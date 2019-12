AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-08-14 10:07:00

Cooler Master MasterBox MB511

Budget kabinetter bliver mere og mere spændende at se på, da features fra dyere modeller for alvor er ved at finde vej ned i et prisleje hvor de fleste kan være med. Et godt bud på dette er det nye MasterBox MB511 kabinet fra Cooler Master, som vi har haft forbi testbænken. Selvom der er nogle steder hvor den lave pris stråler igennem, er der også ting som vi ikke havde forventet at se i denne prisklasse.

Cooler Master er en af vores mest testede producenter her på Tweak.dk, hvilket vi er stolte af. Så da vi fik muligheden for at se på endnu et af deres nye spændende kabinetter, sagde vi naturligvis ja tak. Vi har modtaget deres nye MasterBox MB511 kabinet som befinder sig i budgetsegmentet omkring 500,- DKK. Men hvad får man helt nøjagtigt for sine penge når prisen er i den lave ende? Dette er noget vi vil se nærmere på i denne test, samt hvor vidt det rent faktisk kan betale sig at købe et billigt kabinet kontra de features der tilbydes, eller om man er bedre stillet ved at betale ekstra.

Som altid starter vi ud med de kolde fakta i form af specifikationer og features, for dernæst at tage et nærmere kig rundt om MasterBox MB511 kabinettet og se hvordan det tager sig ud. 1… 2… 3… sæt i gang!

Specifikationer og features

Efter en tur forbi Cooler Master, var vi en god portion specifikationer og nogle billeder rigere. Nedenfor har jeg listet disse op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features som MasterBox MB511 har at byde på:

Modelnavn: MasterBox MB511

Tilgængelige farver: Fire (rød, sort, hvid og blå)

Materialer: Plastik og metal

Dimensioner: 496 x 217 x 469 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX (op til 272 mm i bredden)

PCI-slots: 7

Harddiskpladser: 2x3.5” + 5x2.5”

Frontpanel: 2xUSB 3.0 og lyd ind/ud

CPU-køler maksimal højde: 165 mm

Strømforsyning maksimal længde: 180 mm

Grafikkort max længde: 410 mm

Kabelføringsplads: 19 mm

Støvfiltre: Front, top og bund

Blæser support:

- Front: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 / 3x120 mm

- Top: 120 / 140 / 2x120 / 2x140 mm

- Bagende: 120 mm (En præmonteret)

Radiator support:

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (75mm plads)

- Top: 120 / 240 mm

- Bagende: 120 mm

En tur rundt om Cooler Master MasterBox MB511

Lad os tage en tur rundt om kabinettet som det næste, nu da vi har styr på alt det tekniske omkring MasterBox MB511. Som vi kan se på det første billede nedenfor, har vi modtage den røde/sorte udgave af kabinettet, som også er tilgængeligt med detaljerne i sort, hvid eller blå. På den venstre side er der et stort vindue som er i plexiglas, eftersom vi har med et budget kabinet at gøre. Modsat er den højre side blot i metal, med en blank flade uden nogen form for ventilation eller andet.

I toppen finder vi et stort område med ventilation som er udstyret med et stort magnetisk støvfilter som let kan rengøres. Der er forskudte huller til montering af blæsere og radiatorer. Der kan monteres op til to 140 mm blæsere, mens at radiator supporten er op til en 240 mm radiator.

Øverst i fronten finder vi I/O panelet som MasterBox MB511 kabinettet er udstyret med. Her er der to USB 3.0 porte, lyd ind/ud, samt en lille rest knap og en stor powerknap i midten med samme form som Cooler Master logoet – fed lille detalje. De røde detaljer fortsætter også her oppe, rundt om selve frontpanelet.

Hvis man tager fat i bunden af fronten og giver et let ryk, kan denne let poppes af. I modsætning til mange andre budgetkabinettet hvor frontpanelet er fastmonteret på denne, er det lækkert at se at Cooler Master har fastgjort dette til selve rammen på kabinettet. Det betyder at du let kan tage fronten væk fra kabinettet og rengøre den. Med fronten af, giver det også et godt billede af hvad det er muligt at montere i fronten. Til min store overraskelse, var der ikke en eneste blæser monteret i fronten af MasterBox MB511 kabinettet, hvilket faktisk var en smule skuffende. Med support for op til 3x120 mm eller 2x140 mm, havde det været rart bare at se en enkelt blæser præinstalleret her.

Skulle du have lyst til at afmontere de røde plastikstykker på fronten, kan disse let klikkes af. Der er faktisk støvfiltre på disse, samt resten af fronten. Selvom der kun er tale om et fint gitter, er det alligevel lækkert at se at Cooler Master har tænkt over det i det lavpriskabinet som MasterBox MB511.

I bagenden finder vi et layout som vi er blevet vandt til at se på stort set alle kabinetter på markedet efterhånden. Strømforsyningen monteres i bunden, mens at der ovenover er syv PCI-slots og øverst hullet til bundkortets I/O panel og kabinettets eneste præmonterede blæser, en 120 mm model. Bunden byder på fire solide plastikfødder som alle har gummi monteret for at minimere vibrationer i at blive sendt videre, samt sikre at MasterBox MB511 står fast på de fleste underlag. Støvfilteret foran strømforsyningen er at den absolut billigste type, og kan ikke trækkes ud af bagenden, som på dyrere kabinetter. Ikke desto mindre er det et plus at Cooler Master har inkluderet det, for at holde støv ud af kabinettet.

Lad os få afmonteret de to sidepaneler på MasterBox MB511 så vi kan tage et kig på det indre design. Mens at det højre sidepanel holdes fast med to tommelskruer, er der fire af slagsen til at holde plexiglasvinduet fast på den venstre. Designet inde i kabinettet er meget åbent, og med cover foran strømforsyningen som vi normalt kun ser ved dyrere modeller – sådan!

PSU-coveret stopper 75 mm fra fronten af kabinettet, hvilket betyder at det er den portion plads til har at lege med når det kommer til blæsere og radiator i fronten. Du vil med andre ord kunne montere en række blæsere og en 40 mm tyk radiator uden problemer. De syv PCI-slots er alle ventilerede og fastgjorte med normale skruer. Alene det at de er genanvendelige er lækkert at se, da vi er vandt til at se PCI-slots der skal brækkes af i denne prisklasse.

Ovenpå PSU-coveret finder vi to pladser til 2.5” diske, men kun et enkelt beslag inkluderet. Det betyder med andre ord at du skal investere ekstra penge, såfremt du ønsker to SSD’er monteret ovenpå coveret. Her havde jeg gerne set Cooler Master inkludere nummer to i kassen – så meget kan et lille stykke metal ikke koste?

Som tidligere nævnt er monteringshullerne i toppen forskudt, for at gøre kompatibiliteten med bundkort højest muligt. Vi vender tilbage hertil, når vores bundkort er monteret, for at se hvor meget plads der reelt er til radiator og blæsere når hardwaren er fastgjort i kabinettet.

Inden vi når dertil, tager vi lige to hurtige billeder af den modsatte side af MasterBox MB511. Her omme kan vi rigtig se hvor mange forskellige kabelføringshuller der er, samt steder hvor strips kan fastgøres. Selvom der ikke er gummi i nogle af disse huller, er det alligevel imponerende hvor mange der er og deres placering. Sammen med de 19 mm plads på bagsiden, og de mange fastgørelsespunkter, bør enhver kunne opnå et fornuftigt resultat i MasterBox MB511. 3.5” diskene er som sædvanligt gemt væk nede i kælderen, hvor der er plads til to af slagsen.

Montering af hardware

Det er blevet tid til at få monteret noget hardware i MasterBox MB511 kabinettet, inden vi skal have sat en pris på grisen og konkludere. Mens at normale 3.5” diske kan klares uden brug af værktøj eller skruer, skal du have skruetrækkeren frem når dine 2.5” diske skal monteres. Der er to steder hvor disse kan monteres, hvor du skal bruge forskellige skruer alt efter hvor du monterer dem. Hvis du ønsker at montere dine 2.5” drev på PSU-coveret i det ene medfølgende beslag, skal der bruges normale små skruer, mens at du skal bruge nogle specielle små aflange skruer, hvis du vil have dem bag bundkortet som vi gør. Strømforsyningen monteres fra bagsiden, og benytter du en modulær en af slagsen, kan du med fordel tilslutte alle de nødvendige kabler INDEN du skubber den ind i kabinettet.

Et par billeder af det færdige resultat på bagsiden. Selve processen foregik smertefrit, og der er en fin mængde plads at arbejde på inde i MasterBox MB511 kabinettet. Som nævnt skal du dog være klar over hvilke kabler du skal bruge på din strømforsyning, hvis du bruger en modulær en af slagsen. Det er tæt på umuligt at tilslutte ekstra kabler, når først den er monteret i kabinettet – i hvert fald hvis man har fede fingre som mig. De 19 mm plads til kabler lyder måske ikke af meget, men er alligevel tilstrækkeligt hvis du planlægger din kabelføring korrekt og bruger strips til at fastgøre dine kabler.

Lad os vende kabinettet 180 grader og tage et kig på den modsatte side som er en hel del mere spændende end kablerne. Med et fuld størrelse ATX bundkort og et fuldvoksent grafikkort monteret, er der stadig masser af plads at arbejde med inde i MasterBox MB511. Især i fronten er der oceaner af plads, eftersom der hverken er nogle blæsere eller radiatorer monteret. Såfremt du af en eller anden årsag ikke ønsker nogle blæsere foran grafikkortet, er der hele 410 mm plads at gøre godt med.

Der er ingen huller til PCI-Express strømmen i det fastgjorte PSU-cover, så disse må trækkes ud ved bundkortet i stedet for. Dog er det lækkert at se at Cooler Master har lavet huller til frontpanel stikkene, samt til begge 2.5” diske der kan monteres på coveret.

Selvom vores X299 bundkort har en fuldvoksen køleprofil på sin VRM-del, er der stadig fin kompatibilitet og plads til radiator eller blæsere i toppen af MasterBox MB511 kabinettet. Cooler Master gjorde klogt i at forskyde hullerne ud mod venstre side, da det betyder at man ikke skal være så bange for at løbe ind i pladsproblemer hvis man har et fuldvoksent bundkort eller RAM med høje køleprofiler. Vi napper lige et sidste overbliksbillede af det færdige system på billede tre herunder, og snakker dernæst pris og konkluderer.

Pris

I skrivende stund d. 13/08 2018 kan MasterBox MB511 findes på nettet til omkring 550,- DKK. Selvom prisen måske virker til at være fin for et miditower med det featuresæt som MasterBox MB511 kommer med, forholder det sig ikke helt sådan alligevel. Du får kun én enkelt blæser med, så med mindre du monterer en AIO køler eller selv køber blæsere til fronten, vil køleevnen være meget dårlig i dette kabinet. Så hav blot dette i mente, hvis du overvejer at trykke ”køb” på dette kabinet.

Alle detaljerne på MasterBox MB511 kan naturligvis også findes hos Cooler Master selv. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af MasterBox MB511 kabinettet fra Cooler Master. Det har været en blandet oplevelse at have dette kabinet forbi testbænken. Selvom der er mange punkter hvor kabinettet skinner og er lækkert til prisen, er der også et par negativer som trækker det hele lidt ned – lad os starte med at få disse af vejen. Først og fremmest syntes jeg det er lidt for dårligt at der kun er én enkelt blæser inkluderet i kabinettet. Havde der blot været en enkelt 120 mm mere monteret i fronten, havde tingene set anderledes ud. Men at der ingen indsugning er, finder jeg ikke acceptabelt til prisen. Problemet er ganske vidst løst, hvis du monterer en AIO vandkøler i fronten – men alligevel.

Man kan også tydeligt mærke at MasterBox MB511 er et budget miditower, da der er flere steder hvor den lidt haltende byggekvaltiet skinner igennem. Det er forventeligt at der er nogle steder hvor der er sparet i denne prisklasse, men jeg har set det bedre fra Cooler Master tidligere. Det er lækkert at se støvfiltre alle tænkelige steder i kabinettet, selvom de alle sammen er af den lidt billige og stive type. Med hele fronten i fint gitter, er man sikret lækkert airflow hen over sine komponenter – hvis der altså havde været nogle blæsere installeret selvfølgelig. Kabelføringsmulighederne og pladsen til hardware fejler til gengæld ikke noget, da der er masser af plads at lege på til begge dele.

Alt i alt er MasterBox MB511 fra Cooler Master et ganske fint miditower kabinet, for personerne der ikke ønsker at bruge mange penge på et kabinet, men stadig ønsker de fleste moderne features. Hvis du er med på at du selv skal have fat i nogle blæsere til fronten, så er der ikke meget der taler imod at investere i dette kabinet. Job well done Cooler Master, selvom scoren på 8/10 måske ikke afspejler at vi overall godt kunne lide kabinettet, på trods af de små fejl og mangler.

Godt

Åbent design i fronten = godt airflow muligt

Meget lav vægt

Fine kabelføringsmuligheder

Plads til en god portion hardware

Fire farver tilgængelig (de farvede plastikstykker i fronten)

Støvfiltre inkluderet alle steder…

Knap så godt

… Men af den billige stive type

Kun én blæser inkluderet

Byggekvaliteten kunne være bedre

Score: 8