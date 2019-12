AUTHOR :

Cooler Master annoncerer deres MasterCase H500P Mesh White PC kabinet

Cooler Master melder ankomst af et nyt MasterCase H500P PC kabinet, som prydes af en flot hvid front og mesh på hele forsiden, men som ellers er magen til det originale MasterCase H500P kabinet vi så annonceret tidligere, hvilket blandt andet betyder to 200mm RGB fans på fronten.

Cooler Master skriver:



”The front panel on MasterCase H500P Mesh White is not just a steel mesh but rather features a second layer, or screen that is much finer and acts as a dust filter as well”



Som sagt, er MasterCase H500P Mesh White magen til deres første release i samme serie, hvilket derfor inkluderer understøttelse for mini-ITX, mATX, ATX og E-ATX bundkort, og op til 190mm i højden, når det kommer til valg af CPUkøler, op til 412mm i længden mht grafikkort og ATX PSU.

Her til kommer 7 + 2 udvidelsesporte med understøttelse af vertikal montering af grafikkortet, to 3.5/2.5-tommer drev bays, to dedikeret 2.5 tommer bays m.v.



I et i retning af mulighed for køling, finder vi to præ-installeret 200x25mm 800RPM fans i fronten og en enkelt 140x25mm 1200RPM fan i bagenden af MasterCase H500P Mesh White kabinettet, og mulighed for op til tre 120/140mm eller 200mm i toppen, op til tre 120/140mm eller to 200mm i fronten og en enkelt single 120/140mm i bagenden af kabinettet.



MasterCase H500P Mesh White understøtter 360mm radiatorer i fronten og toppen med en max tykkelse på 55mm og 140mm i bagerst.



Forventet tilgængelighed er 1 marts, og en forventet pris på €159.99.