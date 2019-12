AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-03 13:44:00

USB-stikket kommer dig til undsætning

Folk er aldrig helt blevet enige om, hvad USB-stikket skal kaldes, men der er imidlertid bred enighed om, at det er et meget brugbart stykke hardware. Hvis det kniber med lagringspladsen, eller hvis du har brug for en backup, så står USB’en altid til tjeneste. Mange vælger i dag at benytte sig af skyen, hvilket også er en ganske fornuftig løsning hvad angår fillagring. Det fordrer dog samtidig en internetforbindelse, og selvom den måske umiddelbart altid synes at eksistere, så kan du altså stadigvæk komme ud for det problem, at forbindelsen ryger. Her kommer et old school USB-stik dig til hjælp på den gode gammeldags facon, hvorfor det er essentielt altid at være i besiddelse af et fornuftigt stik. Hvis du læser med her, kan du forhåbentlig putte lidt ekstra og nyttig viden omkring USB-stik i rygsækken, så du kan finde det optimale stik, der opfylder dine professionelle behov.

Værd at vide

Man skal ikke langt tilbage, før USB-stikket var utilstrækkeligt i forbindelse med lagring, da der sjældent var plads til mere end et par få filer. Sådan forholder det sig imidlertid ikke i dag, og selvom du måske ikke har brug for USB-stik i TB-klassen, så kan du sagtens finde nogle fornuftige stik med et højt antal GB, således at stikket næsten fungerer som en lille og mobil ekstern harddisk. Når du har fundet en passende kapacitet, skal du huske ikke at begå den huskefejl, hvor du glemmer at kigge på overførsels- og skrivehastighed. USB-standarderne er kommet et godt stykke vej, siden de første gang så dagens lys. USB 2.0 er stadigvæk den mest langsomme i flokken og skrivehastigheden bevæger sig yderst sjældent over 30-40 MB i sekundet. 3.0 rammer omkring 500-600 på MB/s, som er udmærket. I professionel sammenhæng bør du dog overveje den lidt nyere spiller på markedet i form af version 3.1 C, som ca. har dobbelt hastighed i forhold til 3.0. IT-miljøet er samtidig relativt enige om, at 3.1 C er fremtiden hvad angår stik og port. Står du og mangler et fornuftigt stik, kan du finde et stort udvalg af USB-stik ved at følge linket.



Fornuftig hjælp

Hvis din harddisk står af, så er USB som bekendt en af mange backupmuligheder. Hor mange vælger en cloud-løsning, når de skal redde uvurderlige data. Ulempen i denne forbindelse er et begrænset antal GB og nødvendigheden for en internetforbindelse. Det er derfor hensigtsmæssigt at have USB-stikket i baghånden, hvis det skulle gå galt. Datasikkerhed er en bekymring for mange, og disse eksisterer også i forbindelse med cloud-løsninger. USB fjerner bekymringen og kan garantere fuldkom af men datasikkerhed, når det kommer til backups af vigtige data. Hvis det drejer sig om transportable programmer, kan USB-stikket også være til hjælp, såfremt du skal tilgå en anden computer end din egen. Mange af de nye programmer er udviklet til at køre direkte fra USB’en, så du skal blot klikke på EXE-filen, og så kører programmet uden at efterlade nogen form for aftryk på computeren.