AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-08-27 08:08:00

Antec P7 Window Miditower

Et miditower til 400,- DKK som har fornuftige specifikationer og features, kan det virkelig passe? Vi har set nærmere på Antecs nye P7 Window kabinet, som på papiret ser ud til at være netop dette. Hvordan det forholder sig i virkeligheden, kan dog være noget andet.

I en kabinetverden hvor alt efterhånden går op i RGB og hærdet glas, kan det nogle gange være godt med et afbræk fra det hele. Netop dette har vi tænkt os at gøre i dag, hvor vi ser nærmere på en af de nye kabinetter som Antec har at byde på. Helt præcist er det deres P7 Window kabinet der skal en tur igennem maskineriet, og have vores vurdering.

Kan man virkelig få et brugbart miditower kabinet til under 400 danske kroner, eller kan tingene også blive FOR billige? Dette og meget mere har vi tænkt os at finde ud af i denne test. Men som altid skal vi først have det tekniske overblik, i form af specifikationerne og de features der tilbydes af produktet.

Specifikationer og features

Efter en tur forbi Antecs hjemmeside, var jeg en række specifikationer og features rigere. Nedenfor har jeg listet disse op til jer, efterfulgt af tre billeder der viser nogle af de features som P7 Window kabinettet kommer med:

Type/størrelse: Miditower

Dimensioner: 445 x 210 x 470 mm

Vægt: 5.5 kilo

Materialer: Metal og plastik

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Frontpanel: 2xUSB 3.0 og lyd ind/ud

Vindue: Ja, venstre sidepanel i plexiglas

PCI-slots: 7

Harddiskpladser: 2x2.5” + 2x3.5” (kan omdannes til 4x2.5”)

Kabelføringsplads: 20 mm

Maksimal grafikkortlængde: 390 mm

CPU-køler max højde: 165 mm

Strømforsyning max længde: 200 mm

Blæser support:

- Front: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 / 3x120 mm

- Bagende: 1x120 mm (inkluderet)

- Front: 120 / 240 / 360 mm

- Bagende: 120 mm

En tur rundt om Antec P7 Window kabinettet

Lad os starte ud med to overbliksbilleder af kabinettet nedenfor, og dernæst bevæge os en tur rundt om P7 Window både ude og inde. På det første billede herunder, kan vi se at vi har med den røde/sorte udgave af kabinettet at gøre. Der findes også en grøn/sort udgave, hvis man er mere til det – Nvidia vs. AMD?

På den venstre side finder vi et stort mørktonet vindue i plexiglas, som gør det muligt at tage et kig ind på sit hardware og vise det frem. Den højre side er en blank metalflade uden noget nævneværdigt.

Frontpanelet finder vi placeret på toppen, bestående af to USB 3.0 porte samt lyd ind/ud. Derudover er der naturligvis både power og reset knapper, samt LED lys til at indikerer power og harddisk aktivitet. Selvom hele fronten er lavet i ét stort stykke plastik, har Antec alligevel gjort hvad de kunne for at give P7 Window et mere eksklusivt udseende. Plastikoverfladen ligner nemlig børstet metal, hvilket giver kabinettet noget karakter.

Hvis man tager fat i bunden af fronten og giver et ryk, kan denne afmonteres. Her inde er der plads til maksimalt to 140 mm eller tre 120 mm blæsere. Da der ikke er nogen inkluderet i kabinettet, er man mere eller mindre tvunget til at købe nogle, da der ellers ikke er nogle indsugning i kabinettet. Du kan også montere op til en 360 mm radiator i fronten, som i princippet kan afløse de blæsere man mangler. Mange budgetkabinetter har ofte stikkene fra frontpanelet fastgjort med lange ledninger, men ikke her. Antec har valgt at fastgøre stikkene direkte til selve rammen af kabinettet. Det gør det betydeligt lettere når fronten skal renses for støv, da der ikke er noget dedikeret støvfilter, men i stedet fint net på fronten som ikke kan afmonteres.

I bagenden finder vi det moderne layout med strømforsyningen placeret i bunden, efterfulgt af syv PCI-slots og hul til bundkort I/O panel øverst, sammen med kabinettets eneste blæser, en 120 mm model. Bunden byder på fire solide plastikfødder med støjreducerende gummi monteret. Vi finder også et støvfilter foran indsugningen til strømforsyningen, selvom det er af den absolutte billigste type.

Lad os få afmonteret begge sidepaneler og tage et nærmere kig på det indre design på P7 Window kabinettet. Som stort set alle andre kabinetter vi har set på i 2018, har vi med et åbent design at gøre, hvor der er fri passage fra fronten, hen over bundkortet og de andre komponenter. Det kom også lidt som en overraskelse, da jeg så at der var et cover foran strømforsyningen, det havde jeg ikke regnet med at se i et kabinet til denne pris.

I fronten finder vi som tidligere nævnt ingen blæsere præmonteret, men masser af plads. Der er også en udskæring i PSU-coveret, som tillader op til 360 mm radiatorer at blive installeret i fronten, hvilket er et kæmpe plus for et kabinet i denne prisklasse – imponerende.

Knap så imponerende er dog det faktum, at seks ud af de syv PCI-slots skal brækkes af, før man kan montere grafikkort med videre. Man skulle dog tro af Antec havde hørt mine bønner, i hvert fald delvist. Inkluderet i tilbehørs kassen, finder vi nemlig tre ventilerede PCI-slots som er klar til montering. Det betyder med andre ord at du kan brække op til tre af disse covers af, og stadig fylde hullerne igen. Tommel op til Antec for dette, selvom det er en lille ting.

Coveret foran strømforsyningen er permanent fastgjort og kan ikke fjernes. Der er et enkelt hul til kabelførings af frontpanels stikkene. Dog havde det været rart med yderligere et hul længere til venstre, samt et hul til at trække sine PCI-Express strømkabler ud af?

Toppen på P7 Window er blank, og lukket af da der ikke er mulighed for at montere noget som helst her oppe. Det er noget nyt at se på et moderne kabinet, da stort set alle andre på markedet tilbyder enten blæser eller radiator montering, men ikke her. Med prisen i baghovedet endnu engang, giver tingene dog mening igen.

Vi tager lige to billeder af bagsiden inden vi smider noget hardware i kabinettet. Her omme er der omkring 20 mm plads til at trække sine kabler, hvilket er OK men er samtidig set bedre. Der er enkelte punkter rundt omkring her omme, hvor strips kan fastgøres, men ikke i samme mængde som nogle af konkurrenterne. Der er plads til to 3.5” diske i kælderen under PSU-coveret, mens der også kan monteres to 2.5” diske på selve pladen hvor bundkortet bliver monteret – pladsen er udnyttet korrekt og godt i P7 Window kabinettet.

Montering af hardware

Sidste etape inden konklusionen er nået, og det er blevet tid til at få noget hardware monteret i kabinettet. Mens at normale 3.5” diske kan monteres uden brug af værktøj i skufferne, skal du have skruer og skruetrækker frem når dine 2.5” eller SSD’er skal i kabinettet.

Pladsen er også ret trang når strømforsyningen skal monteres fra bagsiden af kabinettet. Du kan med fordel tilslutte alle de kabler du skal bruge, inden du skubber strømforsyningen ind i kabinettet, hvis du altså benytter en modulær en af slagsen. Mangler du mere plads, kan harddiskburet også rykkes en smule, eller helt afmonteres.

Det færdige resultat af bagsiden med alt vores hardware monteret. Installationen foregik ganske smertefrit, og kun monteringen af strømforsyningen var lidt mere omfattende end hvad vi er vandt til at se. Selvom de 20 mm plads på bagsiden til kabler ikke er det bedste vi har set, er det alligevel nok til at de fleste burde kunne opnå pæne resultater med deres kabelføring. Et god råd er hellere at bruge en strips eller to for meget, og sikre sig at kabler ligger korrekt så sidepanelet kan komme ubesværet på.

Lad os vende kabinettet og tage et kig på den lidt mere sjove side. Med fuld størrelse ATX bundkort og et GTX780 kort monteret er den bagerste del af P7 Window kabinettet godt fyldt ud, mens at fronten virker ret tom. Med en AIO monteret her, ville computeren som helhed se mere færdig ud, og man ville samtidig få noget luft hen over sit bundkort og grafikkort så de ikke arbejder i varme, nu da luften heller ikke kan komme naturligt ud af toppen af kabinettet.

Selvom hullet oven på PSU-coveret nok mest er tænkt til stikkene fra frontpanelet, lykkedes det os faktisk at trække PCI-Express strømkablerne op denne vej også, med et fint resultat. Men eftersom at langt de fleste bundkort har tilslutningen til frontpanel lyd nede i venstre hjørne, havde et ekstra hul i coveret været lækkert at se.

Med support for CPU-kølere på op til 165 mm i højden, kan P7 Window huse de fleste på markedet uden større problemer. Det betyder også at grafikkort med store kølere og custom printplader, kan være i kabinettet. Jeg er faktisk ret imponeret over hvad Antec har formået at skabe her, for meget få penge får man utrolig meget kabinet som langt de fleste første gangs byggere vil være mere end tilfredse med. Lad os slutte af med et overbliks billede med alt hardwaren monteret, og dernæst gå til konklusionen!

Pris

I skrivende stund d. 16/08 2018, kan P7 Window kabinettet fra Antec, findes på nettet til omkring 400,- DKK. Dette er en yderst fordelagtig og lav pris for et miditower med de features som der tilbydes her. Selvom vi har set bedre byggekvaltiet, så kommer vi ikke udenom at P7 Window er rigtig fordelagtigt prissat!

Du kan klikke på banneret med Antec logoet nedenfor, for at komme direkte til deres hjemmeside og finde alle detaljerne på P7 Window kabinettet.

Konklusion

Med P7 Window, har Antec skabt et sandt vidunder i den helt billige klasse af kabinetter. For omkring 400,- DKK får man voldsomt meget kabinet for sine penge, selvom byggekvaliteten måske ikke er den bedste vi har set – hvilket dog er forventeligt. Stort vindue i venstre sidepanel gør det muligt at vise sit hardware frem, hvilket sammen med det integrerede cover til strømforsyningen giver et stilrent look inde i kabinettet. Med plads til ATX bundkort og lange grafikkort, er man godt dækket ind når man skal vælge sit hardware, der er ikke rigtig noget man skal være særligt opmærksom på. Selvom der ikke er noget ventilation i toppen af kabinettet, er der alligevel fint køler support i fronten, hvor der kan monteres op til en 360 mm radiator.

På trods af den meget lave pris, er jeg alligevel en smule skuffet over kun at se en enkelt blæser inkluderet i Antec P7 Window. Her havde jeg hellere set at kabinettet måske kostede 5-10 kroner mere, så der kunne være inkluderet i blæser i fronten også. På den måde er man ikke tvunget til selv at købe blæsere eller montere en AIO køler i fronten til indsugning. Der er heller ikke noget dedikeret støvfilter i fronten som kan afmonteres for rengøring. I stedet er der noget tyndt gitter på hver side af fronten, som skal fungere som støvfiltre, selvom det ikke helt er det samme. Til gengæld er det lækkert at se at hele fronten let kan afmonteres og fjernes fra kabinettet, da alle stik i kabinettet er fastgjort til rammen.

Alt i alt er der ikke meget man kan kritisere dette kabinet for, især ikke når man har prisen i baghovedet. Antec har gjort et godt stykke arbejde og inkluderet de features som der betyder noget fra deres dyrere modeller, og samlet det i en billig pakke som alle har råd til. Dette belønner vi med en samlet score på 8/10 samt vores Safe Buy award. Hvis du står og skal bygge ny computer, men budgettet er lavt. Så tag et ekstra kig på P7 Window kabinettet fra Antec, her får du meget for dine penge!

Godt

Man får meget for sine penge!

Stort vindue i venstre sidepanel

Integreret cover foran strømforsyningen

OK kabelføringsmuligheder

Meget lav vægt

Fås i to farvekombinationer

SSD-montering bag bundkortet

Plads til 240/360 mm radiator i fronten

Knap så godt

Der medfølger kun én blæser

Ikke dedikeret støvfilter i fronten

Score: 8 + Safe Buy award