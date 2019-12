AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 13:53:45

Crucial MX500 Premium 2.5 tommer SSD frigivet

Med tidligere annoncering under CES, har Crucial nu søsat deres nye MX500 solid state drive (SSD) fra dagsdato. Der bliver denne gang tale om fire forskellige produkter, 250 GB, 500 GB, 1TB samt 2TB. Ens for alle er deres 2,5 tommer formfaktor, og alle er bygget med SATA 6 Gbps interface. Crucial MX500, er designet med brug af Microns anden generation 64-layer 3D TLC NAND flash sammen med en Silicon Motion SM2258 kontroller og en custom firmware fra Crucial.



Alle modeller inkluderes med fem års garanti, og prissættes som følgende; 250 GB/$80, 500 GB/$140, 1 TB/$260 og slutteligt 2 TB solid state drive (SSD) til $500.



Crucial skriver følgende:



The drives are capable of transfer rates of up to 560 MBs with up to 510 MB/s writes, and 4K random access performance ratings of up to 95,000 – 91,000 IOPS reads and writes says Crucial. Features of the drives include Dynamic Write Acceleration (SLC-cached writes), and Redundant Array of Independent NAND (RAIN).



Du kan læse mere HER