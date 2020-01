AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-02-26 07:05:00

Cougar TROFEO Miditower

Miditowers behøver ikke koste en herregård, det er TROFEO fra Cougar et godt bevis på. Men hvad får man egentlig for sine penge? Vi har set nærmere på kabinettet og er nu klar med vores dom. Kan man nøjes med et betale omkring 500,- DKK og få noget der dur, eller skal den større pung findes frem?

Kabinettet er ofte et sted hvor mange vælger at spare når der skal bygges ny computer, da det som sådan ikke er et produkt der har direkte indflydelse på ydelsen – og så alligevel. Et kabinet skal samle alle komponenterne og sørge for køling, men behøver man virkelig at betale +1000 kroner for at få noget ordentligt? Dette ser vi nærmere på i denne test hvor vi skal hilse på TROFEO kabinettet fra Cougar, som kan erhverves for omkring 500,- DKK.

Vi har at gøre med et miditower som på papiret tilbyder en stor bunke af de features der forventes at et kabinet i 2019. Vi har både hærdet glas, god support for både blæsere, radiatorer og hardware og så stjæler det anonyme design heller ikke alt opmærksomheden. Læs med når vi smider TROFEO på testbænken og ser om det er pengene værd. Som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Cougars hjemmeside og fundet lidt oplysninger på TROFEO kabinettet til jer. Disse er listet op nedenfor, sammen med to billeder der giver et overblik over bundkort, grafikkort og kølemulighederne i kabinettet:

Type: Miditower

Dimensioner: 205 x 490 x 440 mm

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

Harddiskpladser: 2x3.5” + 3x2.5” (5 hvis ingen 3.5” diske monteret)

Frontpanel: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 samt lyd ind/ud

PCI-slots: 7

Maksimal grafikkort længde: 360 mm

CPU-køler maksimal højde: 160 mm

Radiator og blæser support: Se billede et nedenfor

En tur rundt om Cougar TROFEO Kabinettet

Lad os ikke spilde tiden, men med det samme vende blikket mod kabinettet og tage vores sædvanlige tur udvendigt og dernæst indenfor. Nedenfor ser vi TROFEO i alt sin pragt fra venstre side. Her kan vi se det store sidepanel i hærdet glas, som er fastholdt med to tommelskruer forrest og hængsler i bagenden – mere om dette senere. Selvom fronten er lavet i plastik, har den et børstet aluminiumslook, hvilket ser lækkert ud sammen med den ellers sorte farve, som der er masser af på den højre side af kabinettet.

I toppen finder vi plads til maksimalt to 140 mm blæsere eller en 280 mm radiator, såfremt man ønsker vandkøling. Der er et magnetisk støvfilter her oppe, som let kan fjernes for rengøring og montering af hardwaren. Det er desuden også heroppe vi finder TROFEO´s frontpanel bestående af: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 samt lyd ind/ud og naturligvis en power og resetknap.

Hvis man tager fat i bunden af frontpanelet og giver et ryk, kommer dette let af. Ned langs hver side af panelet finder vi gitter/støvfilter hvor blæserne i fronten kan trække frisk luft ind – hvis der altså var nogen. Cougar inkluderer ikke nogle blæsere i fronten på TROFEO, hvilket faktisk er lidt en skam syntes jeg. Her havde blot en enkelt blæser været et klart plus i bogen. Der er support for op til tre 120 mm blæsere, så kølingsmulighederne er der.

I bagenden er stedet hvor vi finder den eneste inkluderede blæser til TROFEO kabinettet, som er en 120 mm model. Det er naturligvis også heromme vi finder hullet til montering af strømforsyningen nederst, mens at der ovenover er syv PCI-slots efterfulgt af blæseren og hullet til bundkort I/O panel i toppen. Fælles for alle syv PCI-slots er at de covers der er brugt skal brækkes af = de ikke kan genbruges og efterlader huller hvis man skifter hardware konfiguration på et tidspunkt. Dette ser vi desværre ved mange budgetkabinetter, og jeg bliver ved med at kommentere på det til de laver det om.

Vi fortsætter vores tur rundt om TROFEO kabinettet med et kig på undersiden. Her nede er der fire solide plastikfødder med krom look som alle også har skum monteret for at minimere vibrationer i at blive sendt videre. Vi finder naturligvis også et støvfilter monteret foran strømforsyning, selvom det er af den helt billige og stive type.

Lad os få smidt klæderne, eller rettere sidepanelerne på TROFEO kabinettet og give det et kig indvendigt. Mens at det høje sidepanel er som vi kender det med to tommelskruer der skal løsnes, er det venstre glaspanel lidt anderledes, selvom der her også er to tommelskruer. Når disse er løsnet kan glaspanelet vippes ud på to hængsler og dernæst løftes af. Dette er en fed implementering, især i et kabinet i denne prisklasse!

Med begge sidepaneler af vejen, kan vi vende blikket mod det indvendige design på kabinettet. På det første billede herunder, kan vi se at vi har med et åbent design at gøre, hvilket betyder at der er fri passage fra blæserne i fronten og hen over resten af hardwaren – hvis der altså var nogle blæsere i fronten vel og mærke.

Cougar har desværre ikke valgt at give TROFEO understøttelse for radiatorer i fronten, eftersom at det fastgjort PSU-cover ganske enkelt ikke tillader dette. Havde der blot været en lille udskæring i fronten af dette, havde det åbnet op for muligheden. I stedet må vi ”nøjes” med support for op til tre 120 mm blæsere her oppe, mens at der er bagenden er plads til én 120 mm blæser, eller sågar en 120 mm radiator hvis man er til vandkøling.

En af grundende til hvorfor at Cougar ikke har valgt at lave et indhak i fronten af PSU-coveret, kan være at de i stedet har prioriteret pladsen for op til ter 120 mm blæsere her. Personligt kan jeg dog ikke helt se fidusen med at have blæsere monteret her, og havde hellere valgt muligheden for radiator i fronten i stedet for. Heldigvis så at sige, finder vi dog support for op til en 280 mm radiator i toppen, hvilket er oplagt til en AIO køler til processoren for eksempel.

Inden vi skal have smidt noget hardware i TROFEO kabinettet, tager vi lige et hurtigt kig på bagsiden. Her omme finder vi enkelte steder hvor strips kan fastgøres, samt huller til kabelføringen. Selvom der ikke er super mange huller eller steder til at fastgøre kabler, er der alligevel godt med plads, hvilket bør gøre kabelføringen forholdsvis lige til. I kælderen under PSU-coveret finder vi plads til to 3.5” diske eller 2.5” diske hvis man ønsker dette i stedet for. Der er yderligere tre dedikerede pladser til 2.5” diske på bundkortpladen.

Montering af hardware

Næste stop i vores test af TROFEO kabinettet, er naturligvis montering af hardware hvor vi som altid starter ud med harddiskene. Mens at montering af normale 3.5” diske kan klares uden brug af værktøj, må du have skruer og skruetrækker frem når 2.5” drevene skal monteres, hvor end du vælger at montere dem i kabinettet.

Strømforsyningen monteres fra højre side, og skubbes ind under PSU-coveret. Hvis du bruger en modulær strømforsyning, er det en rigtig god ide at fastgøre alle de kabler du får brug for INDEN at du monterer strømforsyningen i kabinettet, da pladsen er meget begrænset når først den er inde i kabinettet.

TROFEO var yderst enkelt og let at arbejde med, ud over den ret begrænsede plads nede omkring strømforsyningen. Men så længe du husker at tilslutte alle de kabler du skal bruge inden strømforsyningen monteres, er du good to go. Lad os få vendt kabinettet om og se på den lidt mere sjove side, med hardwaren.

Selvom at kabinettet måske ser en smule fyldt ud med et standard ATX bundkort og fuldvoksent grafikkort, er der faktisk mulighed for at montere et endnu større bundkort i TROFEO, hvilket er ret imponerende. Grafikkort må have en maksimal længde på 360 mm før at de rammer fronten af kabinettet, og som vi kan se på billede to nedenfor, er der oceaner af plads at gøre med her, især når der nu ikke er nogen radiator i fronten der kan optage ekstra plads. CPU-kølere i TROFEO må maksimalt være 160 mm høje, inden at de rammer sidepanelet, hvilket er meget normalt for de fleste miditowers.

Jeg er stadig lidt uforstående omkring de tre 120 mm blæsere der kan monteres på PSU-coveret. Hvor suger de frisk luft ind fra, og hvilken funktion skulle de have hvis man har set sæt fornuftige blæsere monteret i fronten? Det giver meget mere mening i toppen af TROFEO, hvor vi finder plads til en 240/280 mm radiator, hvor der faktisk også er godt med plads ned til toppen af bundkortet således at man ikke bør løbe ind i pladsproblemer umiddelbart.

Vi runder af med et sidste billede af TROFEO kabinettet som helhed med hardwaren monteret, og springer dernæst videre til en hurtig snak om prisen og konklusionen…

Pris

I skrivende stund d. 19/02 2019 kan du finde TROFEO kabinettet fra Cougar til omkring 550,- DKK inklusiv fragt på nettet. Dette er en ganske fornuftig pris for et miditower med de features og muligheder som TROFEO tilbyder. Det havde dog været lækkert at se blot en enkelt blæser mere inkluderet, samt PCI-covers der kunne genbruges – jeg har tidligere set dette gjort på kabinetter i samme prisklasse.

Ønsker du alle detaljerne på TROFEO kabinettet, kan du naturligvis give Cougars hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi er nået til slutningen i vores test af TROFEO kabinettet fra Cougar. Det har for det meste været en god oplevelse at have dette kabinet en tur forbi testbænken, men der var også et par småting der kunne være bedre – lad os starte med at få disse af vejen. Først og fremmest leveres kabinettet kun med én enkelt blæser. Her havde jeg gerne set, som minimum en ekstra i fronten inkluderet til prisen, som andre producenter som NZXT og Phanteks gør. Dernæst er og bliver jeg aldrig fan af PCI-covers der skal brækkes af og ikke kan genbruges. I min optik burde det være en industri standard at bruge genanvendelige PCI-covers, da de virkelig ikke kan koste meget mere at fremstille.

Det var de åbenlyse negativer ved TROFEO kabinettet, lad os nu vende blikket mod de gode ting, for der var faktisk en del af disse. Først og fremmest kommer vi vidst ikke udenom designet. Det er minimalistisk og lækket at se på, og kan passe ind i ethvert rum uden at stjæle opmærksomheden. Hærdet glas på et kabinet til 500,- DKK er også lækkert at se, men hvad der er endnu mere lækkert er at det er monteret på hængsler og kan drejes ud og løftes af – sådan!

Det indre design på TROFEO er åbent, hvilket betyder at godt airflow er muligt, såfremt man monterer sine egne blæsere i fronten naturligvis. Der er også god support for netop blæsere, radiatorer og hardware generelt. Det er for eksempel muligt at montere op til et E-ATX bundkort, hvilket faktisk er ret godt gået i det eller ret kompakte miditower som TROFEO er.

Overall har jeg valgt at give TROFEO kabinettet fra Cougar en samlet score på 8.5/10 samt vores Safe Buy award. Her får man et solidt miditower med langt de fleste af de moderne features, man forventer af et kabinet i 2019 – dog ingen RGB, hvilket dog ikke gør noget for mig. Hvis du selv er med på at skulle betale for et par blæsere, så er TROFEO måske et nærmere kig værd for netop dig.

Godt

Stilrent og anonymt design

Hærdet glaspanel med hængsler

Fin support for blæsere/radiatorer

Åbent design = godt airflow muligt

OK kabelføringsmuligheder

Mulighed for E-ATX bundkort

Godt til prisen

Knap så godt

PCI-covers skal brækkes af

Kun én blæser inkluderet

Score: 8,5 + Safe Buy award