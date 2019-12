AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

PUBLISHED : 2017-06-03 12:02:00

COMPUTEX 2017: Et besøg hos Cooler Master

Cooler Master har en af de større stande på Computex og hvis deres planer holder bliver det et travlt år for dem.

Cooler Master har været med til at sørge for, at jeg kan få mad og drikke mens jeg er i Taipei og er naturligvis også selv tilstede så jeg var forbi deres stand i Nangang Hallen for at se hvad de havde taget med til Taipei af nyheder. Heldigvis var der faktisk en del nyt på vej fra Cooler Master.

Se min gennemgang af Cooler Masters stand lige her.

Det bliver spændende at se om alle de planlagt ting fra Cooler Master når at lande på markedet i år. MasterBox er dog kun et par måneder væk så lad os starte med at se nærmere på dem. Vi sigter naturligvis efter at få en eller flere af dem forbi til test, når de lander.

