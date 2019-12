AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-18 11:41:06

Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD med PCIe 4 introduceret

Gigabyte har introduceret sin nye Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, som er tilgængelig i 1TB eller 2TB kapacitet.

Gigabyte har introduceret sin nye Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD, som er tilgængelig i 1TB eller 2TB kapacitet. Med verdens første PCIe 4.0 × 4 kontroller, Phison PS5016-E16, som er bygget med en 28nm produktionsteknologi.

Den avancerede fremstillingsproces sikrer, at PS5016-E16 har nok compute power til ECC behandling, når den inddrager nyeste 3D TLC NAND flash.



PS5016-E16 har også otte NAND kanaler med 32 CE targits, DDR4 DRAM caching og en PCIe 4.0 × 4 grænseflade. Chippen understøtter NVMe 1.3 protokollen, LDPC fejlkorrektion og Wear Leveling og Over-Provision teknologier for at levere et pålideligt lagringssystem til den kommende Gen4 SSD.



Gigabyte fortæller selv:



“Compared with a plated M.2 heat spreader, new efficient copper heat spreaders with 27 fins add more surface area which improve thermal transfer from heating sources to obtain thermal balance sooner. Moreover, Optimized fin array design does great heat exchange with any direction of air flow. Both unique design make sure key components of PCIe 4.0 SSD to keep suitable working temperature under ultra high transfer rate.”



Specifikationer på Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD inkluderer:



– Form Factor: M.2 2280

– Interface: PCI-Express 4.0×4, NVMe 1.3

– Total Capacity: 2000GB*

– Sequential Read Speed : up to 5000 MB/s

– Sequential Write speed : up to 4400 MB/s

– Wear Leveling, Over-Provision technologies

– TRIM & S.M.A.R.T supported

– Fully Body Copper Heat Spreader

– Warranty: Limited 5-years



Læs mere HER

Kilde: Gigabyte & Billeder