PUBLISHED : 2017-10-11 09:22:01

Cooler Master introducerer deres nye H500P PC mid-tower kabinet

Cooler Master har officielt taget overtræksfrakken af deres nyeste H500P PC kabinet, som dermed også sender fordomstids populære High Air-Flow (HAF) serie tilbage på markedet for kabinetter hos Cooler Master med et pift af MasterCase elementer i designet.

Tweak.dk stiftede allerede bekendtskab med H500P PC kabinettet under Computex 2017, og nu er computerkabinettet altså sendt i handlen.



Cooler Master MasterCase H500P er bygget i en kombination af plastic og gitter på det ydre design, og en rammer udført i stål og tempereret glas på siderne samt stålpaneler.



Dimensionerne på Cooler Master MasterCase H500P er 544 x 242 x 542mm, som derfor placerer Cooler Master MasterCase H500P kabinettet i mid-tower segment. MasterCase H500P understøtter mini-ITX, mATX, ATX og E-ATX bundkort, og op til 190mm høj CPU køler. Pladsen til grafikkortet udgør 412mm, og så kan MasterCase H500P naturligvis rumme en ATX PSU.



Cooler Master har designet Cooler Master MasterCase H500P, som der er blevet plads til 7 + 2 expansion slots, og hertil er det muligt at montere dit grafikkort vertikalt. Hertil kommer to 3.5/2.5” drive bays, to dedikeret 2,5 tommer bays og en medfølgende bracket til 5,25 tommer.

HAF har altid været kendt for optimale køleløsninger, og det er bestemt ikke gået i glemmebogen med Cooler Master MasterCase H500P, som denne gang kommer med to præ-installeret 200x25mm 800RPM fans i fronten og en enkelt 140x25mm fan i bagenden.



Der er gjort plads til op til tre 120/140mm eller to 200mm i toppen, op til tre 120/140mm eller 200mm i fronten og en enkelt 120/140m bagerst.



Hermed understøtter MasterCase H500P kabinettet op til 360mm radiatorer i fronten og top, med en max. tykkelse på 55mm og 140mm bagerst.



Det oplyste priser på Cooler Master MasterCase H500P, er sat til US $149.99/€149.99.



Cooler Master MasterCase H500P er på nuværende tidspunkt til test på Tweak.dk