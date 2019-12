AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-11 07:50:01

Intel frigiver specs på deres super hurtige Optane Memory H10 SSD

Intels Optane Memory H10 SSD forventer et snarligt release ind på blandt andet nyere ultrathin notebooks inden for kort tid. Intel har løftet sløret for specifikationerne for deres lynhurtige H10 SSD, så vi kan få indsigt i, hvorfor H10 er unik.

H10 er en 2-in-1 SSD, som kombinerer Optane Memory M10 og deres Intel 660p Quad Level Cell (QLC) SSD i en M.2 form faktor, og groft sagt vil M10 agerer cache for QLC. Intels Rapid Storage Technology Software star her til for caching data. Denne kombination overvinder den udfordring, Intel har haft med at montere andre Optane produkter i ultratynde bærbare computere.



Optane Memory H10 SSD’en udbydes I tre varianter - 256GB, 512GB, og en 1TB QLC NAND. 256GB versionen bygges med 16 GB Optane lager, 512GB og 1TB modellerne med 32GB Optane lager.



Ens for alle er et single-sided M.2 design, og modulerne vil have PCIe 3.0 x4 NVMe interface. Optane og QLC kontrolleren vil dele PCIe lanes.



Det nye super drev understøtter læsning og skrivning fra Optane og QLC kontrolleren samtidigt. Hver kontroller, er i stand til at håndtere op til 2 GB / s sekventiel læses alene, men Intel hævder, at H10 vil kunne ramme 2,4 GB / s med softwarens koordinering internt.



I/O rate på H10 tilbyder 32k random read IOPS, og 30k write IOPS samt 55k IOPS r/w.

Ifølge Intel har begge SSD kontrollere etcifret mW strømforbrug, når de er i idle, så den samlede L1.2 er mindre end 15mW.



Producenten påpeger et par forbehold for at kunne udnytte H10. Her finder vi via specifikationslisten, at du skal have en Kaby Lake eller nyere, for at kunne udnytte deres Optane Memory H10 SSD.



Intel fortæller:



“H10 will require a host slot that provides all four PCIe lanes. Additionally, the port will have to support operating them as two 2-lane ports. Optane Memory H10 also requires Intels upcoming RST version 17.2 drivers for caching of course”



H10 formoder vi indtræder I blandt andet 300-series PCH og 8th Generation Core U mobile processorer ved lancering.



Alle Optane Memory H10 SSD varianter kommer med Intels 5 års garanti.

Kilde & Billeder

Intel, businesswire