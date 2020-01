AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-04-17 06:58:00

COUGAR TURRET RGB miditower

Vi har i forvejen anmeldt COUGAR TURRET i to andre versioner, og denne artikel vil udelukkende være en lille gennemgang af RGB delen af kabinettet.

Hvis du gerne lige vil følge op på den tidligere anmeldelse af STANDARD og MESH versionen, kan du finde den i linket her:

Anmeldelse af COUGAR TURRET & TURRET MESH.

Som man kan læse i anmeldelsen, er det et ganske udemærket kabinet. Der er ikke de store negative sider ifølge vores anmelder, og det får også en fin score.

Specifikationer på COUGAR VORTEX RGB FCB-120.

Model CF-V12FB-RGB

product Name VORTEX RGB FCB 120

Cooling Fans

Speed 1200 R.P.M

Bearing Hydraulic-Bearing

Air Flow 36.72 CFM 62.36 m3/h

Air Pressure 0.78mmH2O

Fan Voltage 12 VDC

LED Voltage 5 VDC

Acoustical Noise 24.3 dBA

Cable Length 600mm

LED Lights 18

Lad os kigge på det ekstra RGB tilbehør.

Med dette kabinet får man en RGB controller. Den kan styre op til 8 blæsere og 4 RGB LED strips. Der er et forsyningskabel med MOLEX stik, samt et styrekabel til bundkort stikket.

Til venstre er LED strip stikket, og derefter kommer de 4 blæser stik. De er ret brede, men der skal jo også være plads til strøm foruden addressable RGB. Denne række stik finder man på begge sider af boksen.

I den ene ende finder man også nogle stik, blandt andet til strømforsyningen. Der er ligeledes stik til kabinet switch og bundkort. Man kan bruge styringen uden, at forbinde den til bundkortet. Så vælger man bare farve og effekt ved hjælp af en kontakt på kabinettet.

På bunden af kassen, er der nogle kraftige magneter. Det gør, at kassen kan sættes alle steder på kabinettet, hvor der er en metal plade. Typisk vil man sætte den på bagsiden af bagpladen til bundkortet.

På ledningssættet, har stikket til reset knappen fået et klistermærke med RGB SW. Det er den de forventer man bruger til at styre lyset med, hvis man altså ikke vil styre det ved hjælp af bundkortet.

Selve knappen på kabinettet er da også forberedt med et lille lys piktogram, i stedet for et til reset.

Lad os åbne fronten og tage et kig på blæserne.

Der er to RGB blæsere monteret i fronten af kabinettet. Kablerne er lagt pænt ude i siden, så kabelføringen er allerede foretaget.

Lad os se hvordan lyset ser ud.

Jeg har lavet en lille video af, hvordan lyset ser ud fra den medfølgende controller. Hvis du forbinder boksen til dit bundkort, kan du jo styre lyset lige som du har lyst i den medfølgende software. Dette er effekter og lys direkte fra boksen.

Som man kan se på filmen, så er der et sort felt nede i højre hjørne på begge blæsere. Det tyder på, at de 18 LED ikke er helt jævnt fordelt, som om der er større mellemrum der end imellem de resterende LED. Det er ærgeligt, for de ødelægger lidt helhedsindstrykket. (Jeg var lige ude og checke det ikke bare var en fejl i vinklen på mit kamera, men nej, desværre ikke)

Prisen.

Som der skrives i den tidligere anmeldelse af de to andre kabinetter, placerer denne RGB udgave af COUGAR TURRET på 600 DKK. Det betyder, at man lige giver lidt ekstra for en styreboks, hvor man ikke kan styre hastigheden på blæserne, og nogle blæsere hvor der godt nok er addressable RGB, men hvor LED desværre ikke er fordelt jævnt hele vejen rundt.

Konklusionen.

Jeg synes faktisk, at det ser ret fedt ud med de RGB blæsere, som COUGAR har valgt til dette kabinet.

Man kan jo vælge imellem hele 14 forskellige effekter, og man kan ydermere styre lyset ved hjælp af bundkortet.

Selve effekten i blæserne synes jeg i bund og grund ser rigtig godt ud, dog irriterer det mig grænseløst, at der er et sort felt i nederste højre hjørne. Det tyder på, at de 18 LED ikke er ligeligt fordelt. Det er ret surt synes jeg.

En ting man IKKE kan er, at styre hastigheden på blæserne. Så blæserne kører altså fuld hastighed hele tiden.

Så kan man jo spørge sig selv, om det betyder noget, for blæserne larmer faktisk ikke særlig meget. Hvis det var min computer, ville jeg i hvert fald ikke have nogen problemer med det.

Man kunne måske også have ønsket sig en LED strip bag glas facaden, men det er der heller ikke leveret med kabinettet. Det kunne ellers have været lækkert med lidt lys inde i kabinettet også.

Hvis man skal give en samlet vurdering af både kabinet og lys, og vurdere sammenhængen imellem det og prisen samt priserne på de andre modeller. Ja, så synes jeg faktisk jeg vil trække lidt ned. Der er en del ting der stemmer imod, at jeg skulle give det samme eller mere. Så jeg ender på en vurdering der siger 8/10 og stadig en Safe Buy award.

Godt

Nem montering

Flot sammenhængende lys (Pånær hullet nede i venstre hjørne)

Støjsvage blæsere

Mindre godt

Ingen styring af blæserhastighed

Hul imellem dioderne i nederste venstre hjørne

Ingen LED Strips