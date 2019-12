AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-05 08:13:46

Corsair SPEC-04 sendt på markedet med en yderst tiltrækkende pris

Som altid, er det spændende, når Corsair frister med nye produkter, og det gælder også denne gang. Corsair har løftet sløret for et nyt kabinet, som denne gang omhandler Corsair Carbide SPEC-04 – et prisbilligt kabinet, som dermed jagter et andet segment end vi er vant til fra Corsair.



Det føjer også et nyt familiemedlem til deres populære Carbide serie, og denne gang en mid-tower, som blandt andet kan huse et ATX bundkort. Corsair Carbide SPEC-04 kabinettet er holdt i sort, og med anmærkninger af gul og rød, samt en version som mest af alt er sort med en rammer, der sjovt nok også er sort.



Corsair Carbide SPEC-04 kan ud over at håndtere en ATX bundkort – også huse mATX og Mini-ITX bundkort, og her til kommer grafikkort med en max længde på 370 mm.



Der er fundet plads til 2x 3,5” harddiske og 3x 2,5” harddiske eller SSD.

Der er også sat krav til strømforsyningen, som max må fylde 225 mm I højden. På processor-fronten, er der også begrænsninger mht. de fysiske rammer, og her har du mulighed for en processor-køler med en højde på max 150 mm.



I fronten af kabinettet, er der plads til en 120 mm blæser, og Corsair Carbide SPEC-04 kan i alt rumme 5x 120 mm fans. Der er monteret et støvfilter i fronten, samt et filter ved PSU’en.

Kigger vi på I/O panel på siden af kabinettet, så finder vi USB 3.0, USB 2.0 porte og et standard 3.5 mm audio jack.



Corsair SPEC-04 er allerede sendt på markedet til en pris på $49.99.



