AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-08-10 06:04:00

Projekt Noah - Del 2 - Vi bygger et AMD Ryzen system - inkl. overraskelse!!

I første del af vores Projekt Noah serie gennemgik vi de udvalgte hardware produkter, grunden til valget samt den basale opstart som montering af diverse dele på selve bundkortet. Vi er klar til anden del, hvor vi færdiggører projektet, og så gemmer vi på en lille overraskelse til Noah, som runder vores byggemand Bob projekt af.

Googler man diverse forums på nettet, ind- ud udland, så er der spørgsmål, der bestemt fylder mere end andre. "Hvordan bygger man en PC helt fra bunden unden erfaringer".

Det har vi samlet op på, og det er temaet for denne lille buildvlogs serie. Noah på 14 år er kommet til penge efter sin konfirmation, og vil gerne have samlet en ny computer til gaming og streaming.



Noah er næsten grøn på området, og vil gerne have forklaret konceptet bag at bygge en computer, og her har han altså strakt hånden frem imod Tweak.dk, som gerne tog mod opgaven for at hjælpe Noah.

Se med her i anden del af vores lille serie hvor vi når målstregen og får et samlet system ud af det. Du kan følge med på vores vores YouTube kanal hvor første afsnit selvfølgeligt også er at finde hvis du skulle være gået glip af det.

Der er naturligvis taget udgangspunkt i Noahs ønsker til hans kommende PC. Han har allerede en skærm og det øvrige tilbehør, så det er altså udelukkende selve computeren vi skal have samlet. Skærmen som han spiller på er med de meget alm. 1920x1080 opløsning og 60Hz.

Han spiller bl.a. spil som Overwatch, Ark Survival, Counter Strike, League of Legends, og han vil også gerne kunne streame, når han spiller. Derudover havde han også et ønske om et kabinet med et vindue og gerne RGB lys, så han kunne vise sin hardware lidt frem. Man skal ikke undervurdere lidt bling bling!

Valg af computer komponenter:



AMD Ryzen 5 1600

Hvis vi starter fra en ende af, så bliver hjernen en Ryzen 5 1600. I rene gaming benchmarks, bliver Ryzen stadig slået af Intel, men når vi tager streaming med i regnestykket, er Ryzen 5 1600 et super godt bud på pris og ydelse til vores budget og så burde vi kunne overclocke det en smule for at få klemt lidt mere juice ud af den.

MSI Core Frozr L

Selv om Ryzen 5 1600 CPU'en kommer med AMDs standard Wraith Spire køler, så valgte vi alligevel at opgradere den lidt med en MSI Core Frozer L køler. Det gjorde vi dels for at få lidt bedre køleegenskaber, men også for at peppe systemet lidt mere op, så den passer ind i systemets stil - selvfølgelig også med LED lys for at toppe af.

MSI B350 Gaming Pro Carbon

CPUen bliver parret op med MSIs B350 Gaming Pro Carbon. Det er et lille trin ned fra X370 platformen men stort set det eneste vi giver afkald på er muligheden for SLI eller Crossfire hvilket ikke er aktuelt i vores tilfælde her.

Corsair Vengeance LPX 16GB

Vi smider 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM i systemet. Så vi burde være dækket godt ind. med plads til at fylde op med tiden hvis der bliver brug for det.

MSI GTX1060 Gaming X 6GB

Grafikkortet blev et MSI GTX 1060 i 6GB udgaven. Det lander perfekt ned i vores budget og matcher stilen i kabinettet.

Western Digital Black M.2 NVMe SSD 256GB

På lagerfronten har vi til systemdisken valgt et Western Digital Black M.2 drev med 256 GB, og tilslutning via PCI-express NVMe. M.2 NVMe formatet er med til at give systemet en lynhurtig systemdisk, som gerne skulle få systemet til at føles lækkert og hurtigt selv i hverdags opgaver.

Western Digital Black 3,5” SATA 1TB

For yderligere lager, har vi taget et Western Digital Black drev i alm. 3.5 tommers SATA udgave og med 1 TB plads, så der burde være god plads til alle Noahs spil det første stykke tid.

EVGA 650BQ 650 Watt

Strømforsyningen er en EVGA 650BQ bronze certificeret strømforsyning på 650 Watt. Den er semimodulær, så vi kan slippe for noget af kabelrodet.

Phanteks Eclipse P400 (Black/Red)

Endelig bliver det hele samlet i et Phanteks Eclipse P400 i den sort/røde udgave med hærdet glas. Der får vi dækket ønsket om kabinet med vindue rigtigt fint ind, og kabinettet kommer med indbygget LED lys, som kan kobles til MSI Mystic Light, som vi har på bundkortet, så det burde samlet tingene rigtig fint.

På købstidspunktet kunne hele listen af hardware og en Windows 10 licens købes online med fragt til samlet 10.052 kr., så vi gik kun minimalt over budgettet.