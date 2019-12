AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-05-03 09:57:00

COUGAR Puritas miditower kabinet

COUGAR Puritas er et kabinet stort set lavet i glas. Der er glas på alle sider, selv top og bagside. Hvordan COUGAR har løst problemerne med airflow i dette lækre kabinet vil jeg prøve at vise jer i denne anmeldelse.

COUGAR har lavet en stribe nye kabinetter i deres serier. Jeg skal denne gang kigge på deres Puritas kabinet, som er et kabinet beklædt i glas. Er det godt eller skidt, og kønt eller grimt? Det kan du bedømme ved at læse min anmeldelse her.

Specifikationer og features.

COUGAR Puritas understøtter faktisk forbløffende mange muligheder for køling. Det gælder både når vi snakker vand og luft. Billederne herunder illustrerer fint, hvor meget der kan være i kabinettet.

Kabinettet er et ATX kabinet, som også har en blæser styring indbygget. Den understøtter 3 hastigheder ved hjælp af en knap på fronten. Der er plads til 6 drev i alt, og store grafikkort og kølere på processoren.

Case Form Factor Middle Tower

Motherboard Type Mini ITX / Micro ATX / ATX

Dimension (WxHxD) 218 x 520 x 490 (mm)

8.58 x 20.47 x 19.29 (in)

3.5" Drive Bay 2

2.5" Drive Bay 4+2 (converted from 3.5" drive bays)

Expansion Slots 7

Cooling System Front 120mm x 3 (pre-installed)

Top 120mm x 3

Right Side 120mm x 2

Rear 120mm

Bottom 120mm

I/O Panel USB3.0 x 2 / Mic x 1/Audio x 1 / Fan Controller

Water Cooling Support Front 360mm / 240mm / 120mm

Top 360mm / 240mm / 120mm

Right Side 240mm / 120mm

Rear 120mm

Bottom 120mm

Max. Graphics Card Length 425mm / 16.73 (in)

Max. CPU Cooler Height 160mm / 6.29 (in)

PSU Standard ATX PS2

Max. PSU Length 220mm / 8.7 (in)

Cable Management Yes

Fan Speed Control Yes

Indpakningen.

Kassen man modtager kabinettet i, er brun med sorte illustrationer udenpå. Inde i kassen er kabinettet godt beskyttet af plastskum og en plastikpose.

I kabinettet finder vi en kasse med tilbehøret. Der er beslag til strømforsyningen, en pose med skruer og strips. Og så er der selvfølgelig en monteringsvejledning.

Lad os kigge på kabinettet.

COUGAR Puritas har som sagt glas på alle sider. Det er kun bagsiden og bunden der går fri af glas, men begge sidepaneler og toppen er i røgfarvet hærdet glas. Det giver et eksklusivt look.

Starter vi med et kig under kabinettet, finder vi to støvfiltre. Disse kan ikke fjernes når kabinettet står op, hvilket måske er lidt upraktisk. De kan umiddelbart heller ikke blændes af, hvis man ikke vil bruge dem, så man eventuelt kunne optimere sit airflow i kabinettet.

Fødderne på kabinettet er ret høje, så der er godt med luft under kabinettet, hvilket er ret fedt, når strømforsyning eller ekstra blæser skal monteres hernede.

Betjeningspanelet på kabinettet finder vi på toppen. Der er fra venstre 2 x USB 3.0, Lyd ind og ud, Et par dioder for Power og HDD samt knapper for power, reset og blæserhastighed. Det er ret standard, og opfylder de fleste behov. Skulle COUGAR have gjort det helt gennemført med det mærke tema, skulle de have valgt sorte USB stik, og skrevet USB 3.0 i teksten i stedet for. Det havde gjort det hele komplet. De blå stik med chrome kanter skinner lidt igennem. Resten er jo godt gennemført lavet.

Skal man åbne siderne, er der nogle gode store fingerskruer. De kan også spændes med skruetrækker, men det anbefales næppe på en side af hærdet glas. I bunden af glaspladerne, er der nogle små hængsler der gør, at glaspladen ikke falder ned på underlaget når man skruer det af. Man vipper bare pladen fra stille og roligt, og så er der luft til, at løfte pladen sikkert af.

Fronten hiver man af med et kliksystem. Det er nemt, og glaspladen sidder fast på beslaget bagved. Det kan besværliggøre rengørring af bagsiden af glasset, hvilket ikke er så fedt. Der kan jo samle sig støv derinde, når blæserne er lige bagved.

Der er monteret 3 røde Vortex blæsere. Lyset i dem viser jeg lidt senere. Bag fronten er også et COUGAR logo med lys i, derfor er der en ledning fra fronten, som går ind i kabinettet. Det skal man også lige have styr på, så man ikke bare flår fronten af.

Det samme kliksystem er brugt på toppen, hvor man også her fjerner front panelet. Så der er en masse ledninger, som følger med toppen. Det skal man lige som på fronten være opmærksom på. På toppen er der et magnetisk støvfilter, som man kan tage af og rense. Her skal man så afmontere toppen for, at komme til finteret. der er heller ikke blænddæksel med til tophullerne for optimering af airflow.

Som jeg har prøvet at vise her, er der godt med luft rundt om glaspladerne. Det giver gode muligheder for diverse blæsere for, at komme af med luften, eller suge luft ind.

Sådan ser kabinettet ud, når man åbner siderne. Som man bemærker, er kabinettet helt åbent. Der er jo glas på begge sider, og COUGAR har optimeret pladsen ved, at lave plads til ekstra blæsere eller ekstra vandkøling inde i selve kabinettet. Det er ret smart.

På bagsiden kan vi se, at der er plads til ekstra diske og heromme sidder blæser styringen også. Det beskriver jeg lidt senere.

Kigger vi på bagsiden af fronten opdager vi, at der sidder et magnetisk støvfilter. Ja, det er bedre end intet filter, men det sidder umiddelbart på den forkerte side af blæserne. Igen, skal man åbne computeren for, at rense filteret.

Dækslet til strømforsyningen har et fint COUGAR logo print på. Det ser nu ganske nydeligt ud, og COUGAR har valgt at holde temaet med farverne, og ikke bruge den orange farve de ellers bruger på deres logo. Det er ganske nydeligt.

Oven på dækslet til strømforsyningen er der plads til et par 2.5" drev. Hullerne til kablerne er velplaceret, og man kan se der sågar er hul til GPU strømkabler direkte nedefra fra strømforsyningen. Det ser man ikke så tit.

På bagsiden finder man som sagt blæser styringen. den kan styre op til 7 DC blæsere, så det er altså ikke en PWM styring. Der er desuden heller ikke mulighed for, at styre de tilsluttede blæser med bundkortet, så man må vælge, om man vil bruge den her styring, eller bruge den man har på sit bundkort. Bunrkodtet kan trods alt styre hastigheden automatisk, det kan denne styring desværre ikke. En anden ting er, når man nu har glas på bagsiden, og gerne vil gøre det så lækker som muligt, hvorfor har COUGAR så ikke lavet et plastikdæksel som dækker over blæser styringen. Så man slap for at kigge på elektronikken.

Monteringen.

Strømstikkene til blæserstyring og COUGAR logoet i fronten er med Molex stik. Det til trods for, at man stort set ikke bruger Molex stik i computere mere. Det havde været fedt, hvis der havde været en Molex til SATA converter med, så man kunne bruge samme stik. Det varer ikke længe før, man ikke kan få en strømforsyning med Molex mere. Men de er mækret fint op, så man ved hvad de skal bruges til, og det er dobbeltstik, så man ikke går glip af et stik i computeren.

Jeg har monteret et ATX bundkort med et 1060 grafikkort i kabinettet. Som man ser, er der rigeligt med plads til disse dele. Alle skruer er nemme at komme til, så monteringen var super nem.

Monteringen af strømforsyningen foregår udefra. Man monterer det medfølgende beslag på strømforsyningen, og glider det hele på plads og skruer fast til kabinettet.

Pladsen bag strømforsyningen er også ganske fin. Har man ikke behov for buret til de ekstra drev, kan man fjerne dette, da det er skruet fast. Det giver ekstra meget plads til kablerne, eller ekstra plads til vandkøling. Der kan også monteres en blæser i bunden, som vist tidligere.

På bagsiden er der godt med plads til kablerne. Jeg måler 1.5 cm i højre side og hele 3 cm i venstre side. De 1.5 cm i højre side kan sagtens lade sig gøre, da der kun skal være SATA og CPU kabler heromme. Resten er jo ATX og GpU kabler, som typisk skal være i venstre side. Bemærk de tynde beslag til drevene. Der bør man nok have en strømforsyning, hvor SATA strømstikkene har ledningerne lige ud i stedet for på tværs af stikket.

Lyset.

Kabinettet jeg har modtaget er et standard kabinet. Det findes dog i en RGB udgave, som er forsynet med 3 COUGAR RGB FCB 120 blæsere samt en COUGAR Core Box C controller.

Lyset i dioderne på panelet er helt i tråd med resten af temaet i kabinettet, nemlig hvide. Det ser super godt ud, og de er i en tilpas styrke, så man ikke blændes af dem.

På fronten har vi jo et COUGAR logo i toppen, som ligeleder er hvidt. Det er fint afdæmpet, så der ikke bliver overreklameret. Under logoet finder vi de 3 Vortex blæsere med rødt lys. De ser ærlig talt også rigtig godt ud. De taber dog styrken i forbindelse med, at man sætter hastigheden ned på blæserne. Det kunne COUGAR nok godt have forebygget med noget elektronik på en eller anden måde. Det er lidt ærgeligt synes jeg.

Pris.

Jeg har været en tur ude på cyberspace og kigge efter prisen. Kabinettet er tilsyneladende ikke kommet på PriceRunner eller EDBpriser endnu, så jeg har fundet det hos de enkelte webshops. Den ligger i skrivende stund på lige over 1000 DKK.

Konklusionen.

COUGAR vil virkelig deres kunder det godt. Det fornemmer man helt sikkert, når man kigger på dette Puritas kabinet.

De er rigtig godt på vej til, at lave et super lækkert kabinet, men der er altså en masse småting som gør, at man tænker sig om en ekstra gang inden man anbefaler det til andre.

Godt:

Alt det lækre glas. Det giver et super eksklusivt look, som vi alle elsker og ønsker.

Der er godt med plads til både grafikkort og CPU kølere samt blæsere og vandkøling. Så man kan sagtens bygge et super godt setup i dette kabinet uden, at komme i pladsproblemer.

COUGAR Vortex blæserne er meget støjsvage, og virker til at være lavet i god kvalitet. Lyset i dem er også flot, hvilket bestemt også er et plus.

Til sidst er selve monteringen super nemt i kabinettet. Alle skruer er nemme at komme til, og man har umiddelbart ikke behov for noget special værktøj.

Mindre godt:

Også glasset. For nok så lækkert som det er, så er der monteret beslag på top og front, som besværliggør rengørring af disse. Og monterer man blæsere bag glaspladerne, kan man ikke undgå samlinbg af støv og skidt med tiden.

Når vi snakker støv, så er der støvfiltrene, som er gemt væk og besværlige at komme til. Man skal enten åbne kabinettet, eller under kabinettet for, at rense filtrene. Det er ikke så godt.

Manglende dæksler, så man kan optimere airflowet i kabinettet. Det er jo ikke sikkert man ønsker at montere blæsere i alle de ekstra huller der er støvfiltre for, så kunne et dæksel være godt for at optimere airflowet.

Den medfølgende blæser styring kan ikke monteres på bundkortet, så man kan ikke bruge den til automatisk styring fra bundkortet. Det er lidt ærgeligt.

Små finesser som mangler tilpasning til temaet sort/hvid. blandt andet er der blå USB stik i front panelet, og elektronikken til blæser styringen bag glaspladen der ikke er afdækket. Små ting der efter min maning har betydning.

Disse ting, samlet med prisen får mig til, at ende på en vurdering der siger 8/10. Det er et lækkert kabinet, som sagtens kan anbefales, men det har altså nogle mangler. Derfor giver jeg det en Safe Buy award, da man godt kan leve med de fejl og mangler jeg har fundet, men jeg synes der er lidt for mange til, at jeg kan give det mere.