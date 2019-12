AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-02-22 10:30:00

Gamer mus X2 HARADA

Vi skal i denne test kigge nærmere på en producent som jeg personligt mener får for lidt opmærksomhed her hjemme i Danmark. Jeg taler om producenten X2 som holder til i Holland. Vi har før kigget på kabinetter fra dem, men skal denne gang se nærmere på en af deres gamer mus. Nærmere betegnet har vi fået deres HARADA gamer mus til test.

Vi skal i denne test se nærmere på en producent som det efter hånden er længe siden vi sidst har hilst på. Sidste gang vi kiggede på producenten X2, var det et par af deres kabinetter der var en tur på vores testbænk. I dag går vi andre veje, og tager et nærmere kig på en test af deres gamer mus, ved navn X2 HARADA. Der er tale om en gamer mus med AVAGO sensor og Omron kontakter, så allerede her tegner det godt.

Der ud over er hele basen på HARADA lavet i aluminium, hvilket siger lidt om hvilket kvalitetsniveau vi har med at gøre. Så lad os ikke spilde tid, men kaste os ud i gamer mus testen.

X2 HARADA Specifikationer

Vi har været en tur forbi X2´s hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer der ude bag skærmen. Nedenfor her, finder i alle specifikationerne på HARADA musen:

Dimensioner: 12,9 x 7,7 x 4 cm

Vægt: 180 gram

Kabellængde: 1,8 meter

Tilslutning: USB

Materialer: ABS plastik og aluminium

Antal knapper: 7

LED lys: Ja, rødt

Kontakt type: Omron

Indbygget hukommelse: 64 Kb

AVAGO A9800 photoelectric chipset/sensor – for præcise bevægelser

DPI hastigheder: 1200/2400/4800/6200/7400/8200

Pollingrate: 125/250/500/1000 Hz

Maksimal acceleration: 30g

X2 HARADA - Hvad finder vi i kassen?

På fronten af kassen finder vi et billede af en samurai, samt teksten ”Precission Gaming Mouse” – hverken model navn eller billede, lidt spøjst? Bagsiden på kassen byder på en række features/specifikationer og det samme gør siderne på kassen, som desuden er ret lille sammenlignet med normale kasser som gamermus kommer i.

I kassen, finder vi ud over selve musen en manual/quick start guide – thats it.

X2 HARADA - Et kig på musen

HARADA kommer i en sort farve, hvor største delen af overfladen er i højglans plastik. Dette er jeg personligt ikke den store fan af, da det er et sandt mareridt at holde rent. Jeg ved ikke hvad X2 tænkte på, da man jo konstant har hånden på gamer musen, hvilket betyder at den aldrig vil fremstå pæn og ren, men nok om det.



For at tilslutte computermusen til, er HARADA naturligvis udstyret med et USB stik, som er guldbelagt for at sikre høj holdbarhed ved gentagende til/fra koblinger.

Lad os tage en tur rundt om musen – vi starter i fronten. HARADA er en forholdsvis stor mus, som er lang og ikke særlig høj. I forenden finder vi naturligvis hjulet, som er noget bredere end jeg er vandt til at se. Umiddelbart føles det godt, og har god modstand ved både rul og klik. Bag hjulet er der placeret en knap til at kontrollere DPI niveauerne med. Basen på musen er i farven guld, og minder en smule om Corsair´s M60/M65 mus set forfra i formen.

Bagerst på gamer musen finder vi X2´s logo, som vil lyse op når musen er tilsluttet computeren. Det samme vil de hvide streger i højglans plastikken øverst på musen. Et sidste sted hvor vi også finder lys er i bagenden nede i aluminiums basen. Der er fire hvide cirkler, som alle vil lyse op når musen er tændt, og giver en underglow effekt når man ser på musen oppe fra.

Den venstre side på musen byder naturligvis på frem/tilbage knapper, men endnu en knap er placeret imellem dem. Den umiddelbare funktion jeg har kunne finde frem til, er at den tænder/slukker for lyset i musen. X2 skriver ikke noget om den på deres hjemmeside, og da der heller ikke er nogen software til musen, går jeg ud fra at det blot er den funktion knappen har.



Ud over knapperne, er der også en tommelfinger støtte, som har en OK størrelse. Som det kan ses er både venstre og højre side i højglans plastik, som både er svært at holde rent, men heller ikke giver et særlig godt greb på musen. Et hvert andet materiale havde været bedre her.

Med et billede ovenfra, kan vi rigtig se formen og profilen på musen. Som nævnt tidligere er HARADA en ret lang mus, men den har i den grad også bredden med sig, med sine støtter på begge sider.

I bunden finder vi aluminiums basen som har fået en let guld farve. Der er monteret fire teflon fødder i god størrelse, og i midten af det hele finder vi naturligvis den optiske AVAGO sensor og model nummer etc.

Testen og brugen af X2 HARADA

Det er nu blevet tid til at vi skal have tilsluttet musen til computeren, og se hvordan den er at arbejde med til forskellige opgaver. Til testen blev der brugt en Corsair MM300 musemåtte i stof, som er blevet min nye daglige musemåtte i stedet for MM600 måtten i aluminium. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at jeg lagde min normale mus på hylden, og i stedet benyttede HARADA i en uges tid. Da der ikke er nogen software til musen, fandt jeg den hastighed der passede mig bedst – den lavest mulige.

Hvis vi starter med at sidde et par ord på komforten som HARADA tilbyder, er der både stærke og svage sider. Hvis vi starter med de gode ting, har vi formen på musen. På trods af at vi har med en ret stor og lang mus at gøre, er formen rigtig god og behagelig at holde på, hvad enten du benytter claw eller palm grebs metoden. Knapperne på venstre side, samt højre/venstre klik, samt hjulet har alle god feedback og aktiveres præcist hver gang – længe leve Omron kontakter.

Der er dog også især en ting der er direkte irriterende ved komforten på musen, og det er overfladen. Det er mig en gåde hvordan man vælger at benytte højglans plastik på en ting som en mus. For det første ser det forfærdeligt ud når musen bliver berørt et par gange, og for det andet er det virkelig dårligt at holde på hvis man har bare lidt svedige hænder. Grebet bliver virkelig dårligt, og fingrene glider nærmest hvis man prøver at løfte på musen. Da vi i forvejen har med en voldsomt tung mus at gøre (180 gram) bliver problemet større, end hvis musen havde været nogle gram lettere.

Hvad angår ydelsen på AVAGO sensoren, er der dog her ingen slinger i valsen. Som forventet var musen behagelig at arbejde med i Windows og til billedredigering. Der var god præcision og også høj hastighed hvis man ønskede dette. Til gaming startede det dog ikke super godt ud, men det viste sig dog ikke at være sensorens skyld. Men der imod den meget høje vægt på musen, som jeg ikke er vandt til. Efter en dags tid med intensiv gaming og tilvænning, blev det dog bedre og bedre. Jeg endte næsten på det niveau jeg normalt ligger på i FPS spil – så længe jeg ikke skulle spiller mange timer uafbrudt, da min fingre ellers ikke kunne holde ordentligt på musen på grund af den glatte overflade.

Lad os nu konkludere…

HARADA er en sand fingertryks magnet…

Pris på X2 HARADA

Det er i skrivende stund (05/02 2017) ikke lykkedes at finde nogle forhandlere på PriceRunner.dk som har HARADA musen i deres sortiment. Der er dog enkelte danske forhandlere, der kan skaffe musen. Prisen lyder på omkring 300,- DKK plus porto. Dette er faktisk en ganske fordelagtig pris, hvis man tænker på alle de lækre dele der gemmer sig inde i musen. AVAGO sensor, Omron kontakter og konstruktion og aluminium.

Konklusion

Vi skal nu have konkluderet på test af gamer musen fra X2. Inden jeg modtog produktet, havde jeg kun kigget på kabinetter fra X2, så vi var på lidt ukendt territorie så at sige. Hvis vi starter ud med de ting som X2 har gjort rigtigt, kan jeg fremhæve ting som formen på musen, brugen af Omron kontakter og AVAGO sensor, samt lækker byggekvalitet. Det er fedt at se aluminium i mus der ikke koster mere end 300,- DKK. Det tilføjer dog en hel del vægt, i hvert fald i HARADA.

Med en kampvægt på hele 180 gram, har vi altså med en seriøst tung mus at gøre. Da der ikke er noget vægtsystem indbygget, er det hit eller miss med hvem der kan bruge musen. Personligt er vægten lidt for høj til min smag. Der er dog en ting som jeg ganske enkelt ikke forstår, og jeg har vidst også gentaget mig selv et par gange nu. Men hvorfor i alverden har X2 valgt at bruge højglans plastik på en mus, det er mig stadig en gåde. Det har intet positivt at bidrage med på en mus, tvært i mod. Overall vil jeg dog sige at ydelsen og komforten på HARADA musen er ganske fin, men havde musen vejet lidt mindre og haft en anden overflade, havde den sat lige i skabet – især til prisen!

Godt

Har en god størrelse og form

Omron kontakter

Hjulet er godt (både rul og klik)

God placering af knapper på venstre side

Fin AVAGO sensor

Solid konstruktion med aluminiums bund

Meget høj vægt! (for nogen)

Indbygget lys…

Knap så godt

… dog kun i rødt, ingen RGB

Meget høj vægt! (for nogen)

Højglans plastik – fedtede fingre og dårligt greb

Vægtsystem havde været rart

Conclusion

It is now time that we conclude on the HARADA mouse from X2. Before I received the mouse, I had only looked at cases from X2, so we were at unknown territory, so to speak. If we start out with the things that X2 has done right, I can highlight things like the shape of the mouse, the use of Omron switches and AVAGO sensor, as well as a great build quality. It's great to see aluminum in mice that do not cost more than 300, - DKK. However, it adds a good amount of weight, at least in HARADA.

With a weight of 180 grams, we here have a seriously heavy mouse. Since there is no weight system, it's hit or miss with who can use the mouse. Personally, the weight is a little too high for my taste. But there is one thing that I simply do not understand, and I know I have also repeated myself a few times now. But why on earth have X2 chosen to use glossy plastic on a mouse, it is still a mystery for me. It has nothing positive to contribute to a mouse, only the opposite. Overall though, I would say that the performance and comfort of the HARADA mouse is quite nice, but if the weight had been slightly lower and it have had another surface, it almost would have been spot on- especially for the price!

Pros

Good size and shape

Omron switches

The wheel is nice (both roll and click)

Good placement of buttons on left side

Nice AVAGO sensor

Solid construction with aluminum base

Very high weight! (for some)

Build in lighting…

Cons

… but only in red, no RGB

Very high weight! (for some)

Glossy plastic – fingerprints and bad grip

A weight system would have been nice

Score: 8