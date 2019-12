AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-21 09:06:26

Corsair fremviser en ny 1.6TB NX500 serie PCIe SSD

Corsair føjer en helt ny 1.6TB model til deres populære NVMe PCIe SSD Neutron NX500 serie, hvor toppen af poppen tidligere var tilgængelig i 400GB og 800GB varianter.

Corsair føjer en helt ny 1.6TB model til deres populære NVMe PCIe SSD Neutron NX500 serie, hvor toppen af poppen tidligere var tilgængelig i 400GB og 800GB varianter. Dermed løfter Corsair kapasiteten markant med tilføjelsen af deres nye Corsair Neutron NX500 SSD på 1.6TB.



Corsair Neutron NX500 er designet med samme HHHL (half height, half length) PCB, og Neutron NX500 benytter sig af en Phison E7 PCIe kontroller (PS5007-E7) sammen med Toshibas 15nm MLC NAND, og så drager Neutron NX500 fordel af et PCIe 3.0 x4 interface med en NVMe protokol.



Vi kigger naturligvis hurtigt i retning af performance på dette SSD-bæst, og her omtaler Corsair 3000MB/s læs og op til 2300MB/s skriv. Sammen med 300K IOPS læs og op til 270K IOPS skriv.

Som på sidste release i same serie, er Neutron NX500 også designet med et sort PCB, en stor aluminium heatsink samt en backplate.



Corsair krydrer herligheden med 5 års garanti. Prisen kan virke skræmmende på mange, da Neutron NX500 er prissat til US $1575/€1770/£1615, og dermed nok ikke blive at finde hos mange nørder under juletræet i år.