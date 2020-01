AUTHOR :

InWin lancerer 928 Super Tower

Kabinetsproducenten InWin, har annonceret deres nyeste familiemedlem i form af et 928 Super Tower.

Annonceringen af 928 Super Tower kabinettet, kom via producentens Facebook side, som et led i deres tilstedeværelse på Computex 2019.



928 Super Tower matcher ikke et vildt design som Z-Tower eller flytbare sidepaneler som deres H-Tower, men det kommer trods alt med en hamper pris på $ 999. Computerkabinettet har et slankt design med afrundede kanten, og er produceret ud af kanter og det InWin selv omtaler som ”one-piece aluminum enclosure”



Kabinettet understøtter næsten alle typer bundkort inklusiv EEB formfaktor bundkort, hvor vi finder Intels 28 kernet overclock-klargjorte Xeon. Selv med et EEB bundkort monteret, vil 928 Super Tower have plads til mere.



Dimensionerne er 571 x 335 x 656 mm og understøtter op til seks 2,5 "drev og to 3,5" drev.

928 Super Tower vejer 23 kg – vel og mærke uden hardware monteret.



Den maksimale længde for et grafikkort monteret i 928 Super Tower kabinettet, må ikke overskride 480 x 335 x 190 mm. InWin 928 Super Tower kan håndtere monteringen af to strømforsyninger, hvilket gør det et oplagt valg til bundkort som ROG Dominus Maximus, der har brug for to 24-bens stik til at drive Intels W-3175X.

928 Super Tower er uden tvivl henvendt til entusiasten, og giver mulighed for at rumme bunker af vandkølingsudstyr med op til seks 140mm fans i toppen af kabinettet og tre 140mm i fronten og bagenden. 928 Super Tower kan rumme to 420mm radiatorer med en maksimum tykkelse på 45mm, og muligheden for at installere to komplette systemet er til rådighed inklusiv dertilhørende køling og dual PSU.



Det nye 928 Super Tower bliver lanceret 16 maj via InWin eStore, og udbydes i en begrænset udvalg.