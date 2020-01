AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-06-18 07:36:00

Kintaro Super Kuma 9000 - Raspberry Pi case på Nintendo manér

Nostalgi er noget der rammer de fleste, og som mange af vores læsere sikkert ved, udnytter producenterne denne magiske ”det var bedre dengang” tankegang til det yderste, senest med en hel række af retro konsoller genudgivet i mini format bundlet med de mest populære spil.

Hvad nu hvis ens yndlingsspil ikke er at finde på f.eks. Super Nintendo Mini, eller man bare er FOR nørdet til at acceptere en ”off the shelf” løsning, der er låst af? Raspberry Pi til undsætning! Mere specifikt Kintaro’s Super Nintendo case til Pi'en. Vi tager et hurtigt kig på deres Super Kuma 9000 kit, som omdanner din ordinære Raspberry Pi til en super nostalgi maskine, både har det indvendigt og udvendigt, med funktionelle power og reset knapper.

Hvis man ikke lige er hoppet på bølgen af Mini retro konsoller, enten på på grund af prisen, eller deres ofte (meget) begrænsede udvalg af spil, så er Raspberry Pi et åbenlyst alternativ – Man er hurtigt oppe at køre for en 4-500kr plus controllers, hvilket hurtigt er billige og mere optimalt på sigt end at have en af hver konsol Nintendo, Sega og andre smider på markedet (og uden at skulle være offer for prishajer)

Men Raspberry Pi kabinetter er ofte meget generiske, og de 3D printede alternativer man kan finde/købe har often en meget grov og primitiv finish. Derfor er vi begyndt at se flere firmaer som Kintaro komme entusiaster og fans til undsætning – hvorfor gå på kompromis?

Super Kuma 9000 kommer i en meget pæn og robust kasse - Der er ingen tvivl om at Kintaro har forstand på at markedsføre deres produkter visuelt.

Nu hører jeg dig sige – Men Anders, det der er da ikke den Super Nintendo jeg kan huske, og det er da også rigtigt nok. Kuma 9000 er baseret på den Amerikanske udgave af Super Nintendo konsollen, men Kintaro har afsløret at den europæiske udgave er på trapperne, hvis man er kræsen!

Normalt ville vi smide en uddybende opremsning af produktets specifikationer, men Kuma 9000 er faktisk ret simpelt. Helt konkret er der tale om et case/kabinet der passer til Raspberry Pi 3b (ikke + udgaven, men support er på vej), hvor Kintaro har påmonteret et power board – en lille printplade der tilføjer den slemt tiltrængte strømstyringsfunktionalitet til Pi’en, hvor man normalt har det små frusterende problem at den kun kan tændes ved at hive stikker ud og i igen. Og så er det gjort med stil, da Kintaro har formået at bruge de originale Power og Reset knapper fra Super Nintendo konsollen.

Med i kassen følger der selve kabinettet, en stor køleplade der hjælper med et eventuelt overclock, samt skruer, skruetrækker og lidt kølepasta. Relativt nemt og ligetil – Der er også en meget udførlig og nem manual til monteringen.

Hvor nogle Raspberry Pi kabinetter vælger at bruge forlængerkabler og separate printplader til output for en mere ”korrekt” (og omstændig) finish, har Kintaro valgt at lave plads til Pi’ens naturlige output, og det fungerer faktisk rigtig godt. Det ser meget naturligt ud ift. SNES designet.

Er man ikke voldsomt bekendt med Raspberry Pi 3b modellen, kan jeg hurtigt fortælle at der er HDMI output, 4 USB 2 porte til controllers samt 3,5mm Jack lyd ud, hvis man ikke bruger HDMI’ens output.

Som nævnt tidligere er knapperne på konsollen ikke bare dekorative, men tilføjer strømstyring til Pi’en, igennem dens IO header port. Det er virkelig en life saver, da jeg har været godt træt af at skulle hive stikket ud og i igen, hver gang jeg vil spille lidt Super Mario – og det slider også på porten over tid.

Nok snak – Tiden er kommet til at flytte min Pi 3b over fra dens originale kabinet. Processen er virkelig nem og smertefri. Det et virkelig bare et par skruer og, så er man så godt som køreklar.

Inden vi skruer Pi’en fast i kabinettet, skal der lige lidt kølepasta på kølepladen – Kabinettet har også monteringsbeslag til en lille kabinetblæser (so cute!) hvis man kører meget krævende software, eller overclocker. Blæseren medfølger ikke, men de kan findes overalt på nettet – jeg købte min for en 70 kroner på Amazon’s engelske side. Jeg var erkendeligt for doven til at tage i det lokale byggemarked efter skruer, så blæseren fik lidt superlim.

Med alting monteret i kabinettet, er vi klar til at skrue det hele sammen, og hele processen fra start til slut tog under 10 minutter. Så er det bare at finde controllers frem og tænde op for nogle spil!

Nu er min Raspberry Pi allerede opsat med Retropie softwaren fra tidligere, men skulle man have en der ikke endnu er opsat, har Kintaro en nem og udførlig guide til hvordan man kommer i gang – Man skal også lige køre et enkelt hurtigt script for at få power boardet til at fungere, men der er også trin for trin instrukser at finde.

https://www.kintaro.co/pages/guides

Konklusion

Kintaro’s Kuma 9000 case kan købes for små 130,- fra deres egen hjemmeside, og ellers er den snart at finde i diverse Raspberry Pi butikker på nettet. Med en kombination af æstetik og funktionalitet synes jeg personligt at prisen er utrolig fornuftig – Og finishen er en verden til forskel for de mange, mange 3D printede cases man kan finde på nettet.

Savner man også nogle autentiske controllers, kan jeg varmt anbefale 8bitdo større controllers. De er en god kombination af Nintendo designet og funktionalitet man forventer fra en moderne controller (og de er trådløse)

Vi ender på et 9 tal og en Editor’s Choice award for et nemt og gennemført produkt, som enhver nørd der ikke er hoppet på ”Nintendo Classic” bølgen bør overveje.