kælderen under coveret til strømforsyningen. Antec skriver på deres hjemmeside at der maksimalt er support for strømforsyninger på op til 200 mm, inden man rammer harddiskburet som dog kan afmonteres.

Montering af hardware

Det er blevet tid til at få smidt noget hardware i kabinettet og se hvordan det tager sig ud og er at bygge i. Hvad end du monterer 2.5” eller 3.5” diske i P110 Luce skal du have skruer og skruetrækker frem. Dette er lige meget om du vælger at montere dem på bagsiden, kælderen eller foran oven på coveret til strømforsyningen.

Installationen af hardwaren foregik smertefrit og tog ikke mange minutter. Der er rigtig godt med plads at arbejde på inde i dette kabinet. Hvis du lige som os bruger en strømforsyning der ikke er modulært, kan alle overskydende kabler let proppes under coveret og være ude af syne. De store kabelclips var perfekt til at holde styr på det store 24-pin kabel og pladsen på bagsiden var generel god, men er set bedre.

Med den modsatte side til kameraet mødes vi af synet af vores to monterede grafikkort samt standard ATX bundkort. Pladsen foran grafikkortene tillader som udgangspunkt plads til en tyk radiator uden problemer. Kigger vi på coveret til strømforsyningen, bliver dette dog ændre drastisk. Som vi kan se på det andet billede herunder, er hullet i coveret nemlig meget smalt, hvilket betyder at pladsen til radiator og blæsere er minimal – i hvert fald hvis man benytter sig af den nederste blæser plads. Antec skriver at der er plads til 360 mm radiatorer i fronten, men vær opmærksom på tykkelsen!

Grafikkort støtten fungerer udmærket, og er let at indstille så den passer til netop dit kort. Da det hele er lavet i plastik betyder det dog at den har let ved at bøje og føles ret billig. Den gør dog hvad den skal, hvilket man jo ikke kan klage over. Dog havde det været rart hvis den kunne holde to og ikke blot ét grafikkort.

Vi snakkede tidligere om pladsen i toppen til blæsere og radiatorer. Som vi kan se på det første billede nedenfor, kunne pladsen godt være bedre. Jeg vil dog mene at du uden de store problemer kan montere en 240 mm radiator og én række blæsere. Det bliver først trangt med plads hvis du går op i en 140 eller 280 mm radiator, så vær OBS her.

Et sidste billede af det samlede system, inden vi tager et kort kig på det indbyggede lys som P110 Luce også tilbyder. At kalde det indbygget lys er måske så meget sagt, da det faktisk kun er at finde i de to Antec logoer. På andet billede nedenfor kan vi se det hvide lys i Antec logoet på coveret til strømforsyningen. Selvom dette er en fed detalje, føler jeg at den kun er halvt lavet. Logoet på fronten har nemlig RGB lys og controller. Så jeg forstår ikke hvorfor at Antec ikke også har koblet logoet i bunden til resten?

Ved at trykke på RGB knappen på frontpanelet skifter farven i Antec logoet på fronten og power knappen farve. Der er syv forskellige farver at vælge i mellem og RGB strips kan tilkobles denne controller også. Der er dog umiddelbart ikke support bundkort kontrol via for eksempel ASUS Aura eller lignende, hvilket jeg syntes er lidt en skam. Det kan dog være Antec kommer med en opdatering eller tilbehør til dette i fremtiden, who knows. Med det sagt, er det nu blevet tid til at få sat et prisskilt på P110 Luce kabinettet og konkluderet!

Pris

I skrivende stund d. 12/11 2017 kan P110 Luce findes på nettet til omkring 850,- DKK. Dette er en ganske udmærket pris for et kabinet af denne kaliber. Man får uhyre lækker byggekvalitet, hærdet glas og et åbnet design med mange smarte og lækre features.

Konklusion

Vi skal have samlet tankerne og sat de sidste ord på vores test af P110 Luce kabinettet fra Antec. Inden lanceringen af dette kabinet, var det ved at være et godt stykke tid siden vi sidst så noget nyt og spænende fra dem. P110 Luce laver i den grad om på dette, ved at være et virkelig solidt og velkonstrueret miditower kabinet med en masse spænende features, og et anderledes det design. Vi finder naturligvis et sidepanel i hærdet glas, det er jo stadig 2017 som i den grad har været året for hærdet glas i kabinetter og RGB over det hele. Sidst nævnte finder vi naturligvis derfor også integreret med indbygget controller og lys i logoet i fronten.

Designet er yderst stilrent, at se på men bliver brudt en smule af de gule ”A’er” som vi finder på tommelskruerne som holder både venstre og højre sidepanel fast. Støvfiltre er at finde alle steder hvor det gælder og endda i rigtig god kvalitet – sådan. Vi finder sågar også en HDMI port som en del af frontpanelet, hvilket gør P110 Luce VR-ready så at sige, det gør i hvert fald tingene betydeligt lettere. Montering af harddiske sker både i bunden under PSU-coveret, men også på oversiden. I modsætning til mange andre kabinetter som kun understøtter 2.5” diske på PSU-coveret, går P110 Luce all in da der også er plads til 3.5” diske.

Super support for hardware, samt lækker support for både luft og vandkøling gør at vi lander på en solid score på 9/10 samt vores Great Product award. Det er fedt at se Antec være tilbage i gamet med et kabinet der tilbyder alt hvad vi efterhånden forventer et kabinet skal have i 2017. Der er enkelte ting der kunne være anderledes, men disse kan næsten ses igennem fingrene med hvis man fokuserer på de mange positive ting som P110 Luce tilbyder – job well done Antec!

Godt

Byggekvaliteten er i top

Indbygget RGB lys i logo og controller

Stilrent design med hærdet glas

HDMI port i fronten til VR

Gode støvfiltre i top, front og bund

2.5” / 3.5” drev pladser på PSU-coveret

Grafikkort støtte indbygget…

Knap så godt

… dog i tvivlsom kvalitet

De gule bogstaver på tommelskruerne (for nogen)

Antec logo på PSU-cover er ikke RGB som på fronten

Score: 9 + Great Product award