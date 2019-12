AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-05-08 11:53:00

Unikitty Gaming PC Build; regnbuer og kattekillinger

PC gaming kan have en tendens til at være mørk og maskulin i såvel sammensætning af hardware og temaet for computerbyggeriet. I dagens PC build, er der skruet op for regnbuer og glitter for at strække vinger efter en anden målgruppe end vi typisk ser inden for blandt andet eSporten.

Der er ingen tvivl om, at der er et ret tungt overtag det mandlige køn inden for PC gaming, hvilket designet og stilen på meget gaming udstyr også bærer præg af.



Hvis man tager gaming som en mere bred helhed, og tager områder som mobil, konsol og generel håndholdt gaming med i ligningen, så har flere undersøgelser vist, at der faktisk flere kvinder end mænd der spiller på verdensplan.



Jeg er så heldig at dele husholdning med en kvinde, som nyder gaming i mange forskellige formater, men som unægteligt er en anelse mere lyserød i sin stil end jeg selv er.

Dette skabte lidt af fundamentet bag vores Unikitty Gaming PC Build, og vi giver vores besyv til en modvægt til det aggressive og mørke look, som meget PC hardware har, når det er målrettet gaming markedet.



Se videoen på vores YouTube kanal, hvor vi tager jer med igennem processen.

Temaet som blev valgt til det her build blev Unikitty aka Dansekat, som mange måske vil nikke genkendende til fra Lego filmene, og den spinoff tegnefilmsserie, der er blevet lavet efterfølgende.

Målsætningen var at lave en PC der kan klare det, som vi kunne finde på at smide efter den, men samtidigt holde den i en lille formfaktor frem for en stor brutal og maskulin gamer maskine i et fulltower.

Dermed sagt, at vores nyeste Unikitty build ikke beregnet til hardcore gaming, men til casual gaming i 1080p eller 1440p.



Unikitty systemet består af:



- AMD Ryzen 7 1700X

- ASUS ROG Strix X470-I Gaming

- 16 GB ADATA XPG Spectrix D80

- MSI RTX 2070 Gaming Z

- 240 GB Apacer Z280 M.2 NVMe PCIe SSD

- 500 GB Samsung 860 EVO SATA SSD

- SeaSonic Focus Plus 650 Gold

- Raijintek Ophion

Som det fremgår, er det meste af den hardware der blev valg til systemet, som standard ret mørkt, hvilket naturligvis SLET ikke passer ind i dagens tema.

Heldigvis er kabinettet fra Raijintek ret let at skille af i mindre dele, da stort set intet er nittet fast. Så det var bare et spørgsmål om at skrue tingene fra hinanden. Herfra var det let at gå til, og at få tingene malet i en mere passende farve til et Unikitty build.

Planen var fra day one, at gå i retning af en ret lys lyserød farve på de indre metal dele, så vi valgte at give delene en hvid grundmaling først, for at sikre en bedre bund for den kommende lyserøde farve.



Herefter kom den lyserøde farve oven på, og alle delene fik lov til at tørre natten over.

For at gå all in på temaet, skulle der selvfølgelig føjes glitter til. Alle de malede dele fik en omgang med en spraylim, og herefter så meget glitter, som de kunne bære. Da alt var tørret op, og eventuel løs og overskydende glitter blev børstet af, fik alle delene et lag klar lak for at forsegle tingene, og sikre at glitter stadset blev siddende så godt som muligt, og ikke ville ende andre steder i maskinen.

Siderne og fronten på kabinettet var en anelse lettere at gå til, da de blev beklædt med vinyl i en hvid farve med et smule sølvglitter mixet i. Det samme blev fronten på kabinettet, så den del var ret hurtigt overstået.

Sidste detalje ved kabinettet der blev ordnet, var støvfilterene i toppen og bunden. Disse malede vi guldfarvet, da den almindelige sorte farve de havde, så ikke ville passe til resten at temaet.

Da strømforsyningen i systemet også bliver ret synlig igennem det ene sidevindue, besluttede vi, at denne også skulle have en omgang, så den kom til at matche resten af systemet bedre.

Her blev den synlige del beklædt med det samme vinyl som siderne og fronten af kabinettet, og som en lille ekstra detalje, malede vi gitteret over blæseren i guld-finish. For igen at gå all-in på glitter temaet, blev midten af gitteret samt skruerne - dekoreret med pink Rhinestone stickers for waow effekt.

Guldfarven blev også brugt flittigt til andre dele i systemet, for at få dem samlet i det overordnede look. De to RAM moduler fra ADATA, var oprindeligt røde, der på ingen måde matchede systemet, og selv om de ikke bliver voldsom synlige i vores build, når det er samlet, fik de også en omgang guld. En operation, der krævede alt omkring blev dækket grundigt af for at sikre, der ikke kom maling på de elektroniske dele af modulerne.

En anden detalje vi valgte at tage med, men som faktisk slet ikke er synlig i det endelige system, da den er gemt dag fronten på kabinettet, er Samsung SSD’en. Denne blev beklædt med en guld vinyl overflade, og et Unikitty klistermærke for at give et gennemført look.

Det kan godt være at man ikke ser den slags små detaljer i det det komplette system, men vi synes det er at tage alle de små finesser med uden at skulle gå på kompromis.



Det er den ekstra lille prik over i’et, der får tingene til at føles lidt ekstra lækre til sidst.

Med alle delene tilpasset, var det sådan set bare at samle kabinettet igen, og så ellers få operativsystemet med videre installeret. Det er selvfølgelig altid med dertilhørende udfordringer, når man arbejder i et mindre kabinet, som Raijintek Ophion i den grad er. Heldigvis er det også ret åbent, så det var ikke alt for besværligt at få tingene på plads.

Med i Unikitty byggeriet kom to Corsair 120mm RGB blæsere i toppen af kabinettet, for at sikre et bedre airflow, da det ellers vil være mere eller mindre ikke eksisterende i kabinettet. Det kan lige nøjagtig lade sig gøre, men det gjorde naturligvis pladsen endnu mere trang, og betød, at vi skulle bruge en del tid på at sikre, at der ikke var noget, der gik imod blæserne.

Samlet set gik det ret problemfrit at bygge systemet i Raijintek Ophion kabinettet, og det endelige resultat, blev ret lækkert. Der skal efterfølgende bruges lidt tid på at føre og binde kabler osv. ned, da der ikke er mange steder de kan gemmes i et kabinet som Ophion.

Vi undrede os lidt over, at det er almindelige ATX strømforsyninger, som skal bruges, og ikke en SFX formfaktor i stedet for. Hvis det havde været tilfældet, havde der været meget bedre plads til kabler osv.



En anden udfordring vi måtte forholde os til undervejs var, at vi måske havde været en anelse for optimistisk, da vi gik efter at få et RTX 2070 kort bygget ind i systemet.

Der er godt nok fysisk plads til det, men det kom til at være SÅ tæt på glasset, at det havde svært ved at få luft nok, og under gaming, kom temperaturen op over 90 grader, hvilket selvfølgelig betød, at det ikke gav de bedste boost hastigheder.

Man skal altså være opmærksom på at vælge et kort med en køler der ikke er så høj, som det MSI kort vi havde mulighed for at inddrage. På den måde kan det få mere luft, da der er mere plads imellem kortet og glassiden. Reelt set ville et GTX 1660Ti eller lign. nok egentligt egne sig bedre til et system i den her størrelse, der er SÅ begrænset på pladsen.

Alternativt kan man, som i dette tilfælde, placere systemet, så man uden problemer kan fjerne sidepanelet på siden med grafikkortet. På den måde får kortet nok frisk luft, og temperaturene er ingen udfordring mere. Men denne option et er naturligvis ikke en mulighed for alle.



Samlet set så har det været et rigtigt sjovt projekt. Det har været et anderledes system at skulle tilrettelægge og udføre, og det har faktisk været rigtigt fedt at træde lidt væk fra de tanker, som vi normalt har, når vi planlægger og samler et system.

Resultatet er i vores optik blevet rigtigt fedt, og giver i den grad et anderledes look end de sidste mange systemer vi har sendt over disken. Her til trækker den vist på performance siden, og uden problemer de spil vi har kastet efter den indtil videre.



Slutteligt vil vi gerne høre fra jer, og om I eventuelt har ideer til kommende builds fra Tweak.dk