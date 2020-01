AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-05 10:56:03

Seagates 16TB harddisk er nu tilgængelige på markedet

Solid state drev er stadig det ideelle valg til ydeevneorienterede applikationer, men hvis det er kapacitet du jagter, er traditionelle plade harddiske stadig en oplagt mulig set på pris vs. lagerstørrelse.

Roterende harddiske anses af det brede publikum for at være passé, men der gøres stadig store fremskridt for at skubbe grænserne for kapacitet til nye højder inden for de traditionelle harddiske. Seagates nye 16TB drev er et perfekt eksempel på dette.



Datalagringsfirmaet udtalte tirsdag, at ankomsten af Exos X16 HDD, et 3,5-tommer 7200 RPM drev designet specielt til virksomhedsapplikationer, vil sætte fornyet fokus på den gammeldags harddiske.



Mere gældende for den gennemsnitlige forbruger, annoncerede Seagate i samme omgang også sine IronWolf og IronWolf Pro 16TB drev til henholdsvis hjemme- og småkontorer, NAS systemer og små-medium forretningsmiljøer.

IronWolf drevet kommer med en tre års garanti og er ideel til sikkerhedskopiering, fjernadgang og fildeling, mens Pro varianten leveres med fem års garanti og er beregnet til miljøer med tungere worksloads.



Begge IronWolf modeller har 256 MB cache og bruger et SATA 6Gb / s interface.



Seagates Exos X16 16TB HDD kommer med et prisskilt på $ 629 MSRP og kan købes fra i dag. IronWolf og IronWolf Pro er også på lager og her lyder prisen på henholdsvis $ 590,80 og $ 650,58.

Kilde & Billeder

