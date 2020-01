AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-05-28 07:35:00

Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB

Hvis du er en aktiv udendørs fotograf, der gerne vil have 100 procent styr på sine billeder på farten, eller du blot har brug for en ekstern harddisk, der kan tåle et hårdt miljø, så er det nu, du skal læse med. Her på Tweak.dk redaktionen har vi nemlig fået æren af at kaste blikket på Western Digitals My Passport Wireless SSD.

Western Digital har været med på lagermarkedet siden 1970, og de er derfor efterhånden ved at være veteraner indenfor udviklingen af diverse harddiske, SSD'er og andre diskpladsenheder. Denne gang skal vi kigge på My Passport Wireless SSD 500 GB, der er en ekstra holdbar ekstern SSD, som kan klare lidt af hvert.

De tekniske specifikationer:

MY PASSPORT WIRELESS SSD

• Built-in SD™ 3.0 card reader with one-touch copy button

• Durable, shock-resistant SSD inside

• All-day battery life (up to 10 hours)

• Wirelessly stream 4K videos and view photos

• Import from USB card readers

• Built-in power bank to charge mobile devices

• RAW file preview support

Capacity:

2TB, 1TB, 500GB

Interface

SD 3.0 card slot

802.11ac/n Wi-Fi

USB 3.0

USB 2.0 (for importing)

Package Contents:

My Passport Wireless SSD device

Drop-protection bumper

USB cable

USB power adapter

My Passport Wireless SSD 500 GB enheden kommer i en papkasse, som omslutter den eksterne SSD ganske fint. Med til Wireless SSD får man også en 110/220 volt converter, et USB 3.0 kabel og diverse papirer.

Selve My Passport Wireless SSD enheden er pakket ind i et fleksibelt gummicover, der skal beskytte enheden, når man er på farten.

Tager man My Passport Wireless SSD ud af sit gummicover, står man tilbage med den egentlige eksterne SSD. Her kan vi se, at Western Digital har valgt en yderst diskret tilgang til farvevalg, hvilken vil gøre det relativt nemt at få enheden til at blende ind i stuealteret.

På fronten af enheden finder vi oplysninger om enheden indbyggede Wi-Fi, så man kan tilgå data på ens eksterne SSD via Western Digitals egne mobilapps.

Af tilslutningsmuligheder kommer Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB med USB 2.0, USB 3.0 og SD kort indgang. Derudover har den også en SD Card knap, som ved et enkelt klik importerer billeder fra et tilsluttet SD kort med hastigheder op til 65 MB/sekund.

Her ser I Western Digital My Passport Wireless SSD med den medfølgende 220 volt converter tilsluttet.

Hvis man er på farten, og ens mobil er ved at løbe tør for strøm, så er My Passport Wireless SSD måske redningen. Batteriet i enheden er nemlig på 6700 mAh, hvilket er nok til at oplade de fleste telefoner 100% og stadig efterlade ens SSD med mere strøm til at håndtere ens billeder.

I skal ikke snydes for nogle billeder af Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB i udendørs omgivelser.

Software:

Windows installation

Installationen af WD Apps følger en helt standard InstallShield Wizard, og med nogle få klik er man i gang.

WD Backup

WD Backup softwaren bruges til at lave automatisk backup på timebasis af bestemte mapper. Her er det op til brugeren selv at oprette backup skemaer, hvorefter der konstant vil blive lavet omtalte backup.

Opsætningen af backup planer er også lige til. Man trykker bare "Add Backup Plan" og indstiller de biblioteker, der skal laves backup af. Man har også her mulighed for at vælge, hvor der skal laves backup til.

Benchmarks:

Testsetup

Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB

VS:

ASUS X299-E ROG Strix Gaming

Intel Core i9-7900X

32 GB Crucial Ballistix 3200 MHz DDR4

Samsung EVO 960 NVMe SSD 250 GB

Samsung EVO 850 Pro 500 GB

Samsung EVO 750 250 GB

Seasonic Platinum 850 Watt PSU

Testsoftware

Anvil Storage

ATTO Disk Benchmark

CrystalDiskMark

Windows Stifinder

Anvil Storage Utilities

Anvil er et software, der bruges til at benchmarke SSD'er med. Det måler både dataoverførselshastigheder og IOPS. Vi får nogle ganske fine hastigheder over USB 3.0 interfacet, og det giver da absolut muligheder for lynhurtige overførsler.

ATTO Disk Benchmark

ATTO er ligeledes et stykke benchmarking software, der sender data frem og tilbage til ens testemne. Her sender vi en 256 MB pakke frem og tilbage i pakker fra 512 byte og op til 64 MB stykket. ATTO giver faktisk nogle endnu bedre hastigheder, hvilket er ganske fint. Men jeg forventer dog ikke, at SSD'en opnår helt de samme hastigheder i virkelig brug.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark sænker forventninger lidt igen med hastigheder, der ligner Anvils mere. Ikke at det er dårlige resultater. Det er mere end fint.

I de virkelige dagligdagstests ender hastighederne alligevel lidt under de syntetiske, men vi får stadig væsentligt bedre overførselshastigheder, end hvis vi havde anvendt en ekstern harddisk med pladedisk.

Pris:

I skrivende stund, den 24/5-2018, er Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB set med et prisskilt på 2.271,00 kroner.

Konklusion:

Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB enheden er en af de noget dyrere eksterne diske, men vi får her også helt andre muligheder, så det er en af de tilfælde, hvor man får, hvad man betaler for. Man får en SSD, der kan tåle det mere hårde udendørs liv, og med indbygget Wi-Fi bliver det muligt at udnytte ens smartphones mange muligheder via Western Digitals mobile apps. Med den indbyggede kortlæser bliver alle former for backup af billeder så nemt som et enkelt klik. Western Digitals egen software er ydermere ganske nemt at bruge. Hvis jeg skal finde noget negativt at sige, må det være, at testen i dagligdagen ikke gav helt de samme resultater, som de syntetiske gjorde. Eftersom vi snakker eksterne harddiske, så kan jeg heller ikke undgå at tænke på, om det måske var på tide med USB 3.1 i enheder som disse? Kombineret med et noget højt prisskilt for 500 GB SSD, så ender jeg dermed med at give Western Digital My Passport Wireless SSD 500 GB en fin score på 8 og en Great Product Award. Awarden har jeg valgt at give, fordi det stadig er et super fint produkt.

Godt:

Ekstra holdbar; velegnet til udendørslivet

Indbygget SD kort læser

Indbygget Wi-Fi

Masser af backup funktioner

Knapt så godt:

Benchmarks var lidt svingende i resultaterne

Noget højt prisskilt for 500 GB SSD

Score: 8 + Great Product Award