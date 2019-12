AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-03-07 11:27:00

Cooler Master MasterCase MC500 Kabinet

En ny dag, et nyt kabinet fra Cooler Master - sådan har man næsten lyst til at sige. Cooler Master bliver ved med at smide nye kabinetter på markedet, hvilket er lækkert at se. I denne test skal vi tjekke deres MasterCase MC500 ud, og se på hvad det er for en størrelse. Med FreeForm modulært design er der lagt i kakkelovnen til et lækkert kabinet.

Når de fleste hører navnet MasterCase, ved de godt at det drejer sig om spændende og modulære kabinetter fra Cooler Master. Vi har modtaget endnu en af slagsen, og denne gang er det MasterCase MC500 der står for tur. Vi har at gøre med et stort miditower som tilbyder plads til en god portion hardware og køling uden at gå på kompromis med byggekvalitet og design. Cooler Masters patenterede FreeForm modulære design gør det muligt at tilpasse kabinettet til dine behøv og ikke omvendt, plus der kan tilkøbes bunker af tilbehør for at personliggøre MasterCase MC500 lige efter dit ønske.

Lad os ikke spille tiden, men gå i gang med det samme! Vi starter som altid ud med et teknisk overblik nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MasterCase MC500 kabinettet, i form af et par billeder og naturligvis specifikationerne. Disse er listet op her:

Type: Miditower

Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

Farver: Mørk metalik med sort interiør

Dimensioner: 512 x 235 x 548 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

PCI-slots: 7

Frontpanel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 og lyd ind/ud

Støvfiltre: Top, front og bund

Kabelføringsplads: 25-35 mm

Maksimal CPU-køler højde: 190 mm

Grafikkort maksimal længde: 296 mm / 412 mm (med/uden harddiskbur)

Drevpladser: 2x2.5” + 2x2.5”/3.5” (kan udvides med tilkøb af harddiskbure)

Blæser support max:

- Front: 3x120 / 3x140 mm (1x140 mm inkluderet)

- Bagende: 1x120 / 1x140 mm (1x140 mm inkluderet)

- Top: 2x120 mm

- Front: 3x120 / 3x140 mm (1x140 mm inkluderet) - Bagende: 1x120 / 1x140 mm (1x140 mm inkluderet) - Top: 2x120 mm Radiator support:

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Bagende: 120 / 140 mm

- Top: 120 / 240 mm

En tur rundt om MasterCase MC500 kabinettet

Lad os tage en tur rundt om kabinettet og se hvordan det tager sig ud. Hvis du i forvejen er bekendt med MasterCase kabinetterne fra Cooler Master, vil du bemærke at visse ting går igen i MasterCase MC500 kabinettet. Vi har at gøre med et stort miditower som har en åben front med masser af ventilation. Venstre side byder på et stort hærdet glas panel, mens at den højre blot er en metalplade.

De to forhøjninger på toppen af kabinettet, ligner håndtag og kan faktisk også bruges som dette. Nede under plastikskallen er der nemlig metalforstærkning, der gør at du uden problemer kan løfte kabinettet i disse – smart. Der er også et magnetisk støvfilter placeret på toppen, som let kan tages af og gengøres. Der er plads til to 120 mm blæsere eller op til en 240 mm radiator her oppe. Forrest finder vi desuden frontpanelet bestående af to USB 3.0, to USB 2.0, reset, power og lyd ud og ind naturligvis.

På MasterCase MC500 som er udgaven vi har til test, består hele fronten af et metalgitter som gør at blæserne der er monteret kan få masser af frisk luft. Ved at tage fat i bunden og give et ryk, kan støvfilteret let afmonteres. Der er maksimalt plads til tre 120 / 140 mm blæsere i fronten, eller op til en 360 mm radiator. Monteret fra fabrikken finder vi en 140 mm blæser som har en maksimal hastighed på 1200 rpm.

I bagenden af MasterCase MC500 finder vi øverst endnu en 140 mm blæser monteret, samt hullet til bundkortets I/O panel naturligvis. Der er syv PCI-slots men ingen mulighed for vertikal montering af grafikkort. Nederst er der hullet til montering af strømforsyningen, som skal ind af bagenden. Det betyder at man først og fremmest skal afmontere beslaget, skrue dette til strømforsyningen og dernæst montere – mere om dette senere. Bunden byder på to store fødder med gummi monteret for at minimere vibrationer. Ligesom i fronten og toppen er der naturligvis også et støvfilter placeret hernede.

Ligesom på en del af de andre kabinetter i MasterCase serien, foregår monteringen af glaspanelet på MasterCase MC500 også kun med en enkelt skrue, hvilket er super smart. Monteringen tillader også at glaspanelet åbnes op og bliver hængene inden det løftes af, som vist nedenfor. Kanten på glasset er desuden sort, således at det dækker for rammen på kabinettet når det er monteret og giver et mere stilrent look.

Med begge sidepaneler afmonteret, kan vi tage en tur rundt indenfor. MasterCase MC500 er mere eller mindre identiske med PRO 6 kabinettet som vi også har testet. Vi finder plads til to 5.25” drev øverst til højre, et svævene harddiskbur med plads til to 3.5”/2.5” diske, samt et cover foran strømforsyningen hvor der kan monteres to SSD’er. Der er masser af huller hvor kabler kan trækkes igennem, hvilket gør kabelføringen til en leg – mere om dette senere. Den ene af de syv PCI-slots er desuden lavet således at du kan trække for eksempel kablet fra din mus og tastatur igennem så at de ikke kan blive stjålet, hvis du er til LAN eller lignende.

Det er lækkert at se at Cooler Master har tænkt på kabelføringsmuligheder for både grafikkort og de to 2.5” drev der kan monteres på strømforsynings coveret. De to SSD beslag kan desuden også bruges på bagsiden, hvis man ønsker dette i stedet for. Monteringshullerne i toppen er forskudt således at der er mest muligt plads til radiator/blæsere uden at de kommer i konflikt med bundkort og RAM. Dog skal du stadig være opmærksom på tykkelsen af din radiator, samt højden på dine RAM.

Som jeg startede med at nævne allerede i indledningen, finder vi også Cooler Masters FreeForm modulære system i MasterCase MC500. Som det fremgår på de tre billeder nedenfor, betyder det kort sagt at du kan afmontere næsten det hele inde i kabinettet, og tilpasse det helt som du måtte have lyst til. Både PSU-cover, harddiskbur, 5.25” holder og blæserbeslaget i toppen kan let afmonteres ved at løsne et par skruer – det er super smart, og gør at du kan stå tilbage med en tom ramme som er let at arbejde i.

Montering af hardware

Det er nu blevet tid til det sidste skridt inden vi når til konklusionen i vores test af MasterCase MC500 kabinettet, vi skal have monteret noget hardware. Cooler Master inkluderer en lille kasse med diverse skruer, en bunke strips samt et par beslag til montering af vandpumpe hvis man ønsker at lave custom vandkøling. Som nævnt tidligere skal strømforsyningen monteres fra bagenden af kabinettet, på det medfølgende beslag. Hvis du har afmonteret PSU-coveret kan strømforsyningen naturligvis også monteres på normalvis. Det samme kan harddiskene, hvor du kan klare det uden brug af værktøj for 3.5” diskene, mens at du må have skruer og skruetrækker frem når 2.5” diskene skal i kabinettet.

Montering af hardwaren i MasterCase MC500 foregik ganske smertefrit. Det åbne design og den fysiske størrelse, gjorde at der var oceaner af plads at arbejde på. Kabelføringen på bagsiden var super simpel, da der er mellem 25-35 mm plads at arbejde på. Det betyder også at selv nybegyndere kan opnå fine resultater i MasterCase MC500 uden problemer. Jeg nævnte også tidligere at de to 2.5” harddisk beslag på PSU-coveret kunne monteres på bagsiden. Stedet hvor de kan fastgøres er lige under hullet til udskiftning af CPU-køleren, hvis man måtte ønske dette – eller købte to beslag mere for en total af fire.

Med den modsatte side til kameraet, kan vi se på hvordan vores hardware tager sig ud i kabinettet. Med et standard ATX bundkort og to grafikkort monteret, er pladsen inde i MasterCase MC500 godt fyldt op. Der er dog stadig godt med plads i fronten til en radiator eller lignende, især hvis man rykker harddiskburet som er monteret i toppen.

Ud over ventilationen i selve PCI-slotsene er der også et stort område ved siden af disse. Som nævnt er det ikke muligt at montere grafikkort vertikalt i MasterCase MC500 kabinettet, hvilket måske kan være et turn-off for nogen. Til gengæld er der hele 190 mm at gøre med i dybden til CPU-kølere og store grafikkort. Det betyder at du kan montere stort set alle kort på markedet og langt de fleste luftkølere til processorer. I toppen er du også dækket ind, da der som nævnt kan monteres op til en 240 mm radiator. Hvis du bruger low-profile RAM, bør du ikke løbe ind i problemer her.

Alt i alt er MasterCase MC500 et lækket kabinet med et pænt featuresæt og god byggekvalitet. Det er blevet tid til at gå til sidste etape, som er en hurtig snak om prisen og derefter en konklusion.

Pris

I skrivende stund d. 21/02 2018 kan MasterCase MC500 findes på nettet til omkring 1000,- DKK inklusiv fragt. Du skal dog være opmærksom på at der er flere forskellige udgaver. Ud over udgaven med åben front og sidepanel i hærdet glas, findes der også en med lukket front og toppanel, samt et andet uden sidepanel i glas. MasterCase MC500 dækker dog over modellen vi her har kigget på. Alt i alt får man et lækkert kabinet for sine penge, selvom Cooler Master nærmest tvinger en til at købe en masse tilbehør, hvis man vil have det fulde udbytte ud af kabinettet.

Ønsker du alle detaljer på MasterCase MC500 kabinettet, kan du besøge Cooler Masters hjemmeside. Klik på banneret nedenfor, for at komme direkte til deres hjemmeside.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af MasterCase MC500 kabinettet. Ligesom mange andre kabinettet i Cooler Masters Master-serie, benytter MC500 også den velkendte ramme. Det betyder at det indre design og layout er mere eller mindre identisk med hvad vi også så i MasterCase PRO 6 for eksempel. Dette er dog bestemt ikke nogen dårlig ting, da dette layout er nyt, friskt og yder modulært. Det betyder at vi finder plads til masser af hardware og køling, hvad end man er til luft eller vand. ALLE dele inde i MasterCase MC500 kan afmonteres og flyttes rundt, således at man kan få det helt som man vil have det.

For at højne kvalitetsfølelsen finder vi naturligvis også et sidepanel i hærdet glas med den enkle montering som kun kræver løsning af én enkelt skrue. Det industrielle design med de to forhøjninger i toppen, fungerer samtidig også som håndtag når kabinettet skal flyttes, da der er metal forstærkning i disse – smart! Selvom det modulære design er lækkert og smart, er det hele dog ikke gul og grønne skove. I modsætning til for eksempel MasterCase PRO 6 kabinettet, får vi nemlig kun plads til to 3.5” diske i MasterCase MC500, hvor der var til fem i det andet. Med andre ord, tvinger Cooler Master en til at købe deres tilbehør hvis man vil have det fulde ud af kabinettet.

Kan man se bort fra dette, eller nøjes med hvad man får inkluderet i kassen, er MasterCase MC500 dog et rigtig solidt og moderne kabinet. Det tjekker alle de bokse et kabinet i 2018 skal gøre, på nær RGB – men har vi ikke set nok at dette efterhånden for at være ærlig? Vi ender på en samlet score der hedder 9/10 for et solidt miditower med masser af lækre features og plads til langt det meste hardware på markedet.

Godt

Lækkert industrielt design

God og solid byggekvaltiet

Modulært opbygget – flere dele kan tilkøbes

PSU-cover med SSD montering

Støvfiltre alle tænkelige steder

Håndtag integreret i designet

Sidepanel i hærdet glas med smart montering

Masser af plads til hardware…

Knap så godt

… men kun to 3.5” harddiske

Meget tilbehør skal tilkøbes for fuldt potentiale

Score: 9