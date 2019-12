AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-06-02 14:48:40

COMPUTEX 2017: Streacom fremviser nye kabinetter

Streacom er også til stede på COMPUTEX 2017 messen, og de har medbragt sig nogle ganske interessante kabinetter. I den forbindelse har de udsendt en pressemeddelelse, så vi kan få lov til at fremvise jer sagerne.

Streacom DB6 Prototype:

Streacom DB6 kabinettet bliver et passivt kølet kabinet i mATX formfaktoren, der kan bruges til entrylevel systemer, hvor man sigter efter absolut stilhed. Kabinettet bliver udformet som en stor heatsink i aluminium med en glasfront. Samlet set kan systemet køle et 240 watts system.

Streacom DA6 Prototype:

Streacon DS4 bliver derimod et mITX kabinet, der henvender sig til aktiv køling. Kabinettet kommer til at kunne rumme op til et dual PCI slot grafikkort og ligeledes SFX (Small Form Factor) strømforsyninger. DS4 er et cubekabinet, som er udviklet med Streacom DB4 i tankerne.

Streacom BCI Mini Prototype

Til sidst har Streacom også fremvist deres BCI Mini kabinet, der i bund og grund faktisk er en foldable testbænk til mITX systemer. Kort og godt en let portabel testbænk til at tage med sig på farten, hvis man gerne vil fremvise sine produkter. Eller hvis man bare gerne vil have en testbænk til små systemer. For at gøre det lidt mere lækkert har Streacom valgt at udføre bænken i aluminium.