AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-21 11:47:13

Western Digital Black SN750 NVMe SSD introduceret

Western Digital har introduceret deres nye Western Digital Black SN750 NVMe SSD, som udbydes i 250 GB for $80, 500 GB for $130, 1 TB for $250 og 2 TB for $500.

WD Black SN750NVMe SSD tilbyder fem års garanti og op til 600TBW (udholdenhed) for 1TB modellen, og op til 1200TBW på 2TB modellen.



Det nye solid state drive (SSD) lager fra Western Digital kan håndtere sekventielle overførselshastigheder op til 3470 MB/s læse på 500 GB og 1 TB modellerne. 250 GB versionen med op til 3100 MB/s læse og 2 TB med op til 3400 MB/s.



Sekventielle overførselshastigheder på skriv er op til 3000 MB/s for 1 TB, op til 2900 MB/s på 2 TB, op til 2600 MB/s for 500 GB og slutteligt op til 1600 MB/s for 250 GB. 4K random-access tallene peaker ved 515,000 IOPS.



WD Black fortæller:



”The heatsink version will be available globally in Spring 2019 in select Western Digital retailers, e-tailers, resellers, system integrators and distributors”



Læs en test af Western Digital Black SN750 NVMe SSD HER



Billede & Kilde

WCCFTech