AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-05 08:03:50

Kingston annoncerer A1000 M.2 PCIe Gen3 x2 NVMe solid state drev

Kingston har annonceret deres nye A1000 PCIe NVMe SSD, som ifølge producenten, er i stand til at fordoble ydelsen mod en SATA enhed. Den nye A1000 PCIe NVMe SSD, bliver frigivet i 240GB, 480GB og 960GB versioner med en standard M.2 2280 formfaktor med et PCIe Gen3 x2 NVMe interface.

De nye entry-level Kingston A1000 modeller, benytter sig dermed af en standard M.2 2280 enkeltsidet formfaktor med et PCIe NVMe Gen3 x2 interface, men ved at krydre det med en kombination af en Phison 5008 og 3D TLC NAND, kan Kingston opnå en sekventiel læsehastighed op til 1500MB/s mens skrivehastigheden afhænger af modellen man besidder.

Her omtaler Kingston hastigheder på 800MB/s for 240GB, 900MB/s for 480GB og 1000MB/s for 960GB modellen.



Random 4k læse/skrive peaker ved 100k/80k IOPS for 240GB, 100k/90k IOPS for 480GB og 120k/100k for 960GB modellen.



MTBF is set at 1 million hours and the A1000 SSDs come with 5-year warranty with endurance (TBW) of 150TB for the 240GB, 300TB for the 480GB and 600TB for the 960GB model.



Altså ret potente specifikationer for såkaldte entry-lever enheder.

Priserne har været lidt besværlige at finde rundt i, men det tyder på A1000 har en MSRP $119.60 for 240GB modellen, $218.40 for 480GB og slutteligt $403 for 960GB, og alle er listet hos Amazon.com

EU priser sættes til €99 for 240GB, €179 for 480GB og €339 for 960GB modellen.