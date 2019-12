AUTHOR :

[CES 2018] Razer præsenterer Mamba HyperFlux og Firefly HyperFlux med trådløs opladning

Consumer Electronics Showet har fået et nyt Razer medlem. Vi så i går deres lancering af deres nye Nommo serie, Project Linda, en delvist nøgen laptop, som skal virke som en dockingstation for deres Razer Phone.

Nu bliver vi præsenteret for Razer Mamba HyperFlux og Razer Firefly HyperFlux, en trådløs gamingmus og dertilhørende musemåtte. Netop trådløse gaming mus, har fokus på at holde strøm så længe det er muligt, så du ikke konstant skal oplade. Det prøver Razer at kompensere for med integration af HyperFlux.



Ved at udstyre musemåtten på denne måde, kan HyperFlux teknologien oplade muse mens den er i brug, og derved ender du aldrig ud med en computermus der løber tør for strøm. Det smarte er, at Razer Mamba HyperFlux ikke er udstyret med et konkret batteri som vi normalt kender det, den oplader on the fly via et magnetisk felt på Razer Firefly HyperFlux. Som vi kender det fra Qi, så kræver det produktet placers på et udvalgt område for at kunne lade, og det er især her Razer skiller sig ud med real-time opladning.



“While other companies have attempted to do wireless charging for mice, they have been unable to achieve true wireless power as their mice still need a battery to be charged,” Razer chief executive officer Min-Liang Tan said in a statement. “HyperFlux Wireless Power Technology is a game changer in the world of wireless gaming. Gamers are no longer held at the mercy of a battery or cable. Instead, there will be true wireless freedom with a cordless gaming mouse that’s the same weight as a wired mouse.”

Razer Mamba HyperFlux gamermusen, kommer med en 16,000 DPI 5G laser sensor, og kan håndterer en acceleration på 50G. Her til kommer 1,000 Hz rate med a 1ms response tid.

Producenten udstyrer også Razer Mamba HyperFlux med Chroma RGB med op til 16,8 millioner muligheder for tilpasning efter eget ønske.



Razer Mamba HyperFlux lanceres i første kvartal til en pris på $250, som gør den $100 dyrere end standard versionen af den nuværende Mamba. Her skal vi så have i tankerne Razer inkluderer Firefly HyperFlux med den nye opladningsteknologi.