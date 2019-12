AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-02-02 13:17:21

Crystal RGB Build - Årets første system build på Tweak.dk

Vi har planer om at lave flere system builds i år på vores YouTube kanal, og første bud er landet med fuld smæk på RGB LED lyset. Denne gang bygger vi i samarbejde med Corsair, som har stået for leverancen af lækkert hardware sammen med EVGA med et GTX 1080Ti SC2.

Vores YouTube kanal vokser stille og roligt, og en af de ting vi gerne vil lave mere af i fremtiden, er system builds. Både som showbuilds, for at vise noget af den lækre hardware vi får mulighed for at se på her på Tweak.dk, men også mere som guides og vejledninger til samling af systemer, vandkøling og meget mere. Vi har et par stykker planlagt allerede for 2018, og her kommer altså årets første.

Vores chefredaktør har manglet en opgradering af sit eget system, så det kan klare både arbejde og gaming, og resultatet er vores Crystal RGB Build. i samarbejde med Corsair.

Se med på YouTube og følg med i, hvordan systemet bliver til, når der skrues op for både power og RGB LED lyset.

Denne første build video, er som sagt ikke ment som en trin for trin guide, men lad os endelig høre fra jer, hvis I gerne vil have mere af denne slags, og også gerne hvis der er nogen specifikke ting som I kunne tænke jer vi lavede en guide til.

Der kommer også tilbud om at komme en tur i studiet på et tidspunkt, hvor vi bygger en maskine med en af jer foran kameraet.