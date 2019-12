AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-20 15:47:41

Samsung lancerer verdens største SSD

Sammenligner man performance på SSD vs. Pladediske, så trækker SSD uden tvivl de længste strå. Med dette sagt, er SSD enheder også oppe i et andet prisleje, hvis man kigger solitært på antallet af GB på en SSD mod prisen på almindelige harddiske.

I samme boldgade, har Samsung nu annonceret verdens største SSD mht. lagerstørrelse, og i samme omgang har producenten proklameret verdens dyreste SSD tilmed er røget i masseproduktion.

Samsung forklarer deres nye PM1643 SSD tilmed er markant hurtigere end modellen den tager over fra.



PM1643 is the industry’s largest capacity Serial Attached SCSI (SAS) solid state drive on the market



Samsung skriver



“Samsung Electronics, the world leader in advanced memory technology, today announced that it has begun mass producing the industry’s largest capacity Serial Attached SCSI (SAS) solid state drive (SSD) – the PM1643 – for use in next-generation enterprise storage systems. Leveraging Samsung’s latest V-NAND technology with 64-layer, 3-bit 512-gigabit (Gb) chips, the 30.72 terabyte (TB) drive delivers twice the capacity and performance of the previous 15.36TB high-capacity lineup introduced in March 2016.”



Du kan læse resten af historien via linket.