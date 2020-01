AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-26 09:06:00

Cougar MX340 Miditower Kabinet

Med et prisskilt på under 400,- DKK var vi yderst spændte på at se hvad Cougar havde formået at proppe ned i deres MX340 kabinet. Vi er nu klar med vores gennemgang af kabinettet, og dommen over det. Matcher featuresættet prisen, eller får man reelt mere end hvad man betaler for her?

Som du måske har bemærket, har der igen været en lind strøm af produkter fra velkendte Cougar, men vi stopper langt fra her. Vi har nemlig igen modtaget en stor stak af forskellige produkter som Cougar har i deres sortiment, og i denne test skal vi se på endnu et af deres kabinetter. Navnet minder lidt om et kabinet vi tidligere har set på fra dem, og så alligevel ikke. I denne test skal vi se nærmere på deres MX340 kabinet.

Nærmere betegnet har vi med et miditower at gøre som befinder sig i budgetsegmentet, hvilket betyder at det er til at betale for enhver der er i gang med at bygge nyt eller opgradere. Selvom prisen er meget lav, finder vi dog stadig features som hærdet glas, åbent design med PSU-cover og moderat support for både hardware og køling. Lad os starte ud med det tekniske overblik nedenfor, og dernæst tage en tur rundt om MX340!

Specifkationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MX340 kabinettet til jer. Disse er listet op nedenfor, sammen med to billeder der giver et overblik over køle, lager og grafikkort mulighederne:

Type: Miditower

Dimensioner: 208 x 450 x 405 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX og ATX

Harddiskpladser: 2x3.5” + 2x2.5”

Frontpanel: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 samt lyd ind/ud

PCI-slots: 7

Maksimal grafikkort længde: 330 mm

CPU-køler maksimal højde: 160 mm

Radiator og blæser support: Se billede et nedenfor

En tur rundt om Cougar MX340 Kabinettet

Lad os kaste os over kabinettet og tage det første kig. Nedenfor ser vi MX340 som helhed fra både venstre og højre side. På den venstre finder vi et stort panel i hærdet glas, som er fastgjort med fire tommelskruer, mens at den højre side blot er et blankt metalpanel. Designet er yderst stilrent og anonymt at se på.

På toppen finder vi plads til 2x120 / 2x140 mm blæsere. Cougar nævner ikke noget om support for radiatorer her oppe på deres hjemmeside. Det kan være at der simpelthen ikke er plads på grund af bundkortet – dette finder vi ud af lidt senere. Foran ventilationen her oppe, finder vi et stort magnetisk støvfilter som let kan fjernes og rengøres. Det er desuden også her oppe på toppen at vi finder frontpanelet på MX340 kabinettet bestående af: 1x USB 3.0, 2xUSB 2.0 samt lyd ind/ud og naturligvis power og reset knap.

Fronten på MX340 kabinettet kan let afmonteres, ved at tage fat i bunden og give et hårdt ryk. Her inde bagved finder vi plads til maksimalt 3x120 mm blæsere, eller sågar en 360 mm radiator. Der er dog ikke inkluderet nogle blæsere her fra fabrikken, og fronten er desuden også ret lukket hvilket betyder at der er ret begrænset hvor meget luft blæsere kan trække ind. Et plus er dog at selve fronten helt kan fjernes, da der ikke er nogle kabler eller andet der hænger fast på dette, hvilket vi ellers ofte ser på billige kabinetter.

I bagenden finder vi standard layout med hul til strømforsyningen i bunden, efterfulgt af syv PCI-covers/slot hvor af halvdelen er ventilerede. Øverst opper er der hulle til bundkortets I/O panel og MX340’s eneste inkluderede blæser – en 120 mm model der er monteret på ”skinner” således at den kan justeres op/ned. Bunden på MX340 er også ret standard med fire plastikfødder som har støjreducerende skum monteret. Der er også et støvfilter foran indsugningen ved strømforsyningen samt fire skruer mod fronten – mere om hvad disse er til senere.

Lad os få afmonteret sidepanelerne, og fortsætte vores tur indenfor i MX340 kabinettet. Som nævnt hænger det venstre sidepanel i hærdet glas, fast ved hjælp af fire tommelskruer, hvor det højre panel er fastgjort med to i bagenden – ganske standard. Med begge paneler lagt til side, mødes vi af synet nedenfor. Designet på MX340 er meget åbent, hvilket betyder at der er godt med plads at arbejde på, og god mulighed for både luft og vandkøling. I fronten på bundkortpladen, er der plads til to 2.5” drev samt masser af huller til kabler og punkter hvor kabler kan fastgøres.

Cougar har valgt at spare lidt penge ved at benytte PCI-covers af typen som skal brækkes af, og derved ikke kan genbruges. Dette syntes jeg er lidt en skam, da det betyder at man sidder tilbage med huller, såfremt man skifter hardware eller lignende. Jeg er stadig overbevist om at det ikke kan koste alverden at bruge covers der kan genbruges, og betaler stadig gerne den difference hvis jeg skulle købe kabinettet som privatperson.

MX340 byder desuden også på et integreret PSU-cover som er permanent fastgjort. De er tre huller til kabler, hvor af det ene henvender sig rigtig godt til PCI-Express kablerne til grafikkort. Bemærk desuden også udskæringen i fronten, som er med til at gøre at kabinettet understøtter op til en 360 mm radiator i fronten – men som du kan se er der lidt i vejen under PSU-coveret. Vender vi blikket mod toppen, kan vi nu godt se hvorfor at Cougar ikke lister support for radiatorer her oppe. Ud fra kabelhullerne at dømme, monteres bundkortet meget tæt på toppen, hvorved der ganske enkelt ikke er plads.

Inden vi skal have smidt noget hardware i kabinettet, tager vi lige en hurtig tur om på bagsiden også. Her omme kan vi rigtig se de mange huller til kabelføring og punkter hvor kabler kan fastgøres med strips. Kabelføringsmulighederne i MX340 er faktisk overraskende gode, også selvom at pladsen her omme kunne være bedre. Nede under PSU-coveret i fronten finder vi et harddiskbur monteret som kan huse to 3.5” diske. I modsætning til mange andre burer, er der her ingen skuffer eller andet smart system – blot skruer. Buret kan dog fjernes, for at give mere plads i fronten, således at der er plads til den før nævnte 360 mm radiator. Ønsker du harddiskburet monteret, begrænser du dig selv til en 240 mm radiator i fronten.

Montering af hardware

Lad os få skruet harddiskburet fast i bunden af MX340 igen, og få smidt vores hardware ind i kabinettet. Hvad end du ønsker at montere 2.5” eller 3.5” diske, skal du have skruer og skruetrækker frem. Der er plads til to af hver slags harddisk og det er det. Eftersom at der ikke bliver brugt skuffer til de store 3.5” diske, betyder det også at det kun er dem der kan monteres i buret, IKKE mindre diske.

Det er også her omme fra bagsiden at strømforsyningen skal monteres. Med harddiskburet monteret er pladsen en smule begrænset. Så hvis du benytter en modulær strømforsyning som os, er det en rigtig god ide at montere alle kablerne du regner med at skulle bruge, INDEN at du prøver at montere strømforsyningen i kabinettet.

Nedenfor ser vi det færdige system bygget i MX340 kabinettet, vel og mærke fra den lidt kedelige bagside. Byggeriet gik ganske smertefrit, da først strømforsyningen var på plads i kælderen. På den modsatte side er der masser af plads at arbejde på, takket være det åbne layout. Eftersom at kælderen er helt lukket af, betyder det også at alle overskydende kabler let kan gemmes væk hernede.

Lad os vende MX340 kabinettet 180 grader og tage et kig på den lidt sjovere side. Med et standard ATX bundkort og fuld størrelse grafikkort monteret, ser kabinettet faktisk ret godt opfyldt ud. Med en AIO køler i fronten, har man et kompakt miditower system, som ser lækkert ud både inde og ude. Monteringen af 2.5” diske på bundkortpladen i fronten gør at de bliver pænt præsenteret, hvilket er en fed detalje i et budget kabinet. Du kan montere grafikkort på op til 330 mm, så længe du ikke har nogen blæsere/radiatorer i fronten, men selv med sådanne ting monteret er pladsen stadig OK. Det samme gør sig gældende for pladsen til CPU-kølere, som maksimalt må være 160 mm i højden før de rammer sidevinduet.

Det aflange hul på PSU-coveret er godt placeret og perfekt til at trække PCI-Express strømmen til grafikkort og lignende, selv hvis du skulle køre med to af slagsen. Et hurtigt kig oppe i toppen af MX340 med bundkort og resten af hardwaren monteret, og det er i den grad klart hvorfor at Cougar ikke mener at der kan være radiatorer her oppe og kun blæsere – pladsen tillader det ganske enkelt ikke. Heldigvis er monteringshullerne rykket ud mod venstre side, således at du uden problemer bør kunne montere blæsere uden at komme i konflikt med RAM eller køleprofiler på bundkortet – men vær dog opmærksom alligevel!

Vi runder af med et sidste billede af det færdige system nedenfor, inden vi springer videre til et hurtigt kig på prisen og dernæst konklusionen. MX340 imponerede mig positivt flere steder, især hvis man har prisskiltet i baghovedet når man sidder og arbejder med kabinettet.

Pris

I skrivende stund d. 12/03 2019 kan MX340 kabinettet fra Cougar findes på nettet til under 400,-DKK inklusiv fragt – nærmere betegnet 359,-. Dette er en uhyre skarp pris for et miditower med de features som Cougar har formået at pakke ned i MX340. Så er budgettet begrænset, så kunne dette kabinet meget vel være et nærmere kig værd – læs mere om hvorfor, nedenfor i konklusionen.

Ønsker du alle detaljerne på MX340 direkte fra Cougar selv, kan du give deres hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Jeg kan slutte vores test af MX340 kabinettet, lidt på samme måde som jeg gjorde det i vores test af MX330-G. Vi har her haft at gøre med et solidt miditower til prisen, som bringer mange af de features vi typisk forbinder med dyrere kabinetter ned i en pris hvor alle kan være med. Designet er stilrent, anonymt og pænt at se på, uden at stjæle alt opmærksomheden. Vi har også et sidepanel i hærdet glas, som typisk kun er ting vi ser på betydeligt dyrere kabinetter, så dette i sig selv er ret imponerende.

Det åbne design/layout gør montering af hardware super simpel, sammen med gode kabelføringsmuligheder. Et åbent layout tilbyder som regel også godt airflow. Dog medfølger der kun én enkelt blæser til MX340 som er placeret i bagenden, samtidig med at fronten er ret blokeret således at blæsere der eventuelt er monteret kan få svært ved at trække luft ind.

Et sted hvor det for alvor skinner igennem at MX340 er et budgetkabinet, er når vi kigger på de PCI-covers der er monteret. Disse kan nemlig IKKE genbruges, og skal altså brækkes af når man ønsker at montere grafikkort eller lignende – ganske som vi også så det på det lignende MX330-G kabinet. Jeg ville ønske at Cougar havde taget det sidste skridt og gjort disse genbrugelige, da det i min optik løfter det hele et niveau højere op. Alt i alt ender vi på en samlet score der hedder 8/10 for et fornuftigt miditower. MX340 tilbyder en god portion features til prisen, som gør det yderst attraktivt og værd at overveje hvis budgettet er begrænset. Prisen er den samme som det tidligere testede MX330-G, og skulle jeg vælge blandt disse to faldt mit valg på MX340 som tilbyder lidt ekstra i min optik.



Godt

Pænt anonymt design

Hærdet glaspanel i kabinet under 400,- DKK

Åbent design/layout

Støvfilter i top og bund

Kabelføringsmuligheder er fine

God plads til lange grafikkort

Harddiskburet i bunden kan afmonteres

Fornuftigt kabinet i til prisen!

Knap så godt

Kun én blæser inkluderet

PCI-covers skal brækkes af

Fronten er ret lukket – begrænset airflow

Score: 8