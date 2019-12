AUTHOR : Lars

Logitech lancerer nye MX Master 2S og MX Anywhere 2S computermus

Hvorfor ikke leve højt på tidligere populære computermus, som MX Master og MX Anywhere serie. Det har Logitech bestemt tænkt sig, og nu lancerer de nye MX Master 2S og MX Anywhere 2S computermus

Populariteten hos Logitech er stor, når samtalen falder på deres MX Master og MX Anywhere serie, når man ser bort fra gaming. Det har producenten naturligvis tænkt sig at leve højt på, at har derfor lanceret opdateret med nye versioner, der rammer markedet i de kommende uger.



Logitech MX Master 2S og MX Anywhere 2S forbedrer ifølge Logitech deres Darkfield sensor, med en DPI på 4,000, som kan indstilles med 50 DPI fra 200 og op til max på 4,000 DPI. Brugen af en Darkfield sensor er netop, at denne form for sensor kan bruges på mange forskellige overflader som f.eks. glas.



Batteriet på MX Master 2S og MX Anywhere 2S, har også fået en overhaling med et nyt 500mAh genopladeligt Li-Po batteri, som Logitech skriver, kan holde op til 70 dage alt efter brug.



MX Master 2S og MX Anywhere 2S, er kompatible Logitech Flow, som du via softwaren kan styrer op til 3 computere med samme mus.



Begge nye Logitech computermus, er tilgængelig i juni måned. MX Master 2S koster MSRP $99.99 (MSRP), MX Anywhere 2S $79.99 (MSRP).



