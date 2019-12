AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-07-03 16:02:00

Cooler Master H500 annonceret - Mastercase serien har vokseværk

Cooler Master er på banen med endnu en variant af deres nye og voldsomt populære Mastercase H500 serie, som b.la. kendetegnes ved deres noget unikke 200mm frontblæsere med RGB lys.

Cooler Master er på banen med endnu en variant af deres nye og voldsomt populære Mastercase H500 serie, som b.la. kendetegnes ved deres noget unikke 200mm frontblæsere med RGB lys.

H500, som den nye variant hedder er en art hybrid af de eksisterende kabinetter, hvor man både får valgmuligheden mellem bling og rå ydelse i form af front panel i enten plexiglas eller mesh. Toppen har også fået en overhaling med et praktisk håndtag i fronten til at løfte kabinettet - hvilket vi på redaktionen er stærkt tilhængere af, da H500 kabinetterne vejer en del med indmad.

Der er også blevet plads til et magnetisk støvfilter på toppen, samt plads til endnu en 200mm blæser, hvis man vil presse airflowet helt igennem. Ud over disse nye tiltag byder kabinettet også på de vante features fra resten af serien, såsom sidepanel i let tonet hærdet glas, PSU shroud og kabelskinne til at gemme kabelrodet væk, og lade øjnene fokusere på de fede detaljer i ens build.

Specifikationer på Cooler Master MasterCase H500:

Mesh and Transparent Options Included: Choose between the full mesh front panel for optimized airflow and the transparent panel for aesthetics with the included accessory.



• Two 200mm RGB Fans With Controller: Managed by an included RGB Controller, two 200mm RGB fans come pre-installed with support for one optional 200mm fan on the top panel.

• Radiator Support: Up to 360mm radiator support in front and 280mm on top also includes native support for Cooler Master’s 200mm radiator.

• Clear View Inside: A light grey tinted tempered glass side panel is ideal for showcasing your build with (RGB) lighting.

• Top Magnetic Filter: Air passes through a flush magnetic filter on the top panel for added thermal support.

• Covers For Clean Building: Display system builds neatly with a front cable cover and PSU cover.

• Case Handle For Transport: The raised front panel covers a portion of the top panel to act as a handle for transport.

Prisen på MasterCase H500 er sat til €99, og dermed billigere end deres H500P.

Læs vores test af Cooler Master MasterCase H500P HER

Klik HER for at få alle de saftige detaljer og specs på den lille nye i familien.