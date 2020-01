AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-12 09:32

Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD annonceret

Western Digital er i stand til at levere op til fire gange hastigheden på SATA SSD'er med den nye WD Blue SN550 NVMe SSD.





Nutidens indholdsskabere bruger datalagring i stadig stigende hastigheder, og uanset om det fungerer med 4K / 8K-video, store dokumentfiler eller lagringsintensive applikationer, kræver disse digitale miljøer pålidelig ydelse, holdbarhed, hastighed og kapacitet, som NVMe interface er i stand til at levere.

Ifølge Forward Insights forventes NVMe at tegne sig for mere end 75 procent af den lagring, der er sendes ud til pc-segmentet i 2021. Ved at udnytte den påviste pålidelighed af Western Digitals NVMe-produktportefølje, er WD Blue SN550 NVMe SSD bygget til at tackle disse fire strenge krav, omdanne dem fra problembørn og til kreativ produktivitet.

“Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD Announced – Up To 4X The Speed"Taking an NVMe-first approach can speed up system performance tremendously. This translates to less time waiting on data, so creators can work smarter, not harder, to increase both output and potential income," lyder det fra producenten.

Uanset om du arbejder, skaber, gamer eller behandler store mængder data, kan WD Blue SN550 NVMe SSD levere over fire gange hastigheden på Western Digitals hurtigste SATA-drev. Med øgede interne hastigheder, bringer dette en bedre samlet computeroplevelse for multitaskere og ressourcetunge applikationsbrugere, der ønsker et hurtigt og responsivt system til at tackle hårde arbejdsbelastninger.

Derudover muliggør et opgraderet termisk design ultra-responsiv pc-ydeevne og vedvarende ydelse under intens brug.

Western Digital WD Blue SN550 fås i kapaciteter fra 250 GB til 1 TB i en M.2 2280 formfaktor. Hertil kommer annoncerede 4X læsehastigheder over nuværende SATA SSD'er med op til 2.400 MB / s og 5-års begrænset garanti.

Priserne er endnu ikke opgivet ved danske forhandlere.





Kilde & Image credit:

Western Digital