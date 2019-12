AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-10 15:02:50

Her er den nye HyperX Pulsefire Surge RGB Gaming Mus

HyperX, gaming divisionen hos Kingston Technology, har i denne uge annonceret deres HyperX Pulsefire Surge RGB gamermus til den nette sum af $70.

HyperX, gaming divisionen hos Kingston Technology, har i denne uge annonceret deres HyperX Pulsefire Surge RGB gamermus til den nette sum af $70.



Denne gang har HyperX blandt andet fokus på “pinpoint accuracy”, som de blandt opnår via en sensor, som er i stand til at håndtere op til 16,000 DPI. Hertil har HyperX bygget deres HyperX Pulsefire Surge gaming mus med Omron switche, som er bygget til at kunne tackle op imod 50 millioner klik på tasterne.

HyperX skriver følgende:



“We consulted with professional gaming teams and gaming enthusiasts on the form, fit and features throughout the design process of the Pulsefire Surge,” said Marcus Hermann, business director, HyperX. “Our goal was to complement the HyperX suite of gaming peripherals with a high-quality mouse, offering a combination of performance and customization for professional and enthusiast gamers alike. The Pulsefire Surge meets these standards of excellence.”



Blandt specifikationerne på Pulsefire Surge finder vi Pixart PMW3389 sensor, 1000 Hz frekvens, DPI setting fra 800, 1600 og op til 3200 DPI, 50 G acceleration, seks knapper, og en RGB bydende på 16,777,216 farvelader samt mulighed for at styrer lys og lyseffekter på gamer musen.