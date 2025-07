KIOXIA Exceria PLUS G4 - PCIe 5.0 M.2 SSD

KIOXIA er klar med deres første consumer M.2 på PCIe 5.0 platformen. Det er, som navnet antyder, den fjerde generation af deres Exceria Plus serie. Vi tager et kig på, hvordan de klarer sig på den “nye” platform.

4 jul. 2025 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale specifikationer

Capacity: 2000 GB (1863 GB usable) - 48 GB additional overprovisioning

2000 GB (1863 GB usable) - 48 GB additional overprovisioning Controller: Phison E31T

Phison E31T Flash: Kioxia 218-Layer 3D TLC BiCS8

Kioxia 218-Layer 3D TLC BiCS8 DRAM: N/A, but 64 MB HMB

N/A, but 64 MB HMB Endurance: 1200 TBW

1200 TBW Form Factor: M.2 2280

M.2 2280 Interface: PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0

Vi har modtaget Exceria Plus G4 i en 2TB version, men den findes også i en 1TB version.





En tur rundt om KIOXIA Exceria Plus G4

M.2 formfaktoren er ikke ny, og som en standard er der jo ikke så meget at sige om KIOXIA Exceria Plus G4, der er en helt almindeligt M.2 SSD i 2280 størrelsen.

Der er ingen stor heatsink eller andet med, som vi har set på tidligere M.2 SSD’er vi har haft til test. Alle komponenter er placeret på den ene side af printpladen. Det er den side, som typisk vil have kontakt med evt. heatsinks på et bundkort, så der er hjælp at hente der til køling.

KIOXIA angiver selv den maksimale læsehastighed til 10.000 MB/s, mens skrivehastighederne i KIOXIAs egne tal ender på 8.200 MB/s





Testen

Vi springer hastigt videre til testen, som alt andet lige er det som ender med at være det vigtigste.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:





Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000





CrystalDiskMark

Første trin på vores benchmarks er som altid CrystalDiskMark, som er en god standard inden for lager benchmarks.

Som vi kan se på resultaterne her, så leverer KIOXIA til fulde de annoncerede hastigheder og tilmed lidt til. Det er naturligvis svært at være utilfreds med, og det er naturligvis i den retning vi gerne ser tingene bevæge sig.





ATTO Benchmarks

Tager vi turen forbi ATTO Benchmarks, så lander KIOXIA Plus G4 en smule under det annoncerede. Det er dog ikke med meget, og funktionelt lander det reelle resultat nok et sted i midten, med variationerne baseret på den måde, som de to stykker software kører deres respektive benchmarks.

Under mine benchmarks toppede KIOXIA Plus G4 med en temperatur på 80°C under full load når det var placeret under de indbyggede heatsinkplader, som findes på vores bundkort. Det er omkring den temperatur, at man normalt vil se NAND Flash begynde at nedtrappe hastighederne, så jeg blev nysgerrig på om bedre køling ville give bedre resultater.

Så jeg kørte endnu en test med CrystalDiskMark, men denne gang med aktiv køling på KIOXIA Plus G4. Her toppede temperaturen under testen på 41°C så altså næsten en halvering.

Det var dog ikke noget, der affødte meget bedre resultater. Det tyder altså på, at KIOXIA har tunet Plus G4 til at yde som annonceret, selv under mere temperaturbegrænsede forhold.

Det er dog måske værd at have med i sine overvejelser, hvis man skal bruge KIOXIA Plus G4 i situationer hvor det vil være under load i længere tid. Ikke pga hastighederne men for at forlænge levetiden på drevet.

Det ses også i forhold til andre PCIe 5.0 M.2 SSD’er, som lander med højere annoncerede hastigheder, stort set altid leveres med indbyggede og til tider ret store heatsinks.

Hvis du vil holde øje med sundhedsstatus på dit KIOXIA drev, har de også lavet deres KIOXIA SSD Utility software. Læs mere om det her.





Pris

Jeg kan i skrivende stunde finde KIOXIA Plus G4 med en online pris på lige over 1500 kroner





Konklusion

KIOXIA har med Plus 4G M.2 SSD leveret et produkt, der rammer de lovede hastigheder. Det er ikke hastigheder i toppen af PCIe 5.0 segmentet. Det er dog hastigheder, som til langt de fleste brugere vil være mere end rigeligt.

KIOXIA har designet en M.2 SSD, som er designet til at kunne bruges i de fleste systemer. Det er muligt at få PCIe 5.0 M.2 SSD’er, som leverer højere hastigheder. Det er dog på bekostning af størrelsen, da dette kræver ret massive heatsinks, hvilket betyder at de ikke kan bruges i alle systemer.

Prismæssigt lander KIOXIA Plus G4 i samme leje som andre lignende M.2 SSD’er fra konkurrenter som fx Corsair.

Det er dog værd at huske på, at man får ret meget lager for pengene, hvis man træder trinnet ned fra PCIe 5.0 til PCIe 4.0. Den tidligere tredje generation af PLUS serien fra KIOXIA kan findes til omkring 900 kroner. Det vil for de fleste være en mere fornuftig løsning i forhold til pris vs ydelse, specielt til almindelige hverdagsopgaver som fx gaming.

Er man ude efter de højere hastigheder, som PCIe 5.0 tilbyder, så er KIOXIA PLUS G4 dog et fornuftigt bud på en PCIe 5.0 M.2 SSD. KIOXIA leverer hvad de lover til en fornuftig pris i PCIe 5.0 feltet, og parrer det op med fornuftig software hvis man har brug for det.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Safe Buy Award for et solidt PCIe. 5.0 produkt, som leverer det lovede til en god pris og kan bruges i alle systemet, uden at man får problemer med en stor heatsink.





Fordele

Leverer uden problemer de lovede hastigheder

Ikke behov for yderligere køling





Ulemper

Intet nævneværdigt