PUBLISHED : 2018-08-13 09:03:40

Intel fremviser deres første 32TB SSD udformet som en lineal

Designet er hvad man godt kan betegne som særpræget, og Intel omtaler deres nye 32TB SSD med “world’s densest, totally silent solid state drive”

Grundet det ret alternative design, kan Intel spække produktet med hukommelseschips på hvad der svarer til en normal dansk lineal størrelse.



SSD’en er bygget med Intels egen NAND teknologi, og her giver det altså producentens mulighed for at stable hukommelsesceller ovenpå hinanden i et ekstremt tynd lag for at opnå imponerende 32TB lagerplads.



Intels lineal form factor, blev første gang præsenteret i 2017, og siden har Intel udviklet på deres nye koncept, som især har haft fokus på termisk effektivitet og størrelsen på lageret.

Den nye SSD er ikke henvendt konsumer segmentet men servere og datacentre. Sidstnævnte gennemgår disse år en overhaling mht. udskiftning af pladediske til SSD enheder – især for at nedbringe varmeudviklingen forbundet med gammeldags pladediske. Ifølge Intel, vil deres nye super SSD kun kræve en tiendedel strøm sammenlignet med konventionelle solid state drev og fylde en tiendedel fysisk.



Med Intels nye 32TB SSD, sætter de hårdt ind for at sidde på tronen inden for et meget økonomisk lukrativt marked.

Image credit: Intel