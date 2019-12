AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-25 11:36:21

Intel Optane kan nu købes til $44 for 16GB versionen

Første omtale ramte i marts 2017, og nu har Intel så åbnet op for deres første consumer-grade 3D Xpoint Intel Optane RAM enhed.

Første omtale ramte i marts 2017, og nu har Intel så åbnet op for deres første consumer-grade 3D Xpoint Intel Optane RAM enhed. Denne gang er målet at peppe dit allerede eksisterende lager og system til nye højder til et ganske fornuftigt budget.



I første omgang tilbyder Intel deres Intel Optane Memory 16GB module til $44 eller en 32GB version for $77.



Nedestående video viser, hvad der ligger bag det nye tiltag fra Intels side med deres første consumer-grade 3D Xpoint Intel Optane RAM.



Selv skriver Intel:



This game-changing technology intelligently accelerates new 7th Gen Intel® Core™ processor-based systems while affordably maintaining mega-storage capacity, to deliver a responsive computer experience with short boot times, fast application launches, extraordinary gaming, and responsive browsing.



Optimize your computer responsiveness from system boot to application launch. Intel® Optane™ memory is a smart and adaptable system accelerator that adjusts to your computing tasks making everything you do faster, smoother, easier. Its intelligent software automatically learns your computing behaviors to accelerate frequent tasks and customize your computer experience.



Læs mere HER

Credit: Intel

Image credit: Intel