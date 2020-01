AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-05-08 07:13:00

Cooler Master Masterbox NR600 Miditower

Hærdet glas, PSU-cover, masser af plads til hardware og ikke mindst et anonymt og frækt design. Dette er blot nogle af de ting som det nye Masterbox NR600 kabinet fra Cooler Master tilbyder. Uden at vælte budgettet, får du på papiret, et solidt kabinet som tilbyder langt de fleste af de features vi ofte forbinder med dyrere kabinetter.

Cooler Master har den seneste tid lanceret en lang række kabinetter i forskellige prisgrupper – i denne test skal vi hilse på et af dem der befinder sig i budgetsegmentet og deres Masterbox serie. Nærmere betegnet lyder det fulde navn: Masterbox NR600, men hvad gemmer der sig helt præcist bag dette?

Vores video tager dig på en visuel tur rundt om kabinettet.

Dette og meget mere er hvad vi skal finde ud af i denne test, hvor vi tager kabinettet hele vejen igennem maskineriet her på siden. Har Cooler Master skabt et fornuftigt budget kabinet, eller falder Masterbox NR600 til jorden som en fuser? Der er kun en måde at finde ud af det på, lad os komme i gang, og starte ud med at få det tekniske overblik nedenfor.

Specifikationer og features

Alle oplysningerne på Masterbox NR600 kabinettet, kan naturligvis findes direkte hos Cooler Master selv – så dette har vi selvfølgelig gjort. Nedenfor har jeg listet alle specifikationerne på kabinettet op, efterfulgt af et par billeder der kort viser nogle af de features som tilbydes:

Type: Miditower

Farve tilgængelig: Sort/grå

Materialer: Plastik, metal og glas

Dimensioner: 478 x 209 x 473 mm (LxBxH)

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

PCI-slots: 7 stk.

Harddisk pladser: 4x3.5” + 5x2.5”

Frontpanel: 2xUSB 3.0 samt lyd ind/ud

CPU-køler maksimal højde: 166 mm

PSU maksimal længde: 180 mm

Grafikkort maksimal længde: 410 mm

Plads til kabelføring: 20-28 mm

Blæser support:

- Front: 3x120 mm / 2x140 mm (1x120 mm inkluderet)

- Top: 2x120 mm / 2x140 mm

- Bagende: 1x120 mm (1x120 mm inkluderet)

- Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm

- Top: 120/ 240 mm

En tur rundt om Cooler Master Masterbox NR600 kabinettet

Med det tekniske overblik og indledningen bag os, er det blevet tid til at få pakket Masterbox NR600 kabinettet ud, og tage en tur rundt om det så vi kan se hvad det er for en størrelse. Vi starter som altid ud med et par overbliksbilleder nedenfor, så vi kan få en ide om designet overall. Masterbox NR600 er et yderst anonymt kabinet at se på med sine sorte/grå farver, og vil uden tvivl kunne passe ind i et hvert rum, uden at stjæle alt opmærksomheden. Mens vi på den venstre side finder et stort panel i hærdet glas, er den højre side helt blank uden noget nævneværdigt.

Frontpanelet som er placeret øverst til højre, er ret sparsom sammenlignet med de fleste andre kabinetter. Vi finder et sæt USB 3.0 porte, reset og power knap, samt ét enkelt 3.5 mm jack-stik. Cooler Master har valgt at implementere et combo stik som både sørger for headset og mikrofon. Dette er en tendens der er ved at komme frem, men stadig er ret ny på kabinet markedet – det at se Cooler Master kaste det i et af deres budget kabinetter. Nu vi er ved toppen, er dette også stedet hvor vi finder plads til 2x120 / 2x140 mm blæsere, eller op til en 240 mm radiator. Jeg undrer mig dog lidt over at der ikke er noget magnetisk støvfilter at finde her oppe, da der ellers plejer at være dette inkluderet?

Ved at tage fat i bunden af fronten og give et ryk, popper denne af og der kommer en enkelt præmonteret 120 mm blæser til syne. Der er plads til i alt tre 120 mm blæsere, eller to 140 mm blæsere i fronten, hvis man ønsker at gå all in på luftkøling. Skulle du have lyst til at montere en radiator i fronten, kan Masterbox NR600 maksimalt klare en 280 / 360 mm radiator – altså enhver AIO køler på markedet groft sagt. Det fine gitter på frontpanelet fungerer også som en slags støvfilter, da der ikke er noget decideret at fine inde bagved fronten, selvom dette havde været lækkert.

Med bagenden vendt mod kameraet kan vi se hvilket layout Cooler Master har valgt at give Masterbox NR600 kabinettet, og her er der tale om en standard en af slagsen. Dette betyder at vi finder strømforsyningen i bunden, efterfulgt af syv PCI-slots, og slutteligt hullet til bundkort I/O panel i toppen sammen med endnu en præmonteret 120 mm blæser. Mens vi er heromme kan vi også se at sidepanelet i glas, er fastgjort med normale tommelskruer her omme, et klart plus på et budget kabinet som Masterbox NR600 er.

Bunden på kabinettet er ikke noget særligt, og faktisk det kedeligste vi har set på endnu. Her finder vi fire plastikfødder med gummi monteret for at minimere vibrationer, samt et af de kedelige og stive støvfiltre som nærmest er umulige at montere når først det er af kabinettet. Apropos støvfilter, så nævnte jeg min undren omkring dette, da vi kiggede på toppen af kabinettet. Da jeg fik afmonteret sidepanelerne på Masterbox NR600 for at fortsætte min tur indvendigt, fandt jeg et inkluderet støvfilter til toppen, så alt er godt igen på dette punkt. Jeg skal ikke kunne sige om Cooler Master har smidt det der ind for at sikre det under transport, eller vores eksemplar har været pakket ud tidligere og det er derfor – ikke desto mindre er det lækkert at se at det er inkluderet alligevel.

Med styr på det udvendige design, kan vi fortsætte vores tur indenfor i Masterbox NR600 kabinettet. Jeg har lagt sidepanelerne til side, så vi kan tage på opdagelse indvendigt. Nedenfor ser vi et overbliksbillede af den venstre side, som er stedet hvor bundkort, grafikkort etc. skal monteres. Det er lækkert at se at vi har at gøre med et åbent layout, hvilket betyder at der er fri passage fra fronten og hen over resten af komponenterne.

På det integrerede PSU-cover, finder vi to kabelføringshuller samt en stor udskæring i fronten, således at der her kan monteres en radiator. Ud over disse huller, er der yderligere tolv mere af slagsen, hvilke alle sammen er til SSD montering. Cooler Master har implementeret en ny og smart måde at montere 2.5” diske på, som vi har set en eller to gange tidligere – vi vender tilbage til dette lidt senere. Den nye monteringsmetode betyder at der er plads til intet mindre end tre 2.5” diske på selve PSU-coveret, nice detalje! Vi kan også rigtig se den frie passage fra fronten, og muligheden for at montere en stor radiator her uden problemer.

Selvom vi har med et budget kabinet at gøre, er det lækkert at se at alle syv PCI-slots stadigvæk kan genbruges, og derved er skruet fast og samtidig ventilerede. Dette er også en ting der er masser af i toppen, hvor der som tidligere nævnt kan monteres op til en 240 mm radiator. Cooler Master har rykket monteringshullerne ud mod venstre side, for at skabe mest muligt plads og kompatibilitet med de mange forskellige bundkort på markedet.

Lad os hurtigt tage tre billeder fra den højre side, inden vi smider noget hardware i Masterbox NR600 kabinettet og ser på hvordan det er et arbejde i. På det første billede nedenfor, kan vi se det enorme hul til udskiftning af CPU-kølere, hvilket vi efterhånden glemmer at nævne ofte, da det er blevet en selvfølge i nye kabinetter. Der er en række huller til kabelføring, og også steder hvor strips kan fastgøres – sidst nævnte, måtte der dog gerne være nogle flere af. Nede under PSU-coveret, finder vi plads til tre 3.5” diske, mens at en fjerde en af slagsen, kan monteres på selve bundkort pladen mod fronten. Ud over de tre 2.5” pladser på den modsatte side, er der yderligere to af slagsen her omme. Cooler Master har virkelig gjort hvad de kunne for at lade brugeren fylde så mange diske som muligt i Masterbox NR600 kabinettet – tommel op!

Montering af hardware

Hvor at mange andre kabinetter ofte benytter såkaldte skuffer til deres 3.5” harddiske, er dette en lidt anden sag med Masterbox NR600. her finder vi i, i stedet for nogle skinner som kan klikkes på siderne af disken og dernæst skubbes ind i kabinettet. Dette betyder dog også at de tre 3.5” pladser i bunden IKKE er kompatible med 2.5” diske. Men med fem dedikerede pladser, bør dette heller ikke blive et problem. 2.5” diske monteres på den måde at der skrues fire små pinde på dem, som vist på billede to nedenfor.

Dernæst skal der trykkes nogle gummipropper i hullerne på kabinettet, hvor efter disken ganske enkelt kan presses på disse og hænger fast. Super simpel og solid løsning, som Cooler Master har valgt at benytte her, og på en lang række af deres andre nyere kabinetter. Strømforsyningen skal desuden også monteres fra bagsiden, og her er det en klar fordel at montere alle de kabler du regner med at få brug for, INDEN at du skruer den fast i kabinettet. Såfremt at du altså gør brug af en modulær strømforsyning som os.

Det var nærmest legende let at arbejde i Masterbox NR600 kabinettet. Der var oceaner af plads på både for – og bagside til både kabler og hardware. Som vi kan se på de tre billeder nedenfor, er vores kabelførings lykkedes ret godt, og dette endda uden brug af nogle strips. Cooler Master skriver desuden på deres hjemmeside at der er mellem 20-28 mm plads til at trække kabler på bagsiden, hvilket er tilstrækkeligt til at opnå et fint resultat uden for meget bøvl.

Lad os vende den modsatte side til kameraet og se hvordan det færdige system ser ud. Som vi kan se nedenfor er der faktisk stadig overraskende med plads inde i Masterbox NR600, selvom der er monteret et standard ATX bundkort og et fuldvoksent grafikkort.

Så længe du kun gør brug af et enkelt grafikkort (er der virkelig behov for flere, så kraftige som disse er blevet?) er der masser af plads under dette, til at du kan fremvise dine SSD’er på PSU-coveret. Masterbox NR600 understøtter et hvert grafikkort på markedet, da disse kan være op til 410 mm i længden, før at de rammer fronten, og 166 mm i højden, hvilket også gør sig gældende for CPU-kølere. Dog skal du være opmærksom på længden, hvis du vælger at montere radiator i fronten, da denne sammen med blæserne, vil stjæle noget plads.

Selvom Cooler Master officielt ikke skriver noget omkring radiator support i bagenden af Masterbox NR600 kabinettet, er det lige før at jeg vil tro at der er plads til en alligevel. Hvis vi ser på billede et nedenfor, er der nemlig en masse luft over blæseren, som potentielt kunne bruges til enden på en radiator? Dog er dette som sagt ikke noget Cooler Master nævner noget om på deres side. Til gengæld nævner de at der er plads til en 120 eller 240 mm radiator i toppen, hvilket giver god mening. Monteringshullerne er som nævnt rykket ud mod venstre side, og tillader derved montering af radiator og blæsere, uden at komme i konflikt med køleprofiler på bundkortet. Dog skal du stadig være opmærksom, og især hvis du også har højre RAM. Med det sagt, er det blevet tid til at samle tankerne, og få rundet testen af Masterbox NR600 kabinettet af med en konklusion nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 07/05 2019 kan Cooler Master Masterbox NR600 kabinettet findes på nettet til omkring 600,- DKK. Dette er en ganske fornuftig pris for et miditower kabinet i den kaliber som dette er. Ud over sidepanel i hærdet glas, og et åbent layout. Er det også forfriskende at se en front på et kabinet som ikke er lukket helt af, men faktisk optimeret bedst muligt til airflow.

Ønsker du alle detaljerne på Masterbox NR600 kabinettet, kan du naturligvis give Cooler Masters hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte dertil i en ny fane.

Konklusion

Det er nu blevet tid til at runde vores test af Masterbox NR600 kabinettet fra Cooler Master af. Det har været en lækker oplevelse at hilse på dette yderst budgetvenlige kabinet, som faktisk formåede at overraske os positivt langt hen af vejen – selvom der dog var klare indikationer om at vi befandt os i budgetklassen. Det billige støvfilter i bunden og mangel på samme i fronten, er ting som man må tage med når man er nede i denne prisklasse. Det samme gælder den overall byggekvaltiet som godt kunne være en smule bedre. Tyndt metal og lettere billigt plastik var tilstede, men er i den grad også set meget værre – dog stadig fornuftigt til prisen.

Med det sagt, så er der ikke mere negativt at sige omkring Masterbox NR600, som virkelig er gennemtænkt stort set hele vejen igennem. Det anonyme design passer ind i ethvert rum, og den åbne front gør at blæserne der måtte være monteret der, har adgang til masser af luft så at komponenterne kan holde kølige. Sidepanel i hærdet glas, med montering fra bagenden og integreret PSU-cover er også klare plusser i bogen og trækker scoren i den rigtige retning. Jeg var også ovenud overrasket over antallet af harddiske som der er plads til i Masterbox NR600. Ved mange nye kabinetter er det faktisk ret begrænset med plads til diske, da M.2 standarden for alvor har taget fat, og diskene kan rumme mere og mere. Men med plads til hele fem 2.5” diske og fire 3.5” er der nok til et hvert behov i Masterbox NR600!

Åbent layout betyder også at der er masser af plads til både kabler, radiatorer og ikke mindst blæsere. Disse ting, sammen med ovennævnte, er grund til at jeg har valgt at give Masterbox NR600 kabinettet fra Cooler Master en samlet score på 8.5/10 samt vores Safe Buy award. Her får du et bundsolidt kabinet som ikke har nogle voldsomme fejl eller mangler, men blot småting der kunne være bedre. Til prisen går du ikke galt i byen – med Masterbox NR600 i indkøbskurven, får du rigtig meget kabinet for pengene.

Godt

Anonymt design med åben front

Sidepanel i hærdet glas

Godt til prisen

Masser af plads til harddiske

Radiator og blæser support er fine

Åbent layout til lange grafikkort etc.

OK kabelføringsmuligheder

Fås med og uden 5.25" plads i fronten

Knap så godt

Billigt støvfilter i bunden

Prisen afspejler byggekvaliteten

Score: 8,5 + Safe Buy award