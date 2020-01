AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-03 11:28:00

Cooler Master MasterBox Lite 3.1 TG Kabinet

Denne test byder på et gensyn med et kabinet vi før har testet her på siden, så at sige. Cooler Master er klar med en opdateret udgave af deres MasterBox Lite 3.1, som fik nogle ganske fine ord med på vejen da vi kiggede på det tilbage i 2017. I TG-udgaven som vi skal se på i denne test har vi fået sidepanel i hærdet glas, men er der mon også andet Cooler Master har ændret?

Der er efterhånden ikke det kabinet fra Cooler Master som vi her på Tweak ikke har haft fingrene i. I denne test skal vi hilse på en gammel kending så at sige. Tilbage i 2017 kiggede vi på et kabinet ved navn MasterBox Lite 3.1, som nu har fået en lille opgradering. Vi har stadig at gøre med et kompakt minikabinet som befinder sig i et prisleje hvor alle kan være med. Cooler Master har nu tilføjet et sidepanel i hærdet glas, i stedet for plexi panelet som på den tidligere udgave. Det nye navn er MasterBox Lite 3.1 TG (tempered glass), og det er netop hvad vi skal se på i dag. Er der andre ændringer at finde, eller er det ”kun” sidepanelet der er blevet opgraderet? Læs med når vi går i dybden!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside, og fundet lidt informationer på MasterBox Lite 3.1 TG kabinettet til jer. Nedenfor finder i først specifikationerne listet op, efterfulgt af tre billeder der viser lidt af de features der også tilbydes. Hvis du har læst vores test af non-TG udgaven, vil oplysningerne nedenfor give dig et deja-vu da de stort set er identiske:

Tilgængelige farver: Sort

Venstre sidepanel: Hærdet glas

Materialer: Metal, plastik og glas

Dimensioner: 456 x 209 x 381 mm

Vægt: 4.1 kilo

Bundkort support: Micro-ATX og Mini-ITX

PCI-slots: 4

Drevplader: 2x3.5” + 1x2.5”

Frontpanel: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 og lyd ind/ud

Blæser/radiator support max:

Front: 2x120 mm blæser / 240 mm radiator

Bagende: 1x120 mm blæser (inkluderet) / 120 mm radiator

Maksimal CPU-køler højde: 158 mm

Strømforsyning max længde: 160 mm

Grafikkort længde max: 380 mm

Kabelføring: 9.55 – 15-55 mm bag bundkortet

Et kig på kabinettet ude og inde

Med det tekniske overblik, er det nu blevet tid til at se nærmere på MasterBox Lite 3.1 TG kabinettet og hvad Cooler Master har ændret i forhold til originalen. Udefra ligner kabinettet mere eller mindre sig selv. Vi har stadig de sorte/røde farver med en semi-gennemsigtig front og en lille bule på det højre sidepanel for at give ekstra plads til kabler. Den venstre side er dog hvor der er sket ting og sager, da vi her finder et panel i hærdet glas, i stedet for plexi som på non-TG udgaven.

Monteringen af det venstre sidepanel foregår stadig med fire tommelskruer, hvilket er den standard vi er vandt til at se. Cooler Master tilbyder dog en mere enkel montering på deres dyrere kabinetter, men for 400,- DKK er det begrænset hvad man kan forlange. Frontpanelet i toppen ligner også sig selv i forhold til non-TG udgaven. Yderst til venstre finder vi reset knappen efterfulgt at lyd ud/ind, powerknap, én USB 3.0 og én USB 2.0. Der er naturligvis også en LED til harddisk aktivitet.

Ved at tage fat i bunden af fronten og give et ryk, kommer denne let af. Mange andre budget kabinetter har ofte frontpanelet fastgjort til selve fronten, hvilket er et sandt helvede da man på den måde ikke helt kan fjerne fronten fra resten af kabinettet. Dette er heldigvis IKKE tilfældet med MasterBox Lite 3.1 TG, da alle stik og knapper på fronten, er fastgjort direkte til kabinettet. Inde bag fronten er der plads til op til 2x120 mm blæsere eller én 240 mm radiator.

Bagenden byder på montering af strømforsyningen i bunden, hvor der ovenover er fire PCI-slots til grafikkort og andre udvidelseskort. Hullet til bundkortets I/O panel og den eneste inkluderede blæser finder vi øverst i bagenden – alt i alt et layout som et hvert andet moderne kabinet.

I bunden er der fire plastikfødder med gummi monteret for at minimere vibrationer. Det er lækkert at se et støvfilter i fin kvalitet som kan trækkes ud af bagenden, i stedet for de billige tynde ”plastik” filtre. Dette var også en ting vi blev overrasket over, da vi så på den normale udgave af MasterBox Lite 3.1. Det venstre sidepanel er som nævnt fremstillet i hærdet glas i stedet for plexi i TG udgaven som vi kigger på her. Det er lækkert at se Cooler Master har gjort kanterne af glasset sort hele vejen rundt. Dette giver et mere stilrent og professionelt udseende når det monteres på kabinettets ramme. Igen ikke en ting som vi kan forvente til den pris, hvilket blot gør det endnu federe at det er der.

Med turen omkring det ydre overstået, er det blevet tid til at kigge nærmere på det indre design og se om Cooler Master har lavet nogle ændringer her inde. For at gøre det kort, så sporede jeg ikke nogle nye ting inde i MasterBox Lite 3.1 TG kontra non-TG udgaven – de var identiske, men lad os lige gennemgå det alligevel. Designet er åbent, hvilket betyder at luften fra blæserne i fronten (hvis der altså monteres nogen) har fri passage hen til grafikkort, bundkort med videre. Fra fabrikken finder vi kun én 120 mm blæser monteret i bagenden. Med andre ord skal du altså selv ud og købe dig mindst to ekstra blæsere til fronten.

Selvom vi har at gøre med et absolut lavpriskabinet, må vi ikke glemme at det er Cooler Master der står bag. Det betyder derfor at harddiskburet i bunden let kan afmonteres, ved at løsne seks skruer, hvis man ønsker mere plads i fronten til radiator eller lignende.

Lad os vende kabinettet 180 grader og tage et kig på bagsiden af MasterBox Lite 3.1 TG. Her omme finder vi en masse steder hvor strips kan fastgøres, hvilket gør kabelføringen meget lettere. Der er også et stort hul til udskiftning af CPU-kølere, således at man ikke behøver have bundkortet ud af kabinettet. Cooler Master skriver på deres hjemmeside at der er mellem 9.55 – 15-55 mm plads bag ved bundkortet til at trække kabler – præcis som på non-TG udgaven.

Montering af hardware

Inden vi når til monteringen har hardwaren, tager vi først et hurtigt kig i tilbehørskassen til kabinettet. Skulle den røde farve i fronten ikke være din kop the, kan dette nemlig rettes super simpelt. Der medfølger fire stykker ekstra plastik – to i hvid og to i sort. Du kan således udskifte de røde stykker som MasterBox Lite 3.1 TG kommer med standard, til sorte eller hvide. Skulle du være i besiddelse af en 3D printer kan du sågar printe dine egne. Montering af harddiske foregår med skruer og skruetrækker, hvad end det er 2.5” eller 3.5” diske der skal i kabinettet.

Monteringen af hardwaren foregik smertefrit og uden større problemer. Det åbne design gør at det er super simpelt at få bundkort, grafikkort og selv strømforsyningen monteret i kabinettet. Der er dog en ting som gik mig lidt på da jeg monterede hardwaren, og det var manglen af et hul til at trække strømmen til CPU’en. Det betyder at du enten er tvunget til at køre den ud af samme hul som det store 24-pin stik, eller ud fra bunden og op bag grafikkortet som jeg gjorde det da vi kiggede på non-TG udgaven. En mindre detalje som er værd at nævne, men igen – man kan ikke forvente at alt spiller til den lave pris som MasterBox Lite 3.1 TG kommer med.

Med den modsatte side til kameraet, kan vi tage et nærmere kig på det monterede Micro-ATX bundkort samt grafikkort. Som det kan ses er der uden problemer plads til store grafikkort i dette kabinet på grund af det åbne design. Selv med blæsere eller radiator monteret i fronten er der stadig masser af plads til moderne grafikkort som GTX1070/80 eller lignende.

Der er 158 mm at gøre med i højden når det kommer til CPU-kølere, og det samme gør sig naturligvis gældende for grafikkort. Det betyder med andre ord at du kan få de fleste custom PCB grafikkort til at være i MasterBox Lite 3.1 TG. En ting du dog ikke kan er at montere blæsere eller anden form for køling i toppen, der er ganske enkelt ikke plads. Dette blev de sidste ord for nu, lad os få snakket pris og samle tankerne om hvad vi har fundet ud af omkring dette kabinet. Giver denne TG udgave mening, eller burde den ikke have været lanceret?

Pris

I skrivende stund d. 18/02 2018 er det muligt at få fat i MasterBox Lite 3.1 TG kabinettet til under 400,- DKK inklusiv fragt. Dette er faktisk den samme pris som udgaven uden hærdet glas blev solgt for da vi kiggede på det i sidste halvdel af 2017. At det nu er muligt at få kabinettet med rigtig hærdet glas, og ikke blot plexi gør bare at prisen er endnu mere fordelagtig, eftersom at resten af specifikationerne er de samme – det ville være at skyde sig selv i foden, hvis man ikke købte TG udgaven.

Alle informationer på MasterBox Lite 3.1 TG kan naturligvis også findes direkte hos Cooler Master selv. Klik på banneret nedenfor med deres logo for at blive sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Det er blevet tid til at sidde de sidste ord på vores test af MasterBox Lite 3.1 TG kabinettet. Eftersom at vi allerede har kigget på dette kabinet, så at sige – er konklusionen også mere eller mindre den samme og lyder således: Hvis du er på udkig efter et budget kabinet i miniformat som stadig skal have plads til en god portion hardware så er dette en yderst god kandidat. Designet er pænt og neutralt at se på, selvom de røde detaljer i fronten måske er lidt for meget. Dette har Cooler Master heldigvis tænkt på, da disse kan skiftes ud til enten hvid eller sort med de inkluderede man får med i kassen. Du kan endda også 3D printe dine egne i andre farver, hvis det er mere dig, hvilket er super fedt.

Hvor at vi på den normale Lite 3.1 udgave finder et sidepanel i plexi, er dette skiftet ud til hærdet glas på TG udgaven. Dette løfter kvalitetsfølelsen op, uden at prisen rykker hvilket er lækkert. Der er naturligvis også stadige de samme gode kabelførings muligheder med et utal af huller hvor strips kan fastgøres. 240 mm radiator support i fronten er der også blevet plads til fronten som desuden er semi-gennemsigtig således at LED blæsere i fronten kan skimtes udefra. Byggekvaliteten er igen også lækker overall, men man kan tydeligt mærke at vi har med et kabinet til under 400,- DKK at gøre. Der næst er der kun plads til én 2.5” harddisk og to 3.5” – dette skal du være opmærksom på da det betyder at opgraderingsmulighederne er begrænsede, i hvert fald på lagersiden.

Vi ender som sagt mere eller mindre på samme konklusion som sidst vi så på non-TG udgaven af MasterBox Lite 3.1.Vi har stadig med et rigtigt value for money produkt at gøre, hvilket er lækkert. Cooler Master har forbedret det i forvejen budget venlige kabinet, således at man nu får endnu mere for sine penge! (sidepanel i hærdet glas). Det betyder også at jeg har valgt at gå 0.5 point højere op på skalaen. Vi ender derfor på en samlet score der hedder 9.5/10, samt vores Safe Buy award. Job well done, endnu en gang Cooler Master!

Godt

Pænt og neutralt at se på

Sidepanel i hærdet glas (TG udgaven)

Fronten er semi-gennemsigtig

Top og bundstykkerne på fronten kan udskiftes

OK kabelførings muligheder

God hardware support i forhold til størrelsen

Byggekvaliteten er fin…

Knap så godt

… men den lave pris kan ses/mærkes

Kun plads til én 2.5” disk

Score: 9,5 + Safe Buy award