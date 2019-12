AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-04 05:06:00

Cougar MX330-G Miditower

Hvor meget computerkabinet kan man egentligt få for under 400 gode danske kroner? Dette har vi kigget lidt nærmere på, og er nu klar med vores test af MX330-G kabinettet fra Cougar. Hærdet glas og åbent design er blot nogle af de ting dette kabinet tilbyder, så det tegner på papiret til at blive godt.

Vi er så småt igennem første bølge af Cougar produkter, og det betyder at vi nu skyder gang i anden omgang. Vi har igen modtaget en stor stak af forskellige produkter som Cougar har i deres sortiment, og i denne test skal vi se på et af deres kabinetter. Navnet lyder MX330-G, hvilket i sig selv ikke ligefrem røber det store.

Nærmere betegnet har vi med et miditower at gøre som befinder sig i budgetsegmentet, hvilket betyder at det er til at betale for enhver der er i gang med at bygge nyt eller opgradere. På trods af sit beskedne prisskilt finder vi dog stadig features som hærdet glas, åbent design med PSU-cover og god support for både hardware og køling. Læs med når vi smækker GX330-G på testbænken og ser hvad det er for en størrelse!

Specifkationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MX330-G kabinettet til jer. Disse er listet op nedenfor, sammen med to billeder der giver et overblik over køle, lager og grafikkort mulighederne:

Type: Miditower

Dimensioner: 195 x 473 x 427 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Harddiskpladser: 2x3.5” + 2x2.5” (4 hvis ingen 3.5” diske monteret)

Frontpanel: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 samt lyd ind/ud

PCI-slots: 7

Maksimal grafikkort længde: 350 mm

CPU-køler maksimal højde: 155 mm

Radiator og blæser support: Se billede et nedenfor

En tur rundt om Cougar MX330-G Kabinettet

Lad os starte vores tur rundt om kabinettet, med et par overbliksbilleder fra hver side. Nedenfor ser vi MX330-G som helhed, fra henholdsvis venstre og højre side. Hvor vi på den venstre side mødes af et stort hærdet glaspanel der dækker hele siden, er der på den højre et metalpanel med en stor bule, som er med til at sikre at der er nok plads til at trække kabler bagved bundkortet.

På toppen finder vi et magnetisk støvfilter, som skal sikre at der ikke kommer skidt og støv ned i computeren ovenfra. Der er desuden også mulighed for at montere op til to 120 mm blæsere eller én 120 mm radiator her oppe, hvis man skulle ønske dette.

Bevæger vi os lidt tættere på fronten, finder vi her selve frontpanelet med alle de stik som MX330-G byder på. På toppen finder vi power-knappen mens at reset knappen og selve stikkene er placeret nedenunder, bestående af: 2x USB 2.0, lyd ind/ud samt 2x USB 3.0 porte.

Ved at tage fat i bunden af frontpanelet og give et ryk, kan dette afmonteres. Bemærk dog at samtlige stik og kabler er fastmonteret til dette, hvilket betyder at selve panelet altså ikke kan fjernes helt fra selve kabinettet. Du skal også være ekstra opmærksom på din kabelføring, således at du ikke laver den så stram at det bliver umuligt at tage fronten af til rengøring.

Bagenden på MX330-G byder på det efterhånden klassiske layout, hvor vi i bunden finder hullet til montering af strømforsyningen, efterfulgt af syv PCI-slots ovenfor. I toppen er der hullet til bundkortets I/O panel og den eneste blæser der er inkluderet i kabinettet – en 120 mm model. Bunden på MX330-G byder på fire plastikfødder, med skum monteret for at minimere vibrationer. Der er også et støvfilter hernede, som dækker for indsugningen til strømforsyningen. Selvom det er at de billige og stive type, er det stadig et plus at se på et kabinet i denne prisklasse.

Lad os få fjernet sidepanelerne, og tage et kig indenfor i kabinettet som det næste. Mens at glaspanelet er fastgjort med fire tommelskruer i siden, er det højre panel fastgjort med to skruer i bagenden, ganske som vi normalt ser. Med panelerne til siden, mødes vi af et åbent design, hvor der er fri passage fra fronten og hen over alle komponenterne. Der er også et PSU-cover permanent fastgjort i bunden. I fronten er der support for op til to 120 mm blæsere eller en 240 mm radiator, mens der er bagenden er plads til en 120 mm blæser/radiator.

Bemærk de PCI-covers som Cougar har valgt at bruge til MX330-G. Disse er af den helt billige type som skal brækkes af, og derved ikke kan genbruges efterfølgende. Selvom vi har med et budget kabinet at gøre, er dette en ting jeg gerne ser anderledes, da det virkelig ikke kan koste alverden at implementere nogle covers der kan genbruges. Jeg bliver ved med at kommentere på dette, til producenterne lytter efter – enkelte har gjort det, men der er lang vej endnu, spøg til side.

På PSU-coveret finder vi tre huller til kabelføring af frontstikkene og eventuelt PCI-Express strømmen til grafikkortet. Selvom det ser ud til at der er en udskæring i coveret i fronten, er dette blot en fordybning. Havde der været hul hele vejen igennem coveret, havde dette givet mulighed for mere fleksibel radiator montering i fronten, eller måske endda muligheden for at montere en større en af slagsen. Toppen på kabinettet er en smule forhøjet, hvilket i teorien skulle give mere plads til blæsere/radiator over bundkortet – vi vender tilbage til dette senere.

Vi vender MX330-G kabinettet om og tager et hurtigt kig på bagsiden, inden vi skal have smækket hardware i. Her omme kan vi rigtig se huller til kabelføringen, og de overraskende mange steder hvor strips kan fastgøres. Det er også heromme fra at harddiskene skal monteres, hvor der er to pladser til 3.5” drev i kælderen, som også kan fungere til 2.5” drev. Disse er der dog to dedikerede pladser til på selve bundkortpladen. Lad os få smidt noget hardware i MX330-G og vise hvad jeg taler om.

Montering af hardware

Normale 3.5” diske kan monteres uden brug af værktøj, hvor du modsat er nødt til at have skruer og skruetrækker frem når de små 2.5” drev skal monteres. Det er også heromme fra at strømforsyningen skubbes ind i kabinettet. Her er det en god ide at montere alle de kabler du regner med at komme til at bruge, INDEN at du skubber den ind i kabinettet – såfremt du altså gør brug af en modulær strømforsyning, hvilket vi i dette tilfælde gør, med Cougars egen GX model på hele 1050 watt.

Monteringen af hardwaren foregik forholdsvis smertefrit, og tog ikke meget mere end 10-15 minutter. Pladsen på bagsiden er en smule trang under PSU-coveret, mens at resten af bagsiden er overraskende let at arbejde med. Der er et utal af steder hvor strips kan fastgøres, så der holdes styr på kablerne. Bulen i det højre sidepanel gør også at pladsen til kabler er betydeligt bedre, end hvis panelet blot var fladt. Under hvor vores 2.5” disk er monteret er der plads til yderligere en af slagsen, hvilket i total altså give to 2.5” plus to 3.5” diske der kan monteres i MX330-G.

Lad os vende den anden side til kameraet og fortsætte vores tur her omme. Med standard ATX bundkort og et fuldvoksent grafikkort monteret i MX330-G er der stadig okay med plads i fronten. Nærmere betegnet er der support for grafikkort på op til 350 mm i længden, mens at CPU-kølere må have en maksimal højde på 155 mm – lidt under hvad andre miditowers tilbyder.

Som vi kan se på det første billede herunder, er det forreste hul i PSU-coveret perfekt til at trække strømmen til grafikkortet, som jeg valgte at gøre. Placeringen og størrelsen er spot on, også til frontpanels stikkene. Over bundkortet er der også overraskende godt med plads, og man bør uden større problemer kunne montere enten blæsere eller sågar en radiator heroppe. Dog skal man være opmærksom på højden på side RAM, da det umiddelbart er disse man først kommer til at ramme, hvis der er pladsmangel.

Vi slutter turen rundt om kabinettet af, med et billede af det samlede system i MX330-G, og forsætter nu til et hurtigt kig på prisen, og derefter runder vi af med konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 25/02 2019 kan MX330-G kabinettet findes på nettet til lige under 400,- DKK inklusiv fragt. Dette er en virkelig skarp pris for et miditower kabinet med de features som man får med i pakken her. Det er et yderst sjældent syn at vi se hærdet glas i de meget billige budgetkabinetter, og det samme gør sig gældende for åbent design og PSU-cover. Alle disse ting og mere til byder MX330-G på, hvilket faktisk gør det ret attraktivtit til prisen.

Du kan finde alle informationer på MX330-G på Cougars egen hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

MX330-G er et solidt miditower til prisen, som bringer mange af de features vi typisk forbinder med dyrere kabinetter ned i en pris hvor alle kan være med, hvilket gør det til et ganske lækkert kabinet til prisen. For det første er designet stilrent og pænt at se på, uden at stjæle alt opmærksomheden. Vi har også et sidepanel i hærdet glas, som typisk kun er ting vi ser på betydeligt dyrere kabinetter, så dette i sig selv er ret imponerende. Det åbne design som MX330-G tilbyder indvendigt gør også at der er godt airflow fra fronten hen over alt den monterede hardware – hvis man altså selv køber nogle blæsere og monterer der. Der medfølger nemlig kun én enkelt blæser til MX330-G som er placeret i bagenden.

Med støvfilter i både front, top og bund har Cougar også gjort deres for at der er minimal rengøring nødvendigt inde i kabinettet, hvilket er et plus – også selvom vi har at gøre med de billige og stive støvfiltre. Kabelføringsmulighederne er også ganske fornuftige og der er mange steder hvor strips kan fastgøres således at der er styr på kablerne. Bulen på det højre sidepanel gør også at der er godt med plads at arbejde på, selvom det er set bedre på andre kabinetter.

Et sted hvor det for alvor skinner igennem at MX330-G er et budgetkabinet, er når vi kigger på de PCI-covers der er monteret. Disse kan nemlig IKKE genbruges, og skal altså brækkes af når man ønsker at montere grafikkort eller lignende. Jeg ville ønske at Cougar havde taget det sidste skridt og gjort disse genbrugelige, da det i min optik løfter det hele et niveau højere op. Vi ender på en samlet score på 7,5/10 for et fornuftigt miditower, med mange gode features til prisen som vil tilfredsstille de fleste normale brugere, uden at vælte hele budgettet.

Godt

Stilrent design

Hærdet glaspanel i kabinet under 400,- DKK

Åbent design = godt airflow muligt

Støvfilter i top, front og bund

Kabelføringsmuligheder er OK

Fin plads til lange grafikkort

Knap så godt

Stikkene hænger fast på frontpanelet

Kun én blæser inkluderet

PCI-covers skal brækkes af

Score: 7,5