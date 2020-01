AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-05-07 06:53:00

BitFenix ENSO MESH

Sidste produkt i vores lille serie af nye BitFenix produkter. BitFenix ENSO MESH er et miditower kabinet med addressable RGB lys og side lavet af hærdet glas. Det modtagne eksemplar er oven i købet hvidt.

BitFenix ENSO MESH er et nyt kabinet, som blandt andet tilbyder en front af net for optimalt airflow, en side lavet i hærdet glas, så man kan se herlighederne inde i kabinettet og ikke mindst addressable RGB lys rundt på kabinettet.

Indpakning og indhold.

Kabinettet ankommer i en brun kasse med diverse illustrationer udenpå. Ganske nydeligt, diskret og på en måde biologisk/økologisk. Inde i kassen er kabinettet pakket godt ind i en plastik pose og skumplast sider, så det ikke tager skade under transporten.

Inde i kabinettet finder vi et ekstra dæksel til top udgangen, en pose med skruer og en monteringsvejledning.

De tekniske specifikationer.

Som man kan se, kan man få kabinettet i både hvid og sort. Der er understøttelse af alle typer normale bundkort, og det samme gælder PSU. CPU må være 160mm i højden, og GPU må være 340mm i længden. Det burde være nok til de fleste behov.

Color Black, White

Material Steel │ Plastic │ Tempered Glass

Motherboard Support Mini-ITX, MicroATX, ATX, E-ATX up to 272mm(10.7 inch)

Maximum CPU Cooler Height 160mm(6.2 inch)

Maximum Graphics Card Support (Length) 340mm (13.3inch)

Maximum Graphics Card Support (width) 150mm(5.9 inch)

Cable Management Space 23mm(0.9 inch)

Expansion Slots (PCI-E) 7

Front I/O Ports 2 x USB 3.0, 1 x HD Audio/Mic

2.5" Drive Bay 3

3.5" Drive Bay 2 (Usable as 2.5" bay)

Fan Support(Front) 2 x 140mm or 3 x 120mm

Fan Support(Top) 2 x 120mm

Fan Support(Rear) 1x 120mm

Included Fans(Front) 1 x 120mm Fan (Black)

Included Fans(Rear) 1 x 120mm Fan (Static RGB)

Radiator Support(Front) 240mm x 1 / 280mm x 1 / 360mm x 1 ( Thickness up to

5mm(1.4inch) / width up to 141mm(5.6inch)/ Length up to 400mm(15.7inch) )

Radiator Support(Rear) 1 x 120mm

Power Supply ATX & EPS 12V, Up to 160mm(6.3inch)

Dimensions (W x H x D) 210mm(8.3inch) x 489mm(19.3inch) x 452mm(17.8inch)

Weight 7kg/ 8.5Kg (15.5lb/ 18.8lb)

Tid til, at kigge nærmere på kabinettet.

Kabinettet er ganske nydeligt i design. Der er nogle fede detaljer i fronten, og det virker generelt godt gennemtænkt.

På bagsiden kan man se, at indstikskort monteres med skruer som er udenfor kabinettet, hvilket er meget fedt. Så kan man altid skrue kortene fri lige på skruen i stedet for at skulle risikere at ødelægge den ved at skrue den fra en skæv vinkel.

På toppen af fronten kan vi se, at panelet har en knap mere end man er vant til. Det er knappen til lyset i kabinettet, som jeg beskriver funktionen af lidt senere. Udover det, har vi fra venstre lyd ind/ud, dioder for HDD og Power. Af knapper har vi fra venstre Lys, Power og reset. Til sidst har vi et par USB 3.0 stik.

Vi har også et ventilationshul på toppen af kabinettet, hvor man kan montere en vandkøler eller kabinet blæsere. Der følger et ekstra dæksel med som gør, at man kan lukke helt af for hullet. Dækslerne er monteret med magnetbånd, så de er nemme at bytte ud eller fjerne.

Fronten kan nemt og ubesværet fjernes, så man kan komme ind til blæserne. Der kan sidde 2x140mm eller 3x120mm blæsere her i front, og der medfølger en blæser. Desværre er det ikke en blæser med lys i, det kunne nok ellers have været fedt. En ting jeg bemærkede, og som er tydelig på dette billede er, at plastfronten og metal farve ikke er den samme. Det er lidt skidt.

Nu vi er ved filtre, så er der også et filter i bunden af kabinettet. Det dækker selvfølgelig over strømforsyningen, og kan nemt trækkes ud i siden af kabinettet. Benene er ret høje på kabinette, så strømforsyningen får ikke problemer med, at trække vejret.

Så er det blevet tid til, at åbne kabinettet. Der er nogle gode finger møtrikker, som holder glas siden på plads. Bag glas sidener der monteret neopren tæpe rundt langs hele kanten i kabinettet, hvilket dækker fint af for diverse skruer og nitter. Det giver et godt indtryk udefra med den sorte kant bag glasset.

Kabinettet er ganske stilrent, når man kigger ind i det fra siden. Der er et godt dæksel over strømforsyningen, så alt kabelrodet er gemt væk. På bagsiden er der god plads til kablerne, og der er et godt mellemrum imellem bagpladen og kabinet siden. Det er ofte et problem, at der ikke er plads til kablerne, men ikke her. Der er plads til 5 drev her på bagsiden, hvilket burde være nok til de fleste desktop og spille computere.

Buret til harddiske kan desværre ikke fjernes, med mindre man borer det ud. Det er nemlig nittet fast med popnitter.

Monteringen.

Jeg har prøvet at montere en strømforsyning, bundkort i fuld ATX størrelse samt et nyere grafikkort i kabinettet.

Den første tanke der slår mig er, hvorfor kabelhullerne ikke passer ud for stikkene. Jeg tænkte lidt over det, og kom i tanke om, at det faktisk er et generelt problem. Stikkene sidder jo stort set standard på alle bundkort, så det er lidt underligt, at kabinet producenterne ikke har rettet ind efter det. Jeg kiggede på alle de bundkort jeg har liggende, og det dækker både ITX, m-ATX og fuld ATX, og ATX stikket sidder samme sted på dem alle. Det samme gælder stikkene til diverse forbindelser i bunden, hvor hullerne heller ikke rigtig passer.

Som man kan se, er der rigeligt med plads til et stort grafikkort. Kabinettet ville måske endda være egnet til custom vandkøling med al den plads, da men godt ville kunne have en pumpe og resvoir foran grafikkortet.

Kigger vi på bagsiden, kan man godt fornemme at det er en smule trangt med pladsen til kabler foran strømforsyningen. De kan godt være der i mit tilfælde, men det er også en standard strømforsyning. Det ville nok være lidt mere besværligt, hvis det var en ATX large eller ATX EPS forsyning. Så havde det været rart man lige kunne fjerne drevburet i bunden.

Jeg vil også anbefale, at man bruger en strømforsyning med lige SATA stik, da monteringen ellers godt kan være lidt besværlig og være hård ved stikkene på drevene.

Lyset.

Da kabinettet har sin egen controller, har jeg lavet en lille film over de lysindstillinger der er på den controller. Man kan selvfølgelig køre lyset igennem sin egen controller, og derved lave sine helt personlige indstillinger.

Konklusionen.

BitFenix ENSO MESH er i bund og grund et lækkert kabinet. Det tilbyder nogle fede features, og ser sådan set rigtig god ud.

Man har nem adgang til alle filtre, og også nem adgang til selve hardware i form af nogle gode store fingermøtrikker. Monteringen i kabinettet er også nem, der er dog en smule pladsproblemer i forbindelse med strømforsyningen, der helst ikke skal være større end standard ATX.

Selve kvaliteten i kabinettet halter dog en smule. Kabinet pladen er utrolig tynd, hvilket gør, at man nemt kommer til at skrue skruer over gevind, hvis man bruger værktøj. Sidepanelet kommer også nemt til at bue, hvis man har for mange kabler bagved. Det vil dog sjældent være et problem, da der faktisk er godt med plads imellem bundpladen og bagsiden af kabinettet til kabler.

Udover det, så matcher farven på plastikken langt fra farven, som metal delene er malet i. Det giver altså et indtryk af dårlig kvalitet og af, at det er lavet for hurtigt og for billigt.

Der er godt med plads til hardware, hvilket gælder både drev og grafikkort. Man monterer alle drev skjult på bagsiden af bundpladen, hvilket giver et super diskret layout. Der er mulighed for custom vandkøling, og gode muligheder for radiatorer på både front i toppen.

Prisen.

Jeg har fundet en pris på nettet, der i skrivende stund sider lige under 700 DKK. Den pris ville have været rigtig fin, hvis kvaliteten havde været lidt højere. Med den kvalitet vi ser på det kabinet vi har modtaget burde det efter min mening være billigere.

Vurderingen.

Min samlede vurdering af kabinettet bliver et 7. tal med en Safe Buy award. Jeg kan jo ikke sige, om farveforskellen imellem plastik og metal dele er gældende ved det sorte kabinet, derfor vurderer jeg det som jeg gør. Kvaliteten er lige lav nok til, at jeg kan give det en højere vurdering.

Godt:

God plads til montering

Nydeligt design

Nem montering

Addressable RGB lys

Mindre godt:

Medfølgende blæser i front er ikke RGB

Dårlig kvalitet

Plast og metal ikke samme farve (Hvidt kabinet)