AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-14 12:46:02

Gigabyte UD PRO SSD Series introduceret

Lidt uventet melder Gigabyte sig igen ind på SSD scenen med deres nye Gigabyte UD PRO SSD Series.

Lidt uventet melder Gigabyte sig igen ind på SSD scenen med deres nye Gigabyte UD PRO SSD Series.



Hardwareproducenten, som vi normalt kender fra områder som BRIX, bærbare, grafikkort, bundkort m.v. udvider dermed familien med en SSD serie.



Gigabyte UD PRO Series, er designet med en 3D NAND Flash hukommelse, og en high-speed, low power DDR3L buffer cache, for at kunne tilbyde optimeret læse og skrivehastigheder.

Ifølge Gigabyte, kan deres nye UD PRO SSD Series håndtere op til 500 MB/s på læsehastigheden. UD PRO SSD Series lanceres i 256 GB og 512 GB versioner, og med på vejen forklarer Jackson Hsu, Deputy Director of the GIGABYTE Channel Solutions Product Development Division:

“SATA interface SSDs are mainstream and have a considerable development history. The challenge is to develop a product of exceptional quality that stands out from the rest. GIGABYTE UD PRO series SDDs are a testament to our strict adherence to producing high quality products. With DDR3L RAM, 3D NAND Flash memory, 256 GB or 512 GB storage capacity selections, UD PRO series SSDs offer users a high performance, high stability, and high capacity product choice, without sacrificing flash memory or performance.”



Features på UD PRO Series indkluderer:



– Form Factor: 2.5-inch internal SSD

– Interface: SATA 6.0Gb/s

– Total Capacity: 512GB*

– Warranty: Limited 3-year

– Sequential Read speed : up to 530 MB/s

– Sequential Write speed : up to 500 MB/s

– Toshiba 3D TLC NAND Flash offers blazing speed, high capacity & enhanced reliability

– External DDR3 DRAM Cache for Better Sustain Speed

– TRIM & S.M.A.R.T supported