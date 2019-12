AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-13 09:16:24

En ny Seagate HDD roadmap omtaler 100TB inden 2025

Man må aldrig gå ned på lagerplads ifølge Seagate. Lagerspecialisten Seagate må i den grad fornemme fremtiden vil stille højere krav til lagerkapaciteter, og inden 2025 forventer de at have en 100TB disk klart til kunderne.

Man må aldrig gå ned på lagerplads ifølge Seagate. Lagerspecialisten Seagate må i den grad fornemme fremtiden vil stille højere krav til lagerkapaciteter, og inden 2025 forventer de at have en 100TB disk klart til kunderne.



For at nå i mål med en 100TB harddisk, vil Seagate inddrage HAMR teknologien (heat assisted magnetic recording), som de har udviklet på siden sidst i 90’erne. Seagate skulle være meget tæt på kommercialisering af HAMR, og vil derfor indenfor en overskuelig fremtid, kunne tilbyde større lagerkapaciteter end vi ser på nuværende tidspunkt.



De første produkter med HAMR forventes frigivet allerede i 2018, og en række af nye HAMR baseret diske forventes klar i 2020.



I et interview med Hexus foræller Seagate:



”There have been a lot of challenges making HAMR practical and reliable.

HAMR drive technology led to breakthroughs in making reliable near field transducers, in creating special high capacity HAMR media, and figuring out a way to put a laser on each and every head that is no larger than a grain of salt".



It is confident of producing a 20TB HAMR drive by the end of this decade.



Our roadmap suggests that PMR technology still has legs. Complementary technologies such as helium-filled drives, shingled magnetic recording, and multiple readers have helped extend the abilities available from PMR+. HAMR HDDs will debut towards the end of2018 / early 2019 (with 16TB+ drives) and helps steepen the incline in areal density over time”



Seagate arbejder på HAMR inden for få år resulterer i 50TB diske, og inden 2025 producere diske med 100TB.

Læs mere HER

Kilde & Billede

Hexus