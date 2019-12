AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-20 09:25:54

Logitech går vertikalt med deres mest avancerede ergonomiske mus

I dag annoncerer Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) Logitech® MX VERTICAL deres mest avancerede ergonomiske mus, som kombinerer et videnskabeligt ergonomisk design med præstationen fra Logitechs flagskib, MX-serien.

I dag annoncerer Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) Logitech® MX VERTICAL deres mest avancerede ergonomiske mus, som kombinerer et videnskabeligt ergonomisk design med præstationen fra Logitechs flagskib, MX-serien.

MX VERTICAL er designet til at reducere belastningen af underarmen samt presset på håndleddet, hvorfor dens specielle 57 graders vertikale vinkel er optimeret for en mere ergonomisk position uden at gå på kompromis med produktiviteten.

Logitech forklarer:

“Vi ved, at mange computerbrugere oplever ubehag eller smerter i hånden, underarmen eller håndleddet” sagde Delphine Donne-Crock, direktør for kreativitet og produktivitet ved Logitech. “For at adressere dette, har vi skabt vores mest avancerede ergonomiske mus nogensinde, MX VERTICAL, som er designet ud fra en innovativ håndtryksposition. Den unikke vinkel er optimeret for en mere ergonomisk position og reducerer både presset på håndleddet samt belastning af underarmen. Med MX VERTICAL kan du maksimere din produktivitet med komfort.”

Pressemeddelse