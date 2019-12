AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-20 11:26:55

Logitech relancerer deres populære MX518 gaming mus med et moderne tvist

Logitech har om nogen været med I front inden for gaming tilbehør, og det er ikke uden grund. Her er nogle af hovedingredienserne innovation, unikke features and holdbarhed, som har skabt en verdensomspændende fanskare.

Nu vender Logitech bøtten lidt på hovedet, og trækker en 14 år gammel gamer mus op af sækken, og krydrer den med moderne teknologi.



Vi tænker nærmere bestemt om deres MX518 gaming mus, som kommer iklædt samme design men med tweaked materialer, knapper og optimeret og moderne hardware.



MX518 inkluderer 1ms response time, en HERO 16K sensor, samt otte programmerbare knapper.

Her til åbner Logitech for muligheden for at justere DPI via Logitech's Gaming Software suite og "on-the-fly" justerbare knapper over/under scroll. MX518 anno 2019 er bygget med onboard hukommelse, som giver mulighed for lagring af forud programmeret profiler. Disse kan efterfølgende bringes ind på andre computere.



Vi har ikke kunne finde danske priser på MX518, men udenlandske medier melder om pris på $60. Officiel lancering er ukendt.

Billeder & Kilde

Logitech