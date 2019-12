AUTHOR :

Raijintek Ophion og Ophion EVO kabinetter introduceret

Raijintek har vi ved flere lejligheder haft forbi redaktionen på Tweak.dk, og nu melder Raijintek nye kabinetter klar til markedet. Denne gang bliver der tale om nye Ophion og Ophion EVO kabinetter, og er målet et small form factor computersystem, så kunne Raijintek Ophion Evo bestemt være et kig værd.

Ophion Evo måler sølle 375 x 174 x 290mm (DxWxH) og potentielt et ideelt kabinet til lokationen, hvor plads i overflod måske ikke er muligt.

Ophion og Ophion EVO kan til trods for deres fysiske formåen, stadig huse en full size 330mm GPU sammen med en standard ATX PSU. Ophion EVO understøtter tilmed topmonteret 240mm AIO kølere i et kabinet som kun er 17,4cm bred.

Kabinettet er udført i børstet aluminium på fronten, og hertil kommer to tool-less tempered glass sidpaneler og inkluderer ligeledes et PCIe 16x Riser kabel.

Raijintek Ophion specifikationer:

– Brushed Aluminum and tempered glass construction

– Front I/O includes USB 3.0, USB Type C Connector and LED power button

– -M-ITX Motherboard support

– Can accomodate a full size 330mm graphics card and standard ATX power supply

– Storage options for 1 x 3.5″ HDD or up to 3 x 2.5″ SSD

– Air cooling 2 x 120mm top mounted fans (25mm) and 1 x 120mm bottom mounted fan (15mm only)

– CPU Cooler Clearance 85mm

Ophion EVO Additional Features

– Storage options 1 x 3.5 HDD or up to 4 x 2.5 SSD

– Air cooling 2 x 120mm top mounted fans (25mm) and 1 x 120mm bottom mounted fan (25mm).

– Water cooling support 1 x 240mm AIO

– CPU Cooler Clearance 90mm

Image credit: Raijintek