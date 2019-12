AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-17 10:12:45

EVGA DG-7 series kan nu forudbestilles

Vi tester et hav af computer kabinetter henover et år, men nogle kabinetter skiller sig ud fra mængden, som EVGA DG-7 series gør rent visuelt. Kabinettet er på vej til test på Tweak.dk, og derfor ser vi lidt idé i at hype anmeldelsen af EVGA DG-7 forud for vores test kommer online.



For få dage siden annoncerede EVGA ankomsten af deres nye DG-7 series kabinet, og du kan på nuværende tidspunkt forudbestille det via deres eget website, og producenten begynder at sende bestillingerne ud fra 11 december.



EVGA DG-7 Gaming kabinettet, er et mid-tower, og er designet i en kombination af stål og ABS plastik. Dimensionerne er 211x477x483mm.



EVGA DG-7 åbner op for muligheden for vertikal montering af grafikkortet, full RGB kontrol med RGB lighting, one-touch overclocking knap via et topmonteret I/O panel, dækplade til PSU, skjulte harddiskbure, built-in cable management system og meget meget mere.



Der har også været fokus på custom vand i EVGA DG-7, og EVGA har givet mulighed for montering af op til syv kabinetsblæsere, 240mm radiator i toppen og 360mm radiator i front samt en 140mm radiator på bagsiden.



EVGA DG-7 series består ikke bare af et enkelt kabinet, men en hel serie bestående af: DG-77, DG-76, DG-75 og DG-73. Hertil kommer du kan erhverve kabinettet i både sort og hvidt. Prisen svinger fra US $59.99 for den sorte DG-73 og til US $149.99 for DG-77 i hvid.