AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-12 10:21:00

Corsair Crystal 280X

Trænger du til forandring og ønsker måske et mindre format på hjemmecomputeren, kunne Corsair meget nemt være det oplagte sted at starte eftersøgningen. Deres nye Crystal 280X RGB kabinet indfrier de fleste ønsker hos mange, selvom den fysiske formåen er begrænset. Vi har taget et grundigt kig på Crystal 280X RGB og bygget et rigtigt eyecandy build.

Hvis man gerne vil væk fra de store mid- eller full towers, men heller ikke helt gider at kæmpe med de udfordringer der kan være i et normalt mini-itx kabinet, så kan et m-atx kabinet være et mellemtrin at starte på.

Vi har taget et kig på Crystal 280X RGB fra Corsair, som er et mindre kabinet, der stadig har god plads.

Crystal 280X bygger videre på den stil, som Corsair også havde i deres Air 240. Det er et to-kammer design, hvor strømforsyning, kabler og harddiske er i et separat kammer og hovedkammeret er holdt frit udelukkende til den primære hardware.



Det har selvfølgeligt visse fordele, da det deler kølingen op så man ikke skal tænke på harddiske osv. når man planlægger sit airflow, og så kan det også give et mere rent layout, da de fleste af de ting der typisk roder i et system er gemt væk på bagsiden.



Som med de andre kabinetter i Crystal serien, så fylder hærdet glas en del i designet, og her har vi hærdet glas på fronten, toppen og siden af kabinettet. Lukkede glassider kan give udfordringer i forhold til airflow, men Corsair har sørget for at der er nogenlunde åbninger i siderne af glasset i fronten og toppen, så det i hvert fald ikke er helt katastrofalt. Mesh vil selvfølgeligt give bedre resultater, men vi kan jo ikke komme uden om at looks også spiller ind og her vinder glas tit.

Glasset på siden og toppen kan tages af, men af en eller anden grund har Corsair lavet det så glasset i fronten ikke kan tages af, uden at man fjerner hele frontpanelet.



Crystal 280X er en M-atx kabinet, så man er begrænset til de mindre kort og hvis man bruger m-atx kort, så skal man bare være opmærksom på at kortet kommer til at gå helt ned til bunden og derfor kan begrænse, hvor meget andet man kan placerer der.

Kigger vi i hovedkammeret så er der præ-monterede stand-offs til både itx og m-atx kort, og der er to sæt kabelgennemføringer med gummi, hvor det ene bliver dækkes af bundkortet, hvis man går med en m-atx løsning. Der er også gennemføringer langs bunden og fronten, men det er uden gummibeklædningen som de andre har.



Der er plads til montering af blæsere i både fronten, toppen og bunden, hvor der er plads til op til to 120 eller 140 mm blæsere alle tre steder. Der er ikke plads til nogen blæser bagerst i kabinettet, da hovedkammeret er smallere end normalt på grund af det opdelte design.



Der følger to af Corsairs LL120 RGB blæsere med kabinettet sammen med en USB hub til kontrol af lyset.



Der er magnetiske støvfiltre alle de steder der kan tages luft ind, og selv om de ikke alle sammen er super lette at komme til, så er det godt at se at de er til stede alle steder.



Kigger vi på bagsiden af det andet kammer, så er det selvfølgeligt her strømforsyningen skal være og den placeret på højkant. Der er god plads så der er plads til almindelige ATX strømforsyninger. Sidepanelet er ventileret så der kan komme luft til strømforsyningen og også her er der magnetisk støvfilter. Hvis man føler der er brug for det, er der også plads til montering af en enkelt 120 mm eller 140 mm blæser på den her side.



Der er to harddisk bure placeret i toppen af kammeret. Et med plads til tre 2,5" SSD drev og en anden med plads til to 3,5" mekaniske harddiske, eller yderligere to SSD'er, som kan skrues fast i rammen. Ellers kan de forskellige drev monteres uden brug af værktøj, og som bonus kan 3,5" drevene tilgåes fra bagsiden af kabinettet via en lille lem, men alle kablerne skal selvfølgeligt stadig ordnes fra den anden side.

Begge bure er monteret så de kan fjernes hvis man vil bruge pladsen til noget andet, eller bare foretrækker at arbejde med tingene uden for kabinettet.

Radiator montering



En af de ting som fangede min opmærksomhed, da jeg første gang så 280X, var de tilsyneladende super gode muligheder for vandkøling. Corsair angiver selv at der er plads til en 240 mm radiator i både fronten, toppen og bunden. Det ville give nogen super gode muligheder for vandkøling i et relativt lille kabinet, men da jeg skulle testfitte tingene opdagede jeg ret hurtigt et problem med kabinettet.

Der er ganske rigtigt fint plads til blæsere på de angive pladser, men tilføjer man radiator OG blæsere bliver der problemer. Har man en radiator installeret i fronten, så blokerer man for muligheden for have det samme i toppen og bunden, hvilket jo selvfølgeligt begrænser mulighederne en del. Der er simpelthen ikke lavet plads nok til at tingene kan gå forbi hinanden i hjørnerne, hvilket jeg synes er SUPER skidt planlagt af Corsair i forhold til netop vandkøling. Det drejer sig om at de skulle forlænge kabinettet med omkring tre cm, og så have der været plads til at alle pladserne kunne bruges.



I stedet for er man nu begrænset til bruge toppen og bunden, med de begrænsninger det kan medføre, eller bruge fronten og så ikke kunne bruge toppen og bunden.



Jeg synes dog generelt det har været en fornøjelse at bygge i Crystal 280X kabinettet. Jeg er super tilfreds med resultatet som jeg fik ud af det med mit testsystem. På trods af at det er et mindre kabinet, så løber man ikke ind i nogen af de udfordringer der kan være ved det helt små kabinetter. For der er stadig god plads at arbejde med her, specielt når jeg har valgt et mini ITX system.



En ting der tog en del af arbejdet ud af det her build var kabelstyring for det har jeg brugt lige nøjagtigt ingen tid på. Der er masser plads i det bagerste kammer til bare at lade kablerne passe sig selv uden at det har nogen betydning for hverken udseendet eller airflow, da det er dejligt skjult. Så på med bagpanelet og så er det ude af verden.



Men hvis man gerne vil gøre noget ud af det, så er det masser af fæstningspunkter hvor man kan binde kablerne op hvis man vil have det helt under kontrol.



Det er relativt let at komme til de fleste ting. Bagpanelet er med fæstnede tommelskruer og er lige til at tage af. Glasset på toppen og siden er med tommelskruer, og med i pakken får man et andet sæt som kan skrues i med en medfølgende umbrako nøgle. Fronten kan hives af, så man kan komme til at støvfiltet inde bag ved, og hvis man vil, kan hele toppanelet tages af hvis man løsner to tommelskruer på bagsiden af kabinettet.



Så i det hele taget et let tilgængeligt kabinet uden de store fejl og mangler på den front.

Størrelsesmæssigt falder det lidt imellem to stole da det jo selvfølgeligt ikke er et mid tower men heller ikke rigtigt er et lille kabinet.

Som jeg var inde på tidligere, så synes jeg det er super synd at Corsair ikke lige har ramt helt plet i forhold til pladsen til radiatorer hele vejen rundt. Når nu de alligevel er oppe i den her størrelse, og selv bruger vandkølingsunderstøttelsen i deres PR materiale, hvor de faktisk får det til at lyde som om alle tre steder KAN bruges på samme tid, synes jeg ikke de ekstra tre centimeter havde gjort den store forskel, hvis det havde betydet at man så kunne få plads til radiator i fronten uden samtidigt at blokere for toppen og bunden. Derfor synes jeg det er lidt misvisende af Corsair, og at de misser en mulighed for at gøre 280X endnu bedre.



Men det er et problem som jeg er løbet ind i, og er sikkert ikke noget størstedelen af folk vil se som et problem. Man kan selvfølgeligt bruge toppen og bunden og så på den måde køre to 240 mm radiatorer, men for at det skulle virke optimalt ville det være bedre hvis kabinettet havde lidt højere fødder for der er ikke meget plads til luftindtag i bunden som det er nu.



Heldigvis er der god plads over bundkortet, hvis man ønsker at montere en radiator der, og det samme gælder i fronten. Det RX Vega 64 kort som jeg brugte, er et relativt langt kort, men der er stadig god plads frem til fronten af kabinettet. Der er plads til kort op til 30 cm i det hele.



Crystal 280X kabinettet er sikkert lavet med AIO køling i tankerne, men hvis man ikke ønsker at gå den vej, og hellere vil bruge en luftkøler, som jeg fx har gjort i det her tilfælde, så skal man være opmærksom på, at de ikke kan være ret høje på grund af det smallere hovedkammer. Jeg har brugt en Arctic Freezer 33 køler, som er 150 mm høj og den kan lige nøjagtigt være der og rører faktisk glasset når det kommer på, så det er den absolutte max højde man kan klemme ind.

En anden, måske lidt mindre ting jeg finder skuffende, er at Corsair ikke fremtidssikrer og giver os et USB type C stik på fronten. Det bliver mere og mere almindeligt på nyere bundkort og det burde snart blive standard på nye kabinetter.



Men på trods af de ting, så synes jeg at Corsair har lavet et rigtigt godt kabinet med Crystal 280X. Der er nogen ting der kunne være bedre og jeg er meget skuffet over at de ikke har tænkt sig mere om i forhold til radiator monteringen, men hvis man ikke har de samme planer som jeg havde, så er det jo ikke noget der spiller ind.

I forhold til køling generelt, så er der nogle udfordringer når der bruges glaspaneler på kabinetter, i stedet for fx et mesh materiale der tillader bedre airflow. Jeg lavede et par forsøg både med og uden fronten monteret, og der var ret store variationer i køligen i kabinettet. Se videoen i toppen, hvor jeg gennemgår tingene mere detaljeret.

Konklusion:

Til et normalt system med en AIO løsning, så er der rigtigt gode muligheder for at få et lækkert og lidt anderledes system med Crystal 280X. Det er som sagt lidt imellem to stole størrelsesmæssigt, men hvis du gerne vil have noget mindre end de store atx kabinetter, men ikke helt gider de udfordringer som et almindeligt Mini ITX kabinet kan have med sig, så er der et godt mellemtrin her.



Looket er som altid en smagssag, men jeg synes de har klaret det rigtigt godt. Jeg synes personligt at det ser super lækkert ud, og byggekvaliteten er også i top.

Der er i min bog et par punkter, hvor Corsair ikke har ramt helt plet med Crystal 280X RGB, men overordnet set synes jeg at de har fået lavet et lækkert kabinet.

Godt:

Mindre kabinet, men stadig med god plads

Bundsolid byggekvalitet

Medfølgende LL120 blæsere

Skidt:

Tilpasning til radiatorer kunne være bedre

Ingen USB Type-C

I den dyre ende, hvis ikke man er RGB fan